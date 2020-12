Lavorare dopo la pensione: ecco 5 idee

E chi lo ha detto che il pensionamento segna un punto di non ritorno? C’è sempre tempo per rimettersi in gioco e aprirsi a nuove possibilità lavorative

Chiedete ad un giovane di fantasticare sulla sua vita da pensionato: otto volte su dieci vi risponderà che non riesce a immaginare nulla e che fatica a credere che arriverà a raggiungere l’ambito traguardo. Chi, invece, ce l’ha fatta, può sentire il bisogno di rimettersi in gioco. Per dedicarsi a un impiego che lo salvi dalla noia e lo protegga dall’insidia dell’ozio. Non capita a tutti ovviamente: molti pensionati vivono serenamente la loro condizione e dedicano il (nuovo) tempo a loro disposizione alla cura degli affetti più cari o alla scoperta di posti nuovi. Accompagnare i nipoti a scuola e viaggiare sono, infatti, le attività più “gettonate” tra i nonni in pensione.

5 lavori da fare dopo la pensione

Ma come già detto, non tutti scelgono di ritirarsi definitivamente: se l’idea di lavorare dopo la pensione vi alletta, allora fareste meglio a dare un’occhiata qua sotto.

Il consulente

I capelli bianchi che avete in testa testimoniano (se non altro) che avete maturato una grande esperienza. Perché non sfruttarla anche dopo il vostro pensionamento? Ci sono aziende e studi professionali alla costante ricerca di consulenti affidabili e navigati. O di persone disposte a trasferire le loro conoscenze ai nuovi arrivati. Fornire consulenza è un’opzione che sempre più pensionati prendono in considerazione, non solo perché continuare a sentirsi utili gratifica parecchio, ma anche perché consente di arrotondare l’importo dell’assegno staccato mensilmente dall’Inps.

Il commerciante

Chi ha passato tanti anni dietro una scrivania, può avvertire il desiderio di dedicarsi, a un certo punto della propria vita, a qualcosa di completamente nuovo. Come il commercio. Non sono pochi i pensionati che, smessi i panni degli impiegati, scelgono infatti di aprire un’attività commerciale più o meno grande. Per vendere cosa? Di tutto: c’è chi si butta sull’alimentare e chi sull’artigianato; chi apre un piccolo bar e chi sceglie di fornire servizi. L’essenziale è rimettersi in gioco e trovare la grinta per alzare, ogni giorno, la saracinesca.

L’autista

Tra i lavori che si possono fare da pensionato, c’è sicuramente quello dell’autista. Ammesso che vi piaccia guidare e siate ancora in grado di farlo in maniera sicura. Chi ha problemi con la vista o riconosce di avere una guida troppo “sportiva”, farebbe infatti meglio a dedicarsi a qualcos’altro. Sia che scegliate di trasportare persone o di consegnare merci di vario tipo, la prudenza al volante non potrà mai mancare. Insieme all’assicurazione e a tutta la documentazione del caso.

L’addetto a un ufficio informativo

Se la città in cui siete nati e avete sempre vissuto non ha segreti e sapete sempre consigliare il locale giusto all’amico che viene da fuori, potreste prendere in seria considerazione l’idea di lavorare in un infopoint. Gli uffici turistici si occupano dell’accoglienza dei visitatori occasionali ai quali segnalano e suggeriscono le cose da vedere e quelle da fare in città. La vostra approfondita conoscenza, legata a una buona capacità di interagire con il pubblico, potrebbe concedervi nuove gratificazioni professionali.

L’house sitter

E’ una mansione più diffusa oltreoceano, ma che sta iniziando ad affermarsi anche da noi. E che potrebbe allettare parecchio i pensionati desiderosi di girare il mondo. In pratica, si tratta di prendersi cura della casa di qualcun’altro, mentre lui (o lei) non c’è. Dare l’acqua alle piante, ritirare la posta, rispondere al telefono, prendersi cura del cane e pagare le bollette per conto del proprietario: sono questi alcuni dei compiti che deve svolgere un house sitter. Che in cambio può alloggiare gratuitamente nella casa. Se l’idea di vivere, per un periodo più o meno lungo, nella casa di qualcun’altro vi piace, accertatevi di mettere in valigia tutto quello che serve: serietà, affidabilità, affabilità e – ovviamente – la conoscenza della lingua del posto.