Lavorare in TAI Solution: costruire soluzioni innovative per i clienti

Presentiamo una delle aziende che parteciperà al TECH JOBS fair di Pisa il prossimo 10 ottobre 2020, la giornata di incontro tra professionisti e aziende del settore TECH, la sua mission aziendale, le risorse ricercate e come candidarsi

TAI Solution è un’azienda fondata nel 1987 la quale ha collegato gli utenti e l’informazione digitale inizialmente attraverso computer e architetture client server per poi passare all’utilizzo di avanzati applicativi business, Big Data, Cloud e IoT. Conosciamo l’azienda più da vicino, soprattutto per le interessanti opportunità di lavoro e carriera che offre.

Chi è TAI Solution

Il successo e la storia di questa azienda innovativa si basa anche e soprattutto su coloro che si lasciano ispirare dalle opportunità, dalla loro propensione al coinvolgimento, cercando soluzioni per i propri clienti che siano anche vantaggiose economicamente. Ai propri collaboratori, TAI offre opportunità di crescita e di sviluppo delle conoscenze Tech.

Tai Solution, grazie all’aumento delle loro capacità e conoscenze in ambito Tech, massimizzando il valore dell’informazione digitale aiutando le persone e lo sviluppo del loro business, hanno incrementato il loro successo non solo più a livello nazionale ma anche internazionale.

Per questo motivo lavorare in questa azienda può rivelarsi una continua sfida per migliorarsi in ambito tech costruendo soluzioni innovative per i clienti e scoprendo i più sofisticati applicativi aziendali, l’Internet delle cose (IoT), cloud e Big Data. TAI infatti ha come obiettivo quello di trovare soluzioni creando nuove e pari opportunità di impiego a chiunque sia qualificato costruendo un ambiente senza alcuna distinzione. L’importante per loro è portare soluzioni innovative che risolvano i problemi che si presentano. Il problem solving è infatti la loro filosofia aziendale.

TAI Solutions sarà presente al TECH JOBS fair 2020 di Pisa in programma sabato 10 ottobre. Registrati subito per poter ascoltare lo speech di presentazione di TAI Solutions e incontrare i recruiter presenti al desk alle Officine Garibaldi di Pisa.

Posizioni aperte in TAI Solution, anche in smart working

Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte in TAI Solution, i requisiti e come potervi candidare.

Programmatore Java Full-Stack

Nella struttura di Sviluppo Software TAI Solution ricerca questa figura professionale che lavori su progetti sfidanti e con la curiosità per imparare continuamente ed evolvere le proprie competenze sul campo. È richiesta esperienza specifica almeno triennale nel ruolo.

Requisiti richiesti:

ottima conoscenza Java8, J2EE;

ottima conoscenza Spring, Spring Boot, Spring MVC, Spring Security;

buona conoscenza XML, JSON;

buona conoscenza realizzazione WS SOAP e REST;

buona conoscenza GIT, SVN, MAVEN, Continuous Integration (Jenkins);

buona conoscenza RDBMS (PostgreSQL/Oracle/MySQL…);

buona conoscenza SQL;

lingua Inglese.

Conoscenze gradite:

buona conoscenza Application Server (tomcat/JBoss/Weblogic…);

architetture a microservizi;

buona conoscenza di DB NO-SQL (Mongodb, Couchbase, Cassandra, Redis);

amazon AWS;

motori BMP (jBPM/Activiti);

alfresco ECM;

liferay portal;

soluzioni per Access & Identity Management.

Sede di lavoro: Pisa, Firenze, Milano E Roma

DevOps Architect

Le figure selezionate saranno inserite nella Business Line “DevOps & Remote Managed Services”, la cui mission è il supporto sistemistico-architetturale dei progetti e la gestione remota degli ambienti in produzione dei clienti. La selezione è rivolta preferibilmente a candidati con esperienza lavorativa specifica, ma verranno presi in esame anche neolaureati con competenze significative.

