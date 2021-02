Lavoro: alcuni mestieri ben retribuiti senza laurea che si possono fare da casa

Il lavoro che si può svolgere in modalità agile. Ecco alcuni mestieri ben retribuiti che non richiedono la laurea e possono essere svolti in smart working

Lo smart working, ossia la modalità di operare da casa senza doversi recare in ufficio ha avuto il suo sviluppo con l’arrivo della pandemia da coronavirus. Tanti vedono questa tipologia di lavoro il futuro del mondo professionale. Ecco alcuni mestieri ben pagati che non hanno bisogno di lauree e si possono fare da casa.

Lavoro e smart working

Lavorare da casa adoperando una buona connessione è diventato davvero molto importante ed indispensabile, soprattutto nel pieno di una pandemia. Lo smart working in Italia ha avuto il suo successo da quando è arrivato il coronavirus, con tante imprese che in poco tempo si sono organizzate per questa particolare modalità di lavoro. Operare da casa, senza doversi spostare per raggiungere il posto di lavoro ha contribuito a tenere a bada i contagi da coronavirus. Ci sono una serie di mestieri che non richiedono la presenza fisica dei dipendenti perchè possono essere svolti in modalità agile senza bisogno di un diploma di laurea. Si tratta di lavori ben retribuiti che tutti possono fare anche in periodo di pandemia.

Il sito Business Insider, adoperando le statistiche del Bureau of Labor Statistics, relative al 2020, ha individuato 15 lavori negli Usa che possono essere svolti in modalità smart, ben pagati e senza la necessità di particolari diplomi di laurea.

Lavoro: il gestore di trasporti, stoccaggio e distribuzione

Tra i lavori che si possono fare in smart working, ben retribuiti e senza laurea troviamo il gestore di trasporti, stoccaggio e distribuzione. L’impiegato in questo particolare lavoro si preoccupa di pianificare e gestire l’intero sistema di trasporti e di stoccaggio delle merci, andando a gestire la loro distribuzione. Si tratta di un mestiere che negli ultimi anni ha incrementato il suo peso sul mercato, non a caso negli Usa sono circa 132 mila le persone che fanno questo lavoro. Non è richiesta alcuna laurea ma solo un diploma di scuola superiore ed il guadagno medio è di 87.000 euro l’anno, che equivale a 103 mila dollari.

Il responsabile e coordinatore degli addetti alle vendite non al dettaglio

La lista dei lavori in smart working ben retribuiti ed aperti a tutti continua. Il responsabile e coordinatore degli addetti alle vendite non al dettaglio è una particolare figura professionale affermata nel mondo del lavoro. Il suo compito è proprio quello di andare a coordinare l’intera