CIR Food lavora con noi, posizioni aperte e come candidasi

Vi Piacerebbe lavorare in CIR Food? L’azienda operante nel settore della ristorazione cerca nuovo personale. Vediamo insieme quali sono le posizioni aperte e come candidarsi, ma anche alcune informazioni sul profilo aziendale.

CIR Food, profilo aziendale

CIR Food, Cooperativa Italiana di Ristorazione, nasce nel 1992 come azienda di ristorazione dalla fusione di tre cooperative attive dai primi anni ‘70. L’esperienza di oltre 40 anni nella gestione diretta di mense e centri cottura, incentrata sui valori imprescindibili della qualità e sicurezza del servizio di ristorazione e della tutela dell’alimentazione tradizionale rendono oggi CIR Food una tra le più importanti aziende di ristorazione in Italia e in Europa. L’azienda è attiva neo servizi per la ristorazione collettiva (mense aziendali, mense scolastiche, ristorazione ospedaliera e mense militari), ristorazione commerciale (ristoranti self service, pizzerie e focaccerie, snack bar), servizio catering e buoni pasto, con l’obiettivo di promuovere la ristorazione italiana e una cultura dell’alimentazione sana ed equilibrata. Opera come azienda di ristorazione in 17 regioni italiane e 73 provincie, producendo oltre 10 milioni di pasti all’anno e con una forza lavoro di 13.000 persone.

Due sono le sedi dell’azienda, a Reggio Emilia quella legale, direzionale e amministrativi, a Milano invece quella inerente il settore dei buoni pasto. Più di una decina sono poi le sedi territoriali sparse in tutta Italia.

Lavorare in CIR Food

Le persone rappresentano la vera risorsa di CIR Food, che ha tra i suoi obietti valorizzare il capitale umano ed investire in conoscenze e sviluppo personale. CIR Food riconosce l’importanza della propria natura cooperativa e della partecipazione dei soci lavoratori alla crescita aziendale, mettendo in primo piano i concetti ispiratori di solidarietà, collaborazione sul lavoro e mutualità. Questi sono i principi fondamentali in cui l’azienda segue in materia di politica di assunzioni e crescita del personale:

inserimenti strutturati per neoassunti mediante percorsi mirati e specifici, che possono prevedere l’avviamento in strutture “pilota” e l’addestramento da parte di figure aziendali senior (tutor),

percorsi di formazione individuali che offrono la possibilità di ampliare e aggiornare le proprie conoscenze e capacità,

valutazione delle prestazioni e delle competenze distintive del personale,

possibilità di maturare esperienze in posizioni aziendali diversificate.

Inoltre, l’azienda ha creato un sistema per il monitoraggio dello sviluppo di carriera dei propri collaboratori, al fine di garantire le performance e creare un modello dinamico e motivante che sia in sintonia con le strategie aziendali e con i continui e costanti cambiamenti del mercato.

Formazione

La formazione ha un ruolo fondamentale in azienda. CIR Food promuove infatti un progetto di formazione continua a favore dei dipendenti, al fine di migliorare le competenze tecnico-specialistiche delle persone, nonché favorire lo sviluppo di capacità manageriali e abilità interpersonali determinanti per poter svolgere al meglio il proprio ruolo organizzativo. Per questo motivo, è stata creata anche una struttura formativa interna d’eccellenza, denominata Accademia, che realizza corsi interni di formazione e aggiornamento nei vari settori in l’azienda opera.

Ambiente di lavoro

Salute e benessere sono i fattori chiave del percorso costante di sostenibilità interna adottato dall’azienda, che mette al centro la persona, la sua sicurezza ed il rispetto per l’ambiente: “Un ambiente di lavoro deve essere un buon ambiente, in grado di risultare sano, protetto, positivo, appagante e motivante per tutti coloro che lo vivono quotidianamente”, questo si legge sulla pagina aziendale di CIR Food. Per questo, l’azienda ha avviato il Progetto di Welfare aziendale “NOIxNOI”, ovvero una serie di azioni concrete dedicate al benessere sia lavorativo che personale, sviluppate attraverso quattro importanti aree di intervento:

politiche di conciliazione vita – lavoro: orari flessibili e permessi straordinari per la cura della famiglia e per motivi di studio, aspettativa ai nonni per l’assistenza ai nipoti, congedo parentale ai padri con integrazione della retribuzione fino al 50%, periodi di ferie prolungati per rientrare nel paese di origine o per partecipare ad attività di volontariato, orario flessibile per il personale impiegatizio, per favorire una migliore gestione del tempo e degli impegni quotidiani. assistenza sanitaria: attivazione dello Sportello Sociale, offre un servizio gratuito di consulenza per permettere a tutti di usufruire al meglio delle prestazioni sanitarie e dei rimborsi garantiti dai Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa e di beneficiare degli eventuali contributi economici previsti dagli Enti Bilaterali Territoriali. sostegno al reddito: prestiti agevolati ed anticipazioni del trattamento di fine rapporto. servizi: sconti particolari per l’acquisto di beni o servizi per diverse categorie merceologiche

CIR Food lavora con noi, posizioni aperte

In riferimento all’Area Operativa della Ristorazione, questa la figura ricercata al momento da CIR Food:

Cuoco/a ristorazione scolastica – San Lazzaro di Savena (BO)

La figura, riportando direttamente al capo cuoco si occuperà di:

partecipare attivamente alla produzione del menù giornaliero delle scuole;

assicurare la corretta ed efficiente realizzazione delle attività in termini di prodotto e di servizio;

conoscenza e applicazione rigorosa dell’HACCP;

rispettare gli standard qualitativi e quantitativi.

Requisiti richiesti:

diploma di maturità alberghiera;

pregressa e comprovata esperienza nella ristorazione scolastica.

Se al momento non ci sono posizioni aperte di tuo interesse puoi comunque inviare una candidatura spontanea per l’Area amministrativa o per l’Area produttiva.

Come candidarsi in CIR Food

Alla pagina CIR Food sezione “lavora con noi” sono presenti tutte le posizioni aperte in azienda. Per candidarsi, selezionare l’offerta di interesse e compilare il format ed, eventualmente, allegare anche il proprio curriculum vitae. Inoltre, è possibile anche inviare una autocandidatura.