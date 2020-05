5 consigli per stare bene al lavoro

Concedersi del tempo libero, imparare a svagarsi ogni tanto e sforzarsi di ascoltare di più: sono queste solo alcune delle cose che possono aiutarci a vivere meglio la nostra vita lavorativa

Compilare una lista di buoni propositi nella quale mettere in fila le cose che possono aiutarci a stare bene al lavoro non è un’operazione di poco conto: l’automatismo di certe azioni e di certi schemi mentali può confinarci in una “zona grigia” insidiosa. Fatta di noia e di disaffezione per quello che facciamo. Prendersi un momento per analizzare, con più lucidità, ciò che ci sta intorno può fare la differenza. Anche perché, a volte, per stare bene e produrre di più, basta davvero poco. Non ci credete? Date una scorta a questo breve elenco di consigli che abbiamo compilato per voi, traendo liberamente spunto da un sito americano specializzato in Human Resources.

Stare bene al lavoro: 5 consigli utili

Di seguito vi indichiamo alcuni consigli utili per stare bene al lavoro e, di conseguenza essere più produttivi.

Fate qualcosa solo per voi

E’ vero: è il più abusato dei consigli, ma a conti fatti, anche il più valido ed efficace. Nessun lavoratore potrà mai dare il meglio di sé, se non riuscirà a ritagliarsi uno spazio tutto suo fuori dall’ufficio. Concedersi del tempo libero durante il quale fare quello che piace di più (yoga, passeggiare, cucinare, costruire modellini aerei, leggere, giocare a tennis ecc…) resta il modo migliore per rilassarsi e regalarsi un po’ di benessere personale. Chi rimane “intrappolato” nella morsa del lavoro rischia di vivere male e di condannarsi a una frustrazione che non concede tregua. Oltre al fatto di incorrere in quello che viene comunemente chiamato stress da lavoro correlato.

Congratulatevi con voi stessi quando ve lo meritate

Gratificarsi per un incarico portato a termine con successo è un’abitudine che dovreste imparare ad acquisire. Perché può aiutare a stare bene al lavoro. Sia ben chiaro: non vi stiamo consigliando di auto-celebrarvi in continuazione, ma di riconoscere i vostri meriti, quando ve lo meritate. Tenere un file con tutte le attestazioni di stima o le certificazioni dei successi raggiunti, nel corso della vostra carriera, potrebbe aiutarvi a risalire la china, nei momenti più bui. Che ciclicamente si presenteranno.

Imparate sempre qualcosa di nuovo

La noia e la monotonia sono presenze “nocive” da cui dovete tenervi alla larga. Come? Andando alla continua ricerca di stimoli nuovi. Per stare bene al lavoro, può bastare poco: un confronto costruttivo con un collega, l’approfondimento di un dossier, un nuovo corso di formazione professionale o la scoperta di una nuova strada imprenditoriale da percorrere. L’importante è che non perdiate mai la voglia di imparare e di migliorarvi. E che siate sempre disposti a mettervi in gioco e a non “rilassarvi” troppo. Chi si ferma – al lavoro – è perduto.

Mettetevi in ascolto degli altri

E’ un consiglio che vale al lavoro e nella vita in generale. L’abitudine di “parlarsi addosso” e di non prestare sufficiente attenzione a ciò che dicono le persone che ci stanno accanto hanno preso il sopravvento. Sono comportamenti che fareste meglio a correggere perché mettersi in ascolto degli altri può rivelarsi salvifico. Non solo perché, di norma, spiana la strada a rapporti più distesi, collaborativi e proficui; ma anche perché consente di imparare tanto. “Cerca prima di capire, poi di essere capito”, diceva lo scrittore americano Stephen Covey.

Prendetevi meno sul serio

Potrà sembrare strano, ma per stare bene al lavoro, a volte dovrete rinunciare alla vostra serietà. “Sbottonatevi” e concedetevi qualche momento di pura evasione e leggerezza. Ridere e sorridere coi colleghi non è un reato. Anzi: svagarsi nelle circostanze opportune non potrà che farvi bene. E’ un consiglio che potrà tornarvi utile anche quando qualcosa andrà fatalmente storto. Non lasciatevi schiacciare dall’insuccesso, rimboccatevi le maniche e imparate a riderci su. Nulla è irrimediabile, almeno al lavoro.

