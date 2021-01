Juventus lavora con noi: posizioni aperte 2021, opinioni e come candidarsi

Gli italiani hanno una grande passione per il calcio, lo sappiamo. Questo sport è da sempre molto seguito e fa ormai parte della cultura popolare del nostro Paese. Un Paese quindi di tifosi! E la Juventus, che ti piaccia o no, è la squadra di calcio più seguita! Dietro ad una squadra però, soprattutto se di così importanza internazionale come quelle di serie A, devi sapere che c’è una vera e propria società che ha bisogno di personale e professionisti del settore che fanno sì che ogni aspetto e funzione aziendale sia ben gestita. Di particolare importanza, in una società del genere, è l’ambito commerciale / marketing e dell’organizzazione eventi. Ma non solo. La costruzione del nuovo stadio, lo Juventus Stadium di Torino, e la diffusione degli Juventus Store (i punti vendita ufficiali dei gadget della squadra) hanno portato alla ricerca anche di personale da impiegare come addetti vendita, hostess / steward per eventi, ecc. Insomma, le opportunità di lavoro a Torino con la Juventus non mancano.

Se quindi sei appassionato di calcio, prova a dare uno sguardo alle opportunità di lavoro in Juventus. Il famoso club calcistico torinese ha periodicamente diverse posizioni aperte nel suo Headquarter di Torino, ma ma anche negli Juventus store. Ecco tutte le offerte di lavoro in Juventus e come candidarsi ad un ruolo nello storico club.

Profilo aziendale Juventus Club

Juventus Football Club S.p.A. è una società di calcio professionistico fondata a Torino, dove tutt’ora ha sede, nel lontano 1 novembre del 1897 da un gruppo di liceali (da qui il nome “juventus”). La Juventus o, più semplicemente, la Juve, debutta in Campionato nel 1900 e conquista, nel 1905 il suo primo titolo italiano. Il 1923 è un anno importante per il Club, che segna l’inizio dell’epoca Agnelli. Il primo della famiglia a prendere la guida della società è Edoardo Agnelli, figlio del fondatore della FIAT. Il club passa poi nelle mani del figlio, Giovanni Agnelli, nel 1947, e del fratello di questo, Umberto, nel 1953. Si susseguono poi diversi nomi illustri, che hanno fatto della Juventus una delle squadre più rappresentative ed amate a livello nazionale e internazionale.

Tanti, infatti, sono i trofei conquistati dalla squadra, tra il palmarès Juventus ricordiamo: 35 Scudetti, 2 UEFA Champions League, 13 Coppa Italia, 2 Coppa Intercontinentale, 3 UEFA Europa League, 2 Supercoppa UEFA, 8 Supercoppa italiana.

Posizioni aperte in Juventus

Queste le offerte di lavoro a Torino presso lo Juventus F.C. S.p.A. Headquarter:

Digital Editor

Questa risorsa lavorerà all’interno del Digital Media Content Team e sarà responsabile dello sviluppo dei contenuti dei social media. Insieme ad altri editori, lavorerà in stretta collaborazione con il Digital Marketing Team e si occuperà principalmente di:

supervisionare l’ideazione e la creazione di contenuti digitali sulla piattaforma digitale in lingua inglese della Juventus

supervisionare la comunicazione e l’aggiornamento del team di redattori internazionali per garantire che le migliori pratiche siano seguite su tutte le piattaforme che pubblicano i contenuti Juventus localizzando dove possibile.

Licensing Specialist

La risorsa sarà inserita nell’ufficio Merchandising e si occuperà delle seguenti attività:

Identificare nuove opportunità di Licensing in linea con il piano strategico della licenza

in linea con il piano strategico della licenza Identificare i potenziali licenziatari e presentare il marchio in vista delle operazioni di chiusura e contrattazione e collaborare con i licenziatari per sviluppare le loro gamme di prodotti

Riconoscere le opportunità per le offerte multi-territorio e mantenere i contatti con la rete di agenti internazionali per ottenere supporto nei loro mercati

Condurre negoziati ed eseguire nuovi accordi di licenza contrattuale

Ricerca di nuove categorie di attività e sicurezza di nuovi partner di licenza per categorie chiave

Collaborare con ciascun partner di licenza per garantire una crescita annuale delle vendite

Mantenere i contatti tra il Licenziatario e i dipartimenti interni

Principali requisiti richiesti:

Esperienza precedente in un ruolo simile

Laurea triennale

Capacità di negoziazione

Suite Microsoft Office

Padronanza della lingua Inglese

Disponibilità a viaggiare sia a livello nazionale che internazionale, se necessario

Steward

Il candidato si occuperà dell’accoglienza, dell’assistenza e del controllo del pubblico presente presso l’Allianz Stadium durante le partite in casa della Juventus (match-day).

Requisiti richiesti:

Orientamento al cliente, predisposizione al contatto con il pubblico e al lavoro in team

Professionale e attento al rispetto delle norme

flessibilità oraria e la disponibilità infrasettimanale e nei weekend

Diploma di scuola media superiore

Conoscenza di almeno una lingua straniera

Domicilio in Torino o in zone limitrofe

Opinioni sul lavoro in Juventus

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Juventus:

“Fantastico!”. Così’ Giacomo R., Addetto vendite allo store Juventus, ci parla della sua esperienza: “Da sempre sono tifoso di calcio e della Juve, lavorare nello stadio della squadra è fantastico, vivi il clima pre partita e durante il match, con persone che entrano ed escono dal negozio che come te condividono la passione per la Juve. E poi a volte capita di incontrare calciatori e altri personaggi famosi…davvero una esperienza formidabile!”.

“Clima piacevole e unico, che non si torva in altri uffici”. Marco V., da 2 anni Impiegata, e ci racconta: “E’ davvero entusiasmante come lavoro, anche se sono inserita nell’ambito amministrativo si respira sempre quel clima calcistico che contraddistingue questo impiego! A livello più generale, mi trovo con i colleghi e superiori, c’è un clima collaborativo e si lavora bene in team”.

“Grande azienda, seria e ben organizzata”. Dario C., ha lavorato in Juventus per molti anni prima di trasferirsi altrove per motivi personali. Ci racconta così la sua esperienza: “Non è facile trovare un’altra azienda così ben organizzata, seria e con dei manager che fanno la differenza. In fondo si parla di una società con un business e una immagine molto importante. Ci sono stati momenti davvero tosti, dove la capacità di gestire lo stress e di mettere in pratica le proprie doti di problem solving sono fondamentali, ma ne vale la pena e sono esperienze che ti formano professionalmente”.

Come candidarsi in Juventus

Per candidarti ad una delle offerte di lavoro in Juventus è necessario registrarti sul portale del club alla pagina Juventus – sezione Lavora con noi. Qui vengono pubblicate tutte le posizioni aperte alle quali è possibile rispondere inviando il proprio curriculum vitae. Se non trovi posizioni aperte di tuo interesse, puoi comunque inviare una candidatura spontanea in vista di future opportunità.