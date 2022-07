I motivi per cui è molto utile avere a disposizione un transpallet di proprietà

Per le aziende che movimentano ogni giorno una buona quantità di materiale e merci l’acquisto di un transpallet manuale porta a una serie di interessanti vantaggi.

5 motivi per acquistare un transpallet per il proprio punto vendita

Per le aziende che movimentano ogni giorno una buona quantità di materiale e merci l’acquisto di un transpallet manuale porta a una serie di interessanti vantaggi. Si tratta per altro di un mezzo decisamente poco costoso, adatto anche a magazzini di dimensioni medio piccole o a punti vendita.

Di seguito, nel dettaglio, i motivi per cui acquistare un transpallet per il proprio punto vendita.

Molto pratico e facile da utilizzare

Il primo motivo che dovrebbe spingere un’azienda ad acquistare un transpallet manuale è la comodità e la facilità di utilizzo di questo mezzo di movimentazione. Gli operatori che usano questo tipo di mezzo non necessitano di apposito patentino, anche se è comunque opportuno far seguire loro un corso di formazione sull’uso corretto del transpallet manuale. Rispetto ad altri mezzi di movimentazione, quindi, può essere utilizzato da un più ampio numero di addetti e l’uso è molto semplice e pratico.

Silenzioso e compatto

Sono numerose le aziende che movimentano ampie quantità di materiale avendo a disposizione magazzini di dimensioni contenute. Un transpallet manuale o elettrico si può utilizzare anche all’interno di spazi ristretti, come avviene in piccoli magazzini, o anche nei punti vendita, dove spesso la merce viene spostata a show room aperto al pubblico, quindi anche in presenza dei clienti. Con un transpallet questo tipo di situazione non offre alcun genere di problematica: questi mezzi sono compatti, adatti a passare anche in spazi ridotti, e non producono alcun genere di rumore o fastidio.

Adatto a vari usi

Un transpallet è la scelta migliore quando si ha la necessità di un mezzo di movimentazione versatile, che si possa spostare tra diversi ambienti, sia all’aperto che all’interno di un magazzino. Il tutto con minimi costi d’esercizio e di manutenzione. È una soluzione adatta anche per le PMI, che non intendono impiegare somme elevate per questo tipo di ausilio.

Disponibile in una vasta gamma

Le aziende che producono transpallet manuali o elettrici ne propongono una gamma sufficientemente ampia da poter accontentare moltissime aziende. Vi sono transpallet adatti a sollevare carichi molto elevati, così come modelli che si possono utilizzare in ambienti umidi o che devono offrire una bassissima rumorosità durante l’utilizzo, o ancora che sono muniti di sistema di pesatura. Scegliendo con attenzione il transpallet da acquistare si troverà sicuramente la soluzione più adatta alla specifica situazione in cui ci si trova. Alcune aziende possiedono più di un transpallet, con caratteristiche differenti tra un modello e l’altro.

Sicuro in ogni situazione

Molte tra le aziende che preferiscono un transpallet a un classico muletto lo fanno perché il primo risulta molto più semplice e sicuro da utilizzare. Abbiamo già accennato al fatto che questo tipo di mezzo non necessita di un’apposita abilitazione per poter essere utilizzato, questo perché non offre eccessive problematiche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. I transpallet manuali aiutano l’operatore nelle fasi di movimentazione delle merci, senza aggiungere potenziali problematiche per quanto riguarda eventuali incidenti. Questo ovviamente se l’operatore usa il transpallet in modo corretto ed evitando di farlo passare in zone impervie o di caricarlo in modo eccessivo.