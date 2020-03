Infermieri Molise, bando di selezione per emergenza coronavirus

La Regione Molise seleziona 50 Infermieri per far fronte all’emergenza sanitaria: tutte le informazioni per presentare domanda

Ecco un nuovo bando per la selezione di Infermieri. L’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID19, ha indetto una selezione per la formazione di un elenco di infermieri disponibili a stipulare 50 incarichi libero professionali per espletamento di attività assistenziale nell’ambito dei Plessi Ospedalieri Asrem. Ecco le informazioni per partecipare alle selezioni entro aprile.

Requisiti necessari per partecipare alle selezioni

Possono partecipare al bando i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

laurea in infermieristica

iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche

non essere attualmente dipendente e/o non essere titolare di incarichi conferiti dal SSN, da strutture accreditate dal SSN o di altra Pubblica Amministrazione

possesso della relativa Partita IVA (che deve essere attiva all’atto della stipula del contratto)

disponibilità a prendere servizio entro e non oltre giorni 5 dalla data di ricezione della richiesta, da parte dell’Azienda a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) – visto il carattere di urgenza della necessità di infermieri

Anche i cittadini degli Stati membri della Unione Europea o di Paese non comunitario possono presentare domanda, a patto che siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

godere di diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza/provenienza

avere adeguata conoscenza della lingua italiana

regolare permesso di soggiorno in corso di validità (documento da allegare in fase di presentazione della domanda da parte di cittadini di Stato Estero non facente parte della UE)

Non possono invece accedere alle selezioni coloro che:

sono esclusi dall’elettorato attivo

sono stati dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Rapporto di lavoro e retribuzione oraria

I nuovi infermieri saranno assunti con contratto di libera professione e riceveranno un compenso orario lordo omnicomprensivo di 25 euro, comprensivo di qualsiasi onere, IVA, ritenute fiscali, ecc. Il compenso è stato determinato in conformità del costo orario lordo previsto dal vigente CCNL 2016-2018 Area Comparto. La durata dell’incarico è di 6 mesi eventualmente prorogabile con impegno orario concordato tra l’Azienda e il professionista in considerazione della disponibilità manifestata e delle necessità assistenziali.

Come partecipare al bando

Per partecipare alle selezioni è sufficiente compilare il modulo che trovi allegato al bando e inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: asrem@pec.it, tramite casella personale di posta elettronica certificata intestato al candidato esclusivamente in un unico file formato PDF. Insieme alla domanda dovrai inviare anche la seguente documentazione:

Curriculum Vitae datato e firmato

copia di valido documento di riconoscimento

Non verranno considerate candidature inviate ad altro mezzo o precedenti alla pubblicazione del bando.

Le domande possono essere inviate fino al termine dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2020, e fino a quando non risulteranno coperti tutti gli incarichi oggetto dell’avviso. Il bando potrà quindi essere eventualmente riaperto in presenza di posti vacanti o qualora l’Azienda debba procedere ad un incremento dei medesimi. Il conferimento dell’incarico professionale avverrà man mano che pervengano all’Asrem le domande fino alla copertura degli incarichi disponibili. Le domande verranno valutate dall’Azienda in considerazione dell’ordine di arrivo al protocollo aziendale e in base al possesso dei requisiti sopra elencati.

Puoi trovare bando e tutte le informazioni necessarie direttamente alla pagina di Opi – Ordine delle Professioni Infermieristiche Campobasso-Isernia.

