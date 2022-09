Jobify al TECH JOBS fair remote working edition 2022: opportunità di lavoro e interventi

Presentiamo una delle aziende che parteciperà al TECH JOBS Fair 2022 il 16-17 settembre, la giornata di incontro tra professionisti e aziende del settore TECH, la sua mission aziendale, le risorse ricercate e come candidarsi.

Jobify Recruiting nasce da un’idea rivoluzionaria digitalizzare e allo stesso tempo umanizzare il processo di Ricerca & Selezione. Conosciamo l’azienda più da vicino anche per le interessanti opportunità di lavoro e carriera che offre.

Jobify Recruiting Srl: profilo aziendale

Jobify Recruiting è una start-up innovativa che ha come obiettivo primario quello di innovare e rivoluzionare il mondo della Ricerca & Selezione attraverso strumenti di intelligenza artificiale ed HR Tech: la società utilizza tecnologie che assolvono l’uomo da tutte quelle azioni ripetute nel tempo che non richiedono intelletto umano, così da velocizzare il processo di ricerca, essere più competitivi sul mercato e lasciare più spazio operativo all’head hunter. L’obiettivo è quello di portare più qualità ed efficacia nella ricerca e selezione e di offrire un processo più umanizzato, ponendo il rapporto umano al centro tra domanda e offerta.

Gli interventi previsti al TECH JOBS fair RWE 2022

Durante la prima edizione 2022 del TECH JOBS fair, che si terrà in uno spazio appositamente disegnato per l’occasione all’interno dell’ambiente virtuale 3D di Coderblock, Jobify Recruiting terrà diversi interventi. Ecco le date e gli orari.

Come umanizzare il processo di R&S attraverso ATS e Intelligenza Artificiale

Data: Venerdì 16/09, h 14:00

: Presentazione di Jobify Recruiting, agenzia di ricerca di talenti. Si affronterà il tema della Riserca & Selezione in chiave digitale, parlando di quelli che sono i valori aggiunti che la tecnologia (nello specifico l’Intelligenza Artificiale e l’ATS) può apportare all’interno del processo di ricerca e selezione del personale. Jobify Recruiting nello specifico racconterà come, grazie alla tecnologia, riesce a rendere il suo processo umano e dei vantaggi che ne conseguono.

Speaker: Davide Maggio, CEO & Founder & Martina Di Palma, Head Hunter

Digital & Employer Branding

Data: Venerdì 16/09, h 16:00

Speaker: Alessio Cinao, Direttore Marketing

Come umanizzare il processo di R&S attraverso ATS e Intelligenza Artificiale

Data: Sabato 17/09, h 10:00

Abstract: Presentazione di Jobify Recruiting, agenzia di ricerca di talenti. Verrà affrontato il tema della Ricerca & Selezione in chiave digitale, parlando di quelli che sono i valori aggiunti che la tecnologia (nello specifico l’Intelligenza Artificiale e l’ATS) può apportare all’interno del processo di ricerca e selezione del personale. Jobify Recruiting nello specifico racconterà come grazie alla tecnologia riesce a rendere il suo processo umano e dei vantaggi che ne conseguono.

Speaker: Davide Maggio & Elisa Severa, HR Consultant

Offerte di lavoro

Attualmente sono presenti le seguenti offerte di lavoro.

Sviluppatore Full-Stack su Seriate (Bergamo)

Jobify Recruiting ricerca e seleziona questa risorsa per azienda System Integration che opera in ambito industriale, farmaceutico e dei costruttori di macchine oltre che di sviluppo e progettazione software. Il candidato sarà inserito in un ambiente giovane e dinamico di tecnici e sviluppatori. Lavorerà all’interno del team di progetto e seguirà tutte le diverse fasi di progettazione, analisi, sviluppo e convalida software. Lavorerà a contatto diretto con i reparti di ingegneria ed Information Tecnology, primarie multinazionali nell’ambito farmaceutico e dell’ingegneria. Seguirà tutte le fasi del progetto dalla raccolta requisiti alla stesura delle specifiche funzionali, protocolli di test, sviluppo software, commissioning e test. Avrà inoltre continua formazione sia di affiancamento interno che tramite corsi di aggiornamento.

Requisiti richiesti:

Diploma o Laurea in ambito tecnico/informatico;

Conoscenza dei linguaggi di programmazione Back-end Java, C# e del Framework VB.NET

Conoscenza dei linguaggi di programmazione Front-end JavaScript e del Framework Angular e AngularJs

Buona conoscenza di database relazionali

Conoscenza dei principali protocolli di comunicazione (http, https, REST, SOAP, protocolli di publish and subscribe)

Conoscenze sistemistiche base (configurazione server di produzione, firewall, creazione servizi, installazione server applicativi, principalmente in ambito Windows)

Conoscenza Pacchetto Office

Costituiscono requisiti preferenziali:

Conoscenza della libreria .NET Core

Capacità di recepire le esigenze del cliente e di implementarle in modo adeguato

Capacità organizzative e di problem solving

Esperienza pregressa circa il lavoro in team.

Come partecipare al TECH jobs fair remote working edition 2022

Gli utenti registrati su Euspert Bianco Lavoro, i quali abbiano un profilo completo di Nome, Cognome e mansioni, che si registrano all’evento da questa pagina TECH JOBS fair Remote Working Edition riceveranno una password via email e il link per accedere direttamente alla piattaforma degli eventi virtuali Coderblock con i propri dati visibili al suo interno.

Con il proprio avatar personalizzato associato al profilo Euspert sarà possibile partecipare a queste due giornate assistendo alle presentazioni dai palchi delle aziende o ai talk degli esperti, consultare le posizioni lavorative aperte, trovare postazioni dove poter fare video colloqui immediati, partecipare ad appuntamenti formativi con professionisti del settore.

Le registrazioni sono gratuite, l’evento avrà inizio il 16 settembre 2022.