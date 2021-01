Altran lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Altran offre oltre 100 opportunità di lavoro e stage a studenti, neolaureati e professionisti in ambito Engineering e R&D services. Ecco le figure ricercate in tutta Italia e come candidarsi

Altran è leader globale in ambito Engineering e R&D services. Presente in Italia con diverse sedi, offre centinaia di opportunità di lavoro per studenti, neolaureati e professionisti che sono interessati soprattutto a lavorare in un ambiente internazionale, innovativo e altamente professionalizzante. Andiamo quindi a conoscere meglio l’azienda e a fornire informazioni sulle opportunità di inserimento e su come candidarsi a d una delle offerte di lavoro Altran.

Altran profilo aziendale

Altran è leader globale indiscusso in Engineering e R&D services (ER&D) seguendo i clienti dall’ideazione all’industrializzazione, sviluppando prodotti e servizi del futuro. Da oltre 30 anni l’azienda offre competenze in ambito Aerospazio, Automotive, Difesa, Energia, Finanza, Life Sciences, Ferroviario, Telecomunicazioni. Oggi questa azienda ha oltre 50.000 dipendenti e opera in più di 30 paesi. Altran è parte integrante di Capgemini, leader mondiale nei servizi di consulenza, trasformazione digitale, tecnologici e per l’ingegneria. Con Altran, nel 2019 il Gruppo ha registrato ricavi complessivi pari a 17 miliardi di euro.

Aree di attività

Sono 6 le aree di attività di Altran, nelle quali è possibile inserirsi:

Consulting

Digital

Engineering

World Class Centers

Industrialized GlobalShore

Innovative product development

Altran sedi Italia

Le sedi Altran in Italia sono dislocate nelle seguenti Regioni / città:

Campania: Napoli e Pomigliano D’Arco

Emilia Romagna: Bologna e Modena

Friuli Venezia Giulia: Trieste

Lazio: Roma

Liguria: Genova

Lombardia: Milano

Piemonte: Torino

Toscana: Pisa

Veneto: Padova

Puglia: Bari

Lavorare in Altran

Lavorare in Altrana significa entrare a far parte di una azienda globale, focalizzata sull’innovazione e su attività di R&D. L’azienda offre l’opportunità a neolaureati e a professionisti di sviluppare una carriera altamente qualificante e di respiro internazionale, coinvolgendoli nella realizzazione di progetti internazionali attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. La mobilità geografica e una carriera internazionale rappresentano altri punti di forza per chi lavora in Altran. I responsabili delle Risorse umane e i manager delle varie unità, insieme al team dedicato alla mobilità offre un sostegno personalizzato, fornendo assistenza per tutte le pratiche relative a immigrazione, previdenza sociale, tasse e sicurezza.

Altran lavora con noi, posizioni aperte

Sono centinaia le posizioni aperte nelle varie sedi aziendali italiane. Ecco alcune delle oltre 100 figure ricercate ad oggi:

CONSULTANT NELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA – Milano, Roma e Torino

POWERTRAIN ENGINE APPLICATION CALIBRATION AND TESTING – Torino

PM/PMO ICT – Bologna

SOFTWARE DEVELOPERS JAVA – Napoli

SOFTWARE SYSTEM INTEGRATORS DEVOPS – Napoli

JAVA BACK-END DEVELOPER – Milano

FULL-STACK DEVELOPER JAVA – Milano

FRONT-END DEVELOPER – Milano

DATA PROFESSIONAL – Milano

PYTHON DEVELOPER NETWORK – Milano

PHP DEVELOPER NETWORK – Milano

SYSTEM ENGINEER (AEROSPAZIO E DIFESA) – Roma

CONSULENTE HSE – Torino

SENIOR FULL-STACK DEVELOPER / TEAM LEADER / SOFTWARE ARCHITECT – Roma

FUNCTIONAL SAFETY ENGINEER – Modena

ADAS SPECIALISTS / FUNCTIONAL INTEGRATORS – Torino

SPECIALIST DI COMPONENTE INFOTAINMENT – Torino

TELCO CLOUD & ORCHESTRATION ENGINEERS – Milano

LAUREATI IN INGEGNERIA ELETTRONICA, ELETTRICA, INFORMATICA, MECCATRONICA E DELL’AUTOVEICOLO – Milano

DEVELOPER SENIOR – Torino

PROGETTISTI MECCANICI SU VEICOLO – Torino

Altran lavora con noi, processo di selezione

Una volta inviata la propria candidatura, questa sarà analizzata dalla Direzione HR e dal team Operation dedicato al recruitment. Nel caso in cui la candidatura fosse ritenuta idonea, verranno proposti uno o più colloqui conoscitivi con l’obiettivo di valutare una possibile collaborazione. Dopo una presentazione di Altran, saranno oggetto di approfondimento le soft skill, le aspirazioni professionali e la motivazione alla consulenza del candidato. Di nuovo, se lo step precedente avrà esito positivo, l’iter di selezione proseguirà con un colloquio volto ad approfondire le competenze tecniche e l’interesse verso le opportunità progettuali di Altran. Seguirà un ulteriore colloquio con la Direzione HR al fine di validare le precedenti valutazioni e raccogliere elementi per definire una proposta contrattuale.

Altran lavora con noi, come candidarsi

Coloro che sono interessati a lavorare in Altran possono andare sul sito web del Gruppo e visionare le offerte di lavoro attive in Italia visitando la pagina dedicata alle opportunità di lavoro. A questo punto si aprirà la pagina delle offerte di lavoro in corso in tutte le sedi nel mondo, che è possibile filtrare compilando i campi presenti. Cliccare sulla posizione di proprio interesse e candidarsi online inviando il proprio Curriculum Vitae attraverso una registrazione della banca dati di Altran oppure con una registrazione “veloce” che consente l’invio immediato della candidatura.