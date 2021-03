La tradizionale concezione dei centri ippici si è evoluta, le richieste dei clienti sono diventate via via più esigenti ed il mercato di settore si è dovuto adeguare proponendo servizi sempre più moderni.

Perché aprire un maneggio

Qualsiasi maneggio che si rispetti, oggi è in grado di offrire un ampio corollario di servizi complementari che, combinandosi tra loro, possano consentire al cliente di fare le tradizionali passeggiate a cavallo, prendere lezioni di equitazione e trovare nel centro ippico, un valido rifugio per il proprio fido compagno di avventura.

Molti maneggi, hanno ampliato la rosa dei servizi, avviando un vero e proprio allevamento di cavalli. Li allevano, li addestrano e, in un secondo momento, li rivendono.I gestori più ferrati nel settore, infine, offrono anche servizi di consulenza specializzata, supportando i clienti durante le varie fasi di acquisto degli equini e prestando un’adeguata assistenza professionale. Il maneggio dunque è oggi un vero e proprio centro polifunzionale specializzato che, oltre ad organizzare gite a cavallo, si occupa anche dell’allevamento, addestramento e compravendita di equini.

Qual è il segreto del successo dei maneggi

L’equitazione è uno sport che può fornire a chi lo pratica numerosi vantaggi e consente al cliente di:

ritagliarsi un’ora di tempo per poter fuggire dal caos della grande metropoli;

trovare rifugio in un ambiente naturale incontaminato come ad esempio un agriturismo;

scaricare stress e tensioni accumulate durante la giornata lavorativa;

è un’evasione dalla frenesia cittadina che dona pace, armonia e ripristina gli originari equilibri psico-fisici;

è uno sport che tutti possono praticare poiché non richiede una grande preparazione atletica.

Stando alle ultime ricerche effettuate in campo medico, inoltre, è stato scientificamente provato che l’equitazione pone il cavaliere nella condizione di instaurare un rapporto speciale con il cavallo. Un rapporto fatto di reciproca fiducia che, sembrerebbe scatenare delle emozioni e delle sensazioni emotive talmente intense da fortificare l’equilibrio mentale di chi lo pratica. Pace, armonia, relax ma anche avventura, divertimento e benessere… questa è l’incredibile alchimia che, sposando le esigenze dei consumatori, fa di questo business un’attività vincente. Finora abbiamo analizzato alcuni degli innumerevoli vantaggi offerti ai clienti, ma questo settore ha in serbo delle bellissime sorprese anche per gli imprenditori che decidono di “darsi all’ippica”! Vediamo quali sono.

Come fare per aprire un maneggio

Dal punto di vista dell’imprenditore, aprire un maneggio vuol dire dedicarsi ad un’attività che, se da un lato richiede un impegno importante, dall’altro ben si presta ad un’organizzazione di tipo familiare e, se si è in possesso di un appezzamento di terreno adeguatamente grande, potrebbe essere avviato senza investire ingenti somme di denaro.

I requisiti per aprire un maneggio

In termini burocratici non ci sono evidenti particolarità da segnalare. L’iter da seguire è identico a quello necessario per aprire qualsiasi tipo di attività. I requisiti particolari, invece sono quelli di natura soggettiva. Più precisamente, se la vostra intenzione è quella di aprire un maneggio, dovrete essere certi di poter vantare:

una grande passione per il settore dell’ippica e più in generale per gli animali;

una comprovata esperienza professionale, preferibilmente avvalorata da una pregressa esperienza maturata presso un altro maneggio;

ottime doti imprenditoriali, fondamentali per ottimizzare la gestione del maneggio e distinguersi dalla concorrenza.

Dove aprire un maneggio?

La valutazione dell’area geografica in cui insediarsi è un elemento essenziale per il successo del vostro maneggio e deve pertanto essere attentamente ponderata. L’ideale è scegliere zone paesaggistiche adeguate, che, oltre ad essere ben collegate con i principali centri urbani limitrofi, possano offrire lunghi sentieri da percorrere in sella al cavallo, romantici percorsi boschivi o suggestive gite in riva ad un lago. Molto richieste sono anche le passeggiate estive a cavallo in riva al mare. Una proposta particolarmente gradita dagli amanti dell’ippica che spesso segna il successo dei maneggi insediati in località di villeggiatura estiva.

Quanto costa avviare un maneggio

L’investimento può essere di tipo graduale e la gamma di servizi offerti può crescere in modo direttamente proporzionale al successo del maneggio.

Si può avviare l’attività con pochi cavalli e, se si ha la possibilità di sfruttare un terreno di proprietà, si possono arginare sensibilmente i costi di avviamento.

L’unica voce di costo importante dunque, rimane quella riferita al reclutamento di personale esperto. Una prioritaria necessità che, specialmente se si vuole avviare un maneggio fornendo lezioni d’ippica, non può essere depennata!

Le previsioni di reddito

Offrire un servizio di qualità ad un prezzo concorrenziale è sicuramente la combinazione ideale per aprire le porte del successo. Inizialmente dovrete puntare a farvi conoscere dalla collettività e la convenienza, unitamente ad una valida attività promozionale ad ampio raggio sono i due elementi che vi consentiranno di imporvi sul mercato senza troppi problemi. Per agevolare i clienti, infine, potrete anche decidere di fissare delle quote di iscrizione vantaggiose, offrire delle lezioni di prova gratuite e prevedere la duplice opzione di pagamento:

a lezione singola; ad abbonamento mensile (più conveniente rispetto alla prima soluzione).

Un altro elemento da non sottovalutare infine, è sicuramente quello riferito alla pulizia ed igiene dei locali. Pulizia e ordine dovranno essere i due solidi pilastri concettuali su cui dovrete organizzare la vostra nuova impresa. In particolar modo le stalle e l’area dedicata alla scuola di equitazione dovranno essere pulite ed attrezzate in modo impeccabile.

D’altro canto la prima impressione è sempre quella che conta!

