Laurea in Fisioterapia: percorso di studi e scelta dell’università

Ecco perchè scegliere di conseguire la laurea in Fisioterapia. Percorso di studi, esami, opportunità di lavoro e migliori atenei i Italia

Scegliere la giusta università sicuramente non è un compito semplice ed immediato, in quanto bisogna valutare tanti piccoli particolari. Il lavoro diventa più semplice se sei una persona decisa, con le idee chiare a riguardo del futuro, la formazione e la professione da svolgere a laurea ottenuta. Ti senti portato per discipline sanitarie? Ti piace l’idea di aiutare gli altri a stare bene? Sei un tipo paziente, pronto a fare tutto il possibile per sostenere gli altri? Allora il Corso di studi in Fisioterapia sembra essere fatto apposta per te. Ecco una semplice guida che ti fornirà le informazioni per farti un’idea sul tipo di percorso formativo, il conseguimento della laurea le possibilità professionali e le migliori università in Italia.

Laurea in Fisioterapia, che cos’è?

Se stai leggendo questo articolo, probabilmente stai prendendo seriamente in considerazione l’idea di continuare gli studi ed iscriverti all’università. In particolare, se ti senti attratto dalle discipline sanitarie, al servizio delle persone bisognose di cure e di sostegno, ti piace fare massaggi, curare soggetti con problemi di articolazioni o sostenerli nella riabilitazione, allora la laurea in Fisioterapia potrebbe fare al caso tuo.

Il Corso di laurea in Fisioterapia è uno dei tanti in ambito sanitario ed è organizzato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Si tratta di un Corso di laurea triennale a numero chiuso. Cosa significa a numero chiuso? Vuol dire che, per accedere a tale corso di studi, dovrai sostenere una prova di ingresso. Solamente superando tale prova, potrai avere libero accesso e frequentare il Corso di studi universitari in Fisioterapia. Il test e la data di svolgimento di questo sono fissati in un’unica data a livello nazionale. Il numero dei posti a disposizione è stabilito ogni anno dall’Ministero dell’Istruzione. Maggiori informazioni sono disponibili ogni anno nel bando di ammissione alle Professioni Sanitarie, regolarmente pubblicato sul sito del Ministero stesso.

Prepararsi al test di ingresso in Fisioterapia

Come accennato, la laurea in Fisioterapia è a numero chiuso, questo significa che dovrai sostenere e superare un test di ingresso, sia se deciderai di iscriverti presso un’università pubblica, sia nel caso in cui opterai per un’università privata. Ogni anno il numero di studenti che ambiscono a tale corso di laurea è molto elevato, dunque superare il test sicuramente non sarà facile. Non disperare, perché con la buona volontà tutto diventa possibile. Il consiglio è quello di iniziare a studiare in anticipo. Cerca di esercitarti ogni giorno con impegno e soprattutto con tanta determinazione, in quanto i sacrifici daranno buoni frutti. Altro consiglio che ti voglio dare è quello di adoperare libri specifici per la preparazione al test, allenandoti ogni singolo giorno con specifiche simulazioni. Se lo ritieni utile, potrai anche decidere di seguire dei corsi preparatori al test di ingresso in Fisioterapia. Si tratta di corsi che hanno lo scopo di allenarti e prepararti al superamento della prova di ingresso con precisione, metodo e soprattutto molta professionalità.

Struttura del Corso di laurea in Fisioterapia

Sicuramente ti starai chiedendo che tipi di esami dovrai sostenere e quali materie ti ritroverai a studiare nel caso in cui decidessi di optare per la laurea in Fisioterapia. Ebbene, durante i tre anni, che ti abilitano alla professione, oltre a materie teoriche, dovrai sostenere anche il tirocinio, così da acquisire le conoscenze sul campo. Il primo anno di studi parteciperai a corsi di insegnamento base, con relativi esami, mentre il secondo e terzo anno studierai materie cliniche, mediche e fisioterapiche. Durante i 3 anni di studio previsti, dovrai acquisire 180 crediti formativi, che con l’esame finale, ti permetteranno di conseguire la laurea in Fisioterapia Classe L/SNT2. Ti ricordo che per diventare fisioterapista è indispensabile il diploma di laurea. Nessuno può operare nel settore, senza aver conseguito la laurea. In linea generale i corsi da seguire sono uguali presso i vari atenei. Le materie e gli argomenti che dovrai imparare sono:

biologia, biochimica e genetica;

fisica, statistica e informatica;

anatomia umana e fisiologia;

psicologia e sociologia generale;

patologia generale e microbiologia;

metodologia della riabilitazione;

inglese;

scienze cliniche e scienze cliniche pediatriche;

farmacologia e scienze neuropsichiatriche;

geriatria;

oncologia.

Sicuramente gli esami sono tanti ed impegnativi, tuttavia se a guidare la tua scelta c’è la passione, non avrai problemi ad impegnarti nello studio e superare brillantemente ogni singola prova d’esame.

