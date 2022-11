Aldi lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi

Nuove offerte di lavoro su tutto il territorio nazionale. Aldi, la nota catena di supermercati è alla ricerca di nuove figure professionali. Ecco alcune tra le principale posizioni aperte e come candidarsi

La nota catena di supermercati tedesca è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel team operativo. Le offerte di lavoro sono rivolte a diplomati e laureati con la possibilità di crescita professionale. Ecco alcune delle posizioni aperte e come candidarsi.

Nuove offerte di lavoro Aldi

Ci sono interessanti opportunità di lavoro firmate Aldi. La nota catena di supermercati tedesca è alla ricerca di personale da impiegare nei vari punti vendita su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una realtà professionale in continua crescita, che nei prossimi mesi si estenderà ancora di più grazie all’apertura di nuovi punti vendita. Stiamo parlando di una multinazionale tedesca nata in Germania nel 1913 che oggi opera in 11 Paesi tra Europa, Australia ed America con un totale di circa 6.600 negozi. Il Gruppo è presente anche in Italia, con sede amministrativa a Verona. Le assunzioni sono rivolte sia a diplomati che laureati i quali saranno impiegati nelle aree Acquisti, Comunicazione, Amministrazione, Finanza e Contabilità. Ed ancora, assunzioni aperte nei settori IT, Marketing e Pubblicità, Legale, Risorse Umane, Vendite e tanto altro.

L’ambiente di lavoro

Il Gruppo Aldi promuove uno spirito professionale che si basa sulla collaborazione e supporto reciproco. Particolare attenzione è data alle Risorse Umane su cui si investe molto per la valorizzazione delle potenzialità per creare veri e propri talenti. Aldi incoraggia la condivisione degli obiettivi aziendali, così da permettere a tutti i dipendenti e collaboratori di partecipare in maniera attiva alla vita dell’impresa. Tanti i benefit offerti, come ad esempio orari flessibili, varie convenzioni, premi interni e tanto altro. Si tratta di una realtà professionale di notevole spessore, con spirito dinamico e giovanile, dove la crescita mettendo le esigenze dei dipendenti e dei clienti in evidenza è molto importante.

Aldi: la formazione del personale e l’iter di selezione

Un pilastro della politica interna aziendale del Gruppo Aldi è quello di investire nella formazione del personale, offrendo validi piani formativi per l’inserimento e lo sviluppo del personale stesso. Non a caso, esiste una vera e propria Accademia interna che organizza vari corsi di perfezionamento per i collaboratori. Ogni dipendente viene inserito in un determinato percorso di crescita personalizzato che può portare a promozioni ed anche cambi di posizione. L’iter di selezione generalmente si articola nelle seguenti fasi:

colloquio telefonico : quando il candidato è contattato da un recruiter;

: quando il candidato è contattato da un recruiter; un colloquio conoscitivo : che può svolgersi online oppure in azienda;

: che può svolgersi online oppure in azienda; un eventuale secondo colloquio : previsto solo per determinate posizioni e finalizzato ad approfondire tematiche specifiche;

: previsto solo per determinate posizioni e finalizzato ad approfondire tematiche specifiche; proposta contrattuale: che si ha nel caso in cui il colloquio è andato a buon fine.

Questo è il generale iter di selezione del personale previsto dall’azienda.

Aldi: posizioni aperte

Sono tante le posizioni aperte a cui potersi candidare. Ovviamente ognuna ha determinati requisiti da dover soddisfare. Qui ne elenchiamo alcune tra le più rilevanti, mentre per la lista completa delle opportunità di lavoro si rimanda al sito del Gruppo, dove è possibile consultare tutte le posizioni aperte e candidarsi ad esse.

Addetti alle vendite/ ausiliari vendita

Ci sono varie posizioni aperte per addetti alle vendite ed ausiliari vendita. I candidati che vogliono aderire a tali posizioni devono soddisfare determinati requisiti. In primis è necessario avere un certo orientamento al cliente ed una predisposizione al lavoro in team. Gradita pregressa esperienza nella GDO, Retail o Ristorazione. I candidati devono essere disposti a lavorare su turni ed anche durante il fine settimana.

Operatore di filiale

Anche in questo caso è richiesta esperienza nel settore GDO, Retail o Comunicazione, con orientamento al cliente e spiccato spirito di squadra. Indispensabile è la disponibilità a lavorare su turni e durante il weekend. L’inserimento nel team avverrà attraverso un corso di formazione in aula e training on the job nei vari punti vendita.

Manager in training

Aldi è alla ricerca di diplomati con esperienza, i quali verranno inseriti con contratto a tempo indeterminato, il tutto attraverso un percorso di formazione teorica e on the job. Gli aspiranti candidati, per diventare Manager devono conoscere il tedesco ed avere ottime doti relazionali, di leadership e comunicative.

Store manager

I candidati che ambiscono a ricoprire tale posizione devono avere una pregressa esperienza nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. Essenziale avere doti di leadership sia relazionali che comunicative. Ed ancora, è importante essere disposti a lavorare su turni ed anche nei giorni festivi.

Aldi lavora con noi: come candidarsi

Per consultare nel dettaglio tutte le posizioni aperte e le opportunità di lavoro con Aldi, potete visitare il sito del Gruppo. Qui sono pubblicate tutte le offerte di lavoro con le relative sedi a cui poter candidarsi inserendo il proprio Cv nel database. Inoltre è possibile in ogni momento inviare autocandidature per poter lavorare nei tanti punti vendita o in sede.