Requisiti necessari richiesti:

Conoscenza approfondita del sistema operativo Linux (distribuzione di riferimento RHEL);

Solida conoscenza problematiche di networking e di sicurezza;

Conoscenza ambienti JEE;

Conoscenza di tecniche di tuning (allocazione risorse, analisi performance, troubleshooting di sistemi complessi);

Conoscenza sistemi di virtualizzazione;

Conoscenza sistemi cloud;

Padronanza di tecniche di accesso remoto (vpn, ssh, vnc, rdp);

Conoscenza di tecniche di monitoring di sistemi e servizi;

Dimestichezza con la creazione di bash script per automatizzazione task amministrativi;

Capacità di lavorare in team.

Costituiscono elementi qualificanti:

Laurea in discipline scientifiche;

Conoscenza soluzioni di containerization (Docker, Kubernetes, OpenShift etc.);

Conoscenza soluzioni di DevOps e Continuouos Integration (GitLab, Jenkins, Sonar);

Conoscenza sistemi DBMS (PostgreSql, MySql, Oracle DB);

Conoscenza Liferay Portal, jBPM/Activiti;

Conoscenza ambienti documentali Alfresco;

Conoscenza stack ELK;

Conoscenza sistemi Big Data (ecosistema Hadoop, Cloudera);

Conoscenza Jboss, Weblogic, Apache httpd, nginx;

Conoscenza problematiche e soluzioni per Access e Identity Management (keycloak etc.);

Conoscenza soluzioni cloud AWS;

Esperienza gestione architetture VMware;

Conoscenza sistemi di versionamento (svn, git);

Conoscenza perl e python;

Conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Pisa, Firenze, Milano E/o Roma

Big Data Cluster Administrator (parzialmente anche in smart working)

Si ricercano queste figure professionali per le sedi di Pisa, Firenze, Milano e Roma, con possibilità di lavorare parzialmente in regime di smart-working. Le risorse selezionate saranno inserite nella Business Line dedicata alla progettazione, realizzazione e gestione in esercizio di infrastrutture Big Data complesse, prevalentemente su tecnologia Cloudera/Hadoop. È richiesta esperienza specifica nel ruolo.

Competenze generali necessariamente richieste:

Conoscenza approfondita del sistema operativo Linux (distribuzione di riferimento RHEL);

Solida conoscenza problematiche di networking e di sicurezza;

Conoscenza ambienti JEE;

Conoscenza di tecniche di tuning (allocazione risorse, analisi performance, troubleshooting) a livello di sistema operativo e infrastrutture Big Data;

Conoscenza sistemi di virtualizzazione;

Conoscenza sistemi cloud;

Padronanza di tecniche di accesso remoto (vpn, ssh, vnc, rdp);

Conoscenza di tecniche di monitoring di sistemi e servizi;

Dimestichezza con la creazione di bash script per automatizzazione task amministrativi;

Lavoro in team.

Competenze BIG DATA necessariamente richieste:

Ecosistema Hadoop;

Architettura HDFS, HBase;

Installazione e setup Hadoop;

Tuning, monitoraggio, troubleshooting di: HDFS, YARN, Hive/Impala, Spark Jobs;

Cluster hardening: Kerberos, Sentry, Encryption.

Requisiti qualificanti:

Distribuzione Cloudera Hadoop (CDH 5.x, CDH 6.x, CDP, Cloudera Manager/Director, Cloudera Navigator);

Oracle Big Data Appliance (amministrazione);

Apache Kafka (setup/tuning/monitoraggio);

Amazon AWS;

Soluzioni per la Continuous Integration;

sistemi RDBMS (PostgreSql, MySql, Oracle DB);

database NoSQL (MongoDB, Cassandra);

Apache httpd, NGINX;

Apache Tomcat, JBoss;

Sistemi di versionamento (svn, git);

Linguaggi Perl e Python;

Lingua inglese.

Sede di lavoro: Pisa, Milano, Roma E Firenze (parzialmente In Smart-working).

Per candidarsi è sufficiente recarsi alla pagina TAI Software Solution su Euspert e seguire la procedura di candidatura.