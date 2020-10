Conosciamo Randstad Technologies: la divisione specializzata nella ricerca di talenti IT

Presentiamo una delle aziende che parteciperà al TECH JOBS fair di Pisa il prossimo 10 ottobre 2020, la giornata di incontro tra professionisti e aziende del settore TECH, la sua mission aziendale, le risorse ricercate e come candidarsi.

Randstad è una multinazionale olandese presente dal 1960 specializzata nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con oltre 4.800 filiali e più 38mila dipendenti è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, conta ad oggi più di 300 filiali su tutti il territorio nazionale. Conosciamo l’azienda più da vicino, in particolare la divisione Randstad Technologies, per le interessanti opportunità di lavoro e carriera che offre.

Chi è Randstad Technologies

Randstad Technologies, la divisione incentrata sul mondo dell’information technology nella ricerca di profili IT, offre quattro servizi diversi:

ricerca e selezione;

somministrazione;

formazione;

consulting.

Quotidianamente, questa divisione di Randstad dà voce alle migliori opportunità per il mondo dell’Information & Communication Technology, favorendo l’incontro tra aziende e candidati e offrendo sia un approccio consulenziale e un forte know-how nella ricerca sia la selezione su seniority diverse.

Randstad Technologies sarà presente al TECH JOBS fair 2020 di Pisa in programma sabato 10 ottobre. Registrati subito per poter ascoltare lo speech di presentazione di questa azienda e incontrare i recruiter presenti al desk alle Officine Garibaldi di Pisa.

Alcune ricerche attive di Randstad Technologies in Toscana

Vediamo di seguito alcune delle ricerche attive e come candidarsi.

System Networking & Administrator

La risorsa, che riporterà direttamente al responsabile IT, in particolare si occuperà operativamente della gestione e manutenzione dell’infrastruttura all’interno dell’HQ. I requisiti richiesti sono i seguenti:

Laurea specialistica in discipline tecnico-scientifiche (Informatica, Ingegneria informatica, Matematica, Fisica);

Esperienza di almeno 5/6 anni nei principali ambienti di virtualizzazione, preferibilmente presso aziende di matrice informatica (vendor o system integrator) rappresenta un plus la conoscenza delle problematiche Retail (Retail Pro e Cegid);

Esperienza maturata in ambito di Networking (VmWare) comprese le connessioni geografiche, conoscenza dell’ istallazione e gestione Firewall, configurazione server Windows e Linux;

Buone doti di teamwork, sviluppate a seguito di pregresse esperienze.

Una mentalità plastica , che sia incline a seguire l’evoluzione tecnologica del settore in ambito networking e virtualizzazione piuttosto che andare a verticalizzare su una tecnologia specifica;

Competenza nella progettazione e sviluppo di ambienti cloud;

Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata molto buona ; gradite eventuali certificazioni in ambito Microsoft.

Luogo di lavoro: Firenze

IT Business Development Manager

Si ricerca questa figura professionale per importante società specializzata nella progettazione, distribuzione e supporto di sofisticati sistemi tecnologici di lusso, home automation su misura per i desideri dei clienti. Si richiedono almeno 5 anni di esperienza e conoscenza del mercato di riferimento preferibilmente provenienza dal settore IT in ambito Networking, IOT (installazioni di lusso).

Le attività saranno le seguenti:

gestione di una area assegnata al fine di sviluppare nuovi business mediante promozione dei prodotti, da attuarsi con frequenti visite cliente;

attività di scouting di nuovi Clienti nelle aree assegnate e possibilità di proporre nuovi fornitori e tecnologie;

identificare opportunità commerciali Identificando in modo proattivo nuovi scenari offrendo soluzioni concretamente innovative al fine di anticipare eventuali esigenze tecniche dei Clienti;

sviluppare strategie commerciali ricercando prospect dalle elevate potenzialità di sviluppo

Disponibilità a frequenti trasferte (70-75% del tempo) per attività di promozione tecnica nelle zone assegnate e disponibilità ad eventuali trasferte internazionali per la partecipazione a fiere, eventi e /o meeting con fornitori.

Luogo di lavoro: Pisa/Roma

Software Developer C#

Si ricerca C# Developer per una dinamica e interessante software house che si occupa di sviluppare diversi progetti e prodotti innovativi in ambito sales. Il profilo ricercato si occuperà di definire e sviluppare fetures end to end, compreso architetture, codice, deployment, scalabilità, aspetti legati alle performance dal concept iniziale alla delivery. Sarà inserito in un team molto preparato a livello tecnico, con possibilità di apprendere e portare il proprio contributo, in un ambiente che utilizza metodologie Agile Scrum/Kanban.

Requisiti richiesti:

2 anni di esperinze di sviluppo con le seguenti tecnologie: C#, ASP.NET, .NET, .Net Core

2 anni di exp. SQL databases HTTP, REST, SOAP

Conoscenza lato front-end: HTML, CSS, Javascript (esperienze in React.JS o Angular.JS saranno considerate preferenziali)

Buona conoscenza di Object Oriented Programming, design patterns, unit , integration testing e metodologie TDD.

Familiarità con Git o TFSVC

Buona conoscenza della lingua Inglese

Soft skills richieste:

Flessibilità e predisposizione al cambiamento;

Team working;

Motivazione, entusiasmo e passione verso il mondo della programmazione.

Luogo di lavoro: Montacchiello (Pisa) (possibilità di lavoro da remoto parziale).

Per candidarsi alle offerte sopra indicate è sufficiente recarsi alla pagina Randstad Technologies e seguire la procedura di candidatura.