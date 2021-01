Il Gigante lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

I Supermercati Il Gigante cercano personale da inserire come manutentore, ma anche giovani da inserire in stage e contratto di apprendistato nei reparti salumeria e macelleria. Ecco tutte le posizioni aperte e come candidarsi

Cercate un lavoro nel settore della gdo? I supermercati Il Gigante periodicamente pubblicano annunci di lavoro per personale da inserire nei punti vendita del marchio e per gli uffici della sede centrale nel milanese. Andiamo quindi a conoscere quali sono i settori di inserimento e i ruoli disponibili nei supermercati, le posizioni attualmente aperte e come candidarsi ad una delle offerte di lavoro supermercati Il Gigante.

Il Gigante profilo aziendale

Il Gruppo è nato nel 1972 con l’apertura del primo punto vendita a Sesto San Giovanni e, da allora, ha portato avanti una politica di apertura di grandi superfici, centri commerciali e supermercati cittadini sviluppando la propria area di attività nelle Regioni Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Oggi Il Gigante conta circa 5.000 dipendenti, di cui 200 impiegati nella sede centrale di Bresso, nel milanese.

Il Gigante lavora con noi, opportunità di inserimento

Nella sede Il Gigante di Bresso (MI), queste sono le possibili aree di inserimento:

Logistica

Ufficio acquisti

Ufficio amministrazione/legale

Ufficio controllo di gestione

Ufficio controllo qualità

Ufficio marketing

Ufficio personale

Ufficio sistemi informativi

Ufficio tecnica/sviluppo

Ufficio vendite

Passando invece ai punti vendita, ecco i ruoli per i quali è possibile candidarsi:

Addetto alla cassa

Addetto alle pulizie

Addetto ortofrutta

Addetto sicurezza

Addetto vendita (senza preferenza reparto)

Allievi banconieri

Allievi capi reparto

Banconieri macelleria

Banconieri pescheria

Banconieri salumeria

Cuochi e/o gastronomi

Direttore

Farmacista

Manutentori

Panettieri

Pasticcieri

Specialisti non food

Studenti universitari

Il Gigante lavora con noi, posizioni aperte

Ecco le offerte di lavoro al momento disponibili nei vari punti vendita Il Gigante:

Apprendista Salumeria -Gaglianico (BI)

L’addetto alla salumeria si occupa della vendita assistita di salumi e formaggi mettendo a disposizione del cliente conoscenze e informazioni dettagliate sulla provenienza, sulla conservazione e sul consumo dei prodotti.

Requisiti richiesti:

disponibilità e flessibilità rispetto a giorni e orari lavorativi.

predisposizione ai rapporti interpersonali e orientamento al cliente.

attestato di scuola professionale in ambito alimentare.

L’orario di lavoro è di part-time 24 ore settimanali dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo

Specialista Ortofrutta – Chivasso (TO)

Lo specialista del Banco Ortofrutta si occupa dell’esposizione e della vendita di prodotti ortofrutticoli.

Requisiti richiesti:

esperienza maturata nel settore o in settori analoghi;

conoscenze merceologiche;

disponibilità e flessibilità rispetto a giorni e orari lavorativi;

predisposizione ai rapporti interpersonali.

L’orario di lavoro è di 40 ore settimanali dal lunedì alla domenica e con un giorno di riposo.

Stage Addetto/a supporto RSPP – Bresso (MI)

Si ricerca di una risorsa da inserire a diretto riporto dell’RSPP interno, al fine di supportarlo nella gestione degli aspetti legati alla valutazione dei rischi e alla sicurezza aziendale.

Requisiti richiesti:

Laurea in Tecnico della prevenzione/sicurezza sul lavoro o Laurea in Ingegneria Ambientale, Meccanica o Civile

Flessibilità e buone capacità di gestione dello stress

Predisposizione ai rapporti interpersonali

Orario di lavoro : full time con flessibilità oraria

Manutentori

Per un progetto di sviluppo si ricercano persone da inserire come MANUTENTORI di punto vendita, per coprire 2 zone in particolare :

ZONA1: Castano Primo (MI) – Trecate (NO) – Rho – Cornaredo

ZONA2: Vertemate con Minoprio (CO) – Mariano comense (CO) – Cesano Maderno (MB)

Requisiti richiesti:

competenze e conoscenze nell’ambito di impianti elettrici e/o frigoriferi;

precedente e significativa esperienza nel settore elettrico e/o frigorifero;

disponibilità ad orari flessibili;

predisposizioni ai rapporti interpersonali.

L’orario di lavoro è di 40 ore settimanali dal lunedì alla domenica e con un giorno di riposo.

Apprendista macelleria – Erbusco (BS)

Lo specialista del Banco Macelleria si occupa dell’allestimento sia del banco tradizionale sia del banco a libero servizio nonché della preparazione e vendita della merce. Effettua direttamente sul punto vendita la lavorazione e il taglio delle carni a partire dalla mezzena in modo da offrire un prodotto sempre fresco e controllato.

Requisiti richiesti:

attestato di scuola professionale in ambito alimentare;

disponibilità e flessibilità rispetto a giorni e orari lavorativi;

predisposizione ai rapporti interpersonali e orientamento al cliente.

L’orario di lavoro è di 40 ore settimanali dal lunedì alla domenica e con un giorno di riposo.

Il Gigante lavora con noi, come candidarsi

Coloro che sono interessati a lavorare nei supermercati Il Gigante possono andare sul sito web dell’azienda e visionare le offerte di lavoro attive visitando la pagina dedicata alle opportunità di lavoro. Per candidarsi ad una delle offerte disponibili, compilare il form online che richiede l’inserimento di informazioni in merito a: dati anagrafici, info disponibilità orari, istruzione (ultimo titolo conseguito), conoscenze IT, conoscenze linguistiche ed esperienze lavorative precedenti. Se al momento non ci fossero posizioni aperte di interesse, è possibile inviare una candidatura spontanea, compilando un altro form scegliendo, in primis, dove ci si vuole candidare, sede o punti vendita, l’area o il ruolo desiderato, e le altre informazioni già sopra riportate.