Le competenze acquisite durante i 3 anni di studio in Fisioterapia

Finito il percorso di studi triennale ed ottenuta la laurea in Fisioterapia, avrai acquisito tante conoscenze e competenze che ti serviranno per operare perfettamente nel mondo del lavoro. In particolare avrai conoscenze relative alla comprensione dei fenomeni di carattere biologico ed ereditario, il funzionamento dei vari organi del corpo umano, gli aspetti sociali, ambientali e psicologici, conoscenza dei vari modelli di assistenza nella riabilitazione di pazienti, tutte le attività e responsabilità della figura del fisioterapista. Non è tutto, in quanto imparerai anche varie tecniche per approcciarti nel migliore dei modi con i vari pazienti con cui lavorerai, andando a valutare i problemi, la terapia e le varie tempistiche del processo di riabilitazione. Il futuro fisioterapista deve essere capace di collaborare con altre figure professionali in ambito sanitario, per garantire la completa guarigione dei pazienti

Percorso di studi dopo la triennale

I tre anni di studio con relativa prova finale (che ha valore di Esame di Stato) e tirocinio svolto, ti abilitano alla professione di fisioterapista. Tuttavia, potrai anche scegliere di continuare il tuo percorso, iscrivendoti alla specialistica o ai master. Si tratta di una strategia che ti consentirà di specializzarti e di accrescere le tue personali conoscenze-competenze nel settore. Una volta ottenuta la laurea triennale, potrai decidere di iscriverti ai Corsi di Laurea Magistrale della Classe delle Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie LM/SNT2, oppure a Master di primo livello oltre che a Corsi di Perfezionamento.

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, ha lo scopo di fornirti una formazione professionale di livello avanzato, che ti consentirà di intervenire con competenze specializzate nei vari processi assistenziali, formativi, gestionali, di ricerca. Sarai in grado di possedere competenze specializzate di tipo assistenziale, educativo e preventivo in riferimento ai problemi di salute dei soggetti in età pediatrica, adulta ed anziana. Non è tutto, in quanto i laureati magistrali saranno in grado di sviluppare un approccio di carattere integrativo a problematiche organizzative e gestionali delle professioni sanitarie. Inoltre, potrai prendere parte a processi formativi e di ricerca nel settore sanitario. Ed ancora potrai sviluppare capacità direzionali, coordinare e dirigere organizzazioni, gestire gruppi di lavoro, gestire piani di sviluppo professionale, valutare i risultati individuali e collettivi dei pazienti, documentare la pratica riabilitativa adoperata e tanto altro.

Laurea in Fisioterapia e opportunità professionali

Una volta concluso il tuo percorso di studi in Fisioterapia, potrai entrare nel mondo del lavoro e delle professioni. Avrai la possibilità di lavorare presso strutture sanitarie pubbliche e private, oppure la possibilità di metterti in proprio aprendo uno studio privato. Ed ancora, un fisioterapista può operare presso strutture private accreditate e convenzionate con il Servizio Sanitario, oppure offrendo servizi di fisioterapia e riabilitazione messi a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale. Inoltre avrai la possibilità di operare presso ambulatori medici, stabilimenti termali, offrendo un servizio a domicilio dei pazienti, nelle case di cura, nelle cliniche e negli istituti di ricerca. Inoltre, potrai lavorare come fisioterapista anche nei migliori club sportivi non solo italiani ma mondiali, prendendoti cura della salute degli atleti. Insomma, la scelta è davvero ampia, con tante ed interessanti opportunità professionali che ti si apriranno, dandoti l’opportunità di affermarti sempre di più nel settore professionale.

I migliori atenei di Fisioterapia in Italia

Una volta scelto il ramo di studi da voler intraprendere dopo la Maturità, dovrai prendere un’altra importante decisione, ossia: quale ateneo scegliere? Di seguito voglio consigliarti alcuni degli atenei migliori a cui potrai provare ad entrare, superando ovviamente il test d’ingresso previsto.

Università degli studi di Verona: è una delle migliori presenti sul territorio italiano per quel che riguarda le lauree triennali nel settore medico-sanitario, tra cui anche Fisioterapia. Un ottimo piano di studi, accompagnato dall’esperienza e professionalità dei migliori docenti in circolazione, ti garantiranno una formazione a 360°. Questo ateneo ti offrirà la possibilità di continuare gli studi accedendo alla magistrale. Alla grande efficacia ed organizzazione dell’ateneo si accosta anche la bellezza della città, che sarà in grado di regalarti emozioni uniche ed irripetibili.

Università Bicocca di Milano: la Bicocca di Milano è un'altra grande e rinomata università a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Si tratta del migliore ateneo per progressione di carriera dei suoi studenti. Anche in questo caso l'organizzazione del Corso di laurea in Fisioterapia è uguale agli standard delle altre università. Qui manca solo un corso di laurea Magistrale. Studiare a Milano, uno dei centri italiani più sviluppati, sarà anche un buon trampolino di lancio per la tua carriera professionale.

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia: si tratta di un ateneo giovane, almeno per quanto riguarda Fisioterapia, che comunque ha raggiunto già ottimi risultati. Anche in questo caso manca la Magistrale per permettere agli studenti di specializzarsi e continuare gli studi dopo i primi tre anni. Il Corso di laurea offre interessanti e validi insegnamenti, che ti permetteranno di acquisire tutte le nozioni e conoscenze, sia pratiche che teoriche, per fare il tuo ingresso nel mondo del lavoro.

Università degli Studi di Perugia: di notevole rilevanza nel settore sanitario e di fisioterapia. Buon punteggio sia per quel che riguarda la progressione di carriera dei laureati, sia nei rapporti internazionali del corso di laurea stesso.

Università degli Studi di Udine: ti permetterà di studiare in una bellissima città. Il corso di Fisioterapista è ben strutturato durante i tre anni previsti, grazie al supporto di specialisti nel settore, da cui avrai il piacere di imparare tutto ciò che ti servirà per diventare un ottimo fisioterapista al servizio dei pazienti.

Ora non ti resta altro che pensare e prendere la giusta decisione che segnerà i tuoi prossimi anni di vita personale e professionale.