Gls Italy lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

GLS cerca spesso personale da inserire nei punti vendita e in sede. Ecco tutte le informazioni utili, il processo di candidatura e il profilo aziendale per comprendere meglio cosa vuol dire lavorare in GLS.

Vi piacerebbe lavorare in GLS, uno dei principali corrieri espresso in Europa? L’azienda assume frequentemente personale per le sue varie sedi italiane e offre opportunità di lavoro a diplomati e/o laureati principalmente in discipline tecniche e scientifiche. Ecco come candidarsi in GLS Italy e alcune informazioni sul profilo aziendale.

Gls Italy, profilo aziendale

Gls ovvero General Logistics Systems Italy SpA è un corriere espresso che offre servizi di spedizione nazionali e internazionali. La sua sede si trova a San Giuliano Milanese (MI). Gls Italy dispone di oltre 147 sedi e 13 centri di smistamento dislocati su tutto il territorio nazionale, che assicurano rapidità nelle consegne, anche nelle località periferiche. Inoltre, sempre in termini numerici, GLS in Italia possiede 4.600 mezzi per la distribuzione, 700 mezzi di linea, 5 aree funzionali e 4 sedi che operano per oltre 120.000 clienti. L’azienda fa parte del Gruppo GLS, presente in 41 paesi con servizi di consegna, sia tramite filiali di proprietà, che grazie agli accordi con partner selezionati.

Gls Italy lavora con noi, posizioni aperte

Chi è alla ricerca di un lavoro in Gsl Itali deve sapere che le sedi legali e operative dell’azienda si trovano in Lombardia, nel milanese (Assago, San Giuliano e Milano) e in Emilia Romagna, a Bertinoro (FC). Le aree funzionali aziendali sono invece 5: Operations, Quality & Security, IT, Franchisee Coordinator, e Direzione CSM. Tra i requisiti generali, comuni a tutti profili, ritroviamo un ottimo utilizzo del pacchetto MS Office e una buona conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta).

Visto il momento attuale purtroppo non ci sono posizioni aperte, ma provvederemo ad aggiornare questa sezione non appena la situazione tornerà alla normalità e si apriranno delle nuove ricerche a riguardo. In ogni caso le figure professionali solitamente ricercate sono le seguenti.

Impiegato per l’Ufficio Operativo Nazionale

La risorsa ha l’obiettivo di garantire assistenza e supporto alle Sedi operative del Gruppo occupandosi, in particolare, delle seguenti attività:

Maintenance del Sistema Operativo

Assistenza e supporto alle Sedi del Gruppo GLS

Identificazione e valutazione di eventuali aggiornamenti procedurali

Coordinamento e gestione delle comunicazioni operative

Monitoraggio KPI

Gestione reclami

La posizione è rivolta a laureandi o neo-laureati in Ingegneria Gestionale / Statistica / Matematica in possesso dei seguenti requisiti:

Ottime capacità relazionali

Predisposizione al problem solving

Capacità di analisi dati

Capacità organizzative

Dimestichezza con il pacchetto Office (in particolare Excel)

Buona conoscenza della lingua inglese

Gradita precedente esperienza nel settore logistico – trasporti

Stageur Data Analyst

La risorsa si occupa delle seguenti attività:

Estrapolazione ed analisi dei dati di performance operative, qualità e produzione

Costruzione di reportistica e strumenti di monitoraggio dati

Assistenza e supporto operativo

Requisiti richiesti:

essere neo-laureati in Statistica o Ingegneria Gestionale

interesse per l’analisi dei dati in azienda

Buone capacità di analisi dati

Conoscenza del linguaggio SQL

Gestione database e strumenti di web-intelligence per analisi dati (preferibilmente Business Object e Lumira)

Utilizzo di Access ed Excel

Capacità di lavorare in team

Precisione, proattività e buone capacità relazionali

Gls Italy lavora con noi, come candidarsi

La pagina Lavorare in Gls mostra tutte le posizioni aperte in GLS Italy, che è possibile selezionare in base all’area funzionale e alla sede di lavoro. I candidati interessati ad una delle offerte di lavoro in GLS Italy devono inviare la candidatura all’indirizzo di posta elettronica: ucq@gls-italy.com. In alternativa, nella sezione “Lavorare in GLS” è possibile inviare una candidatura spontanea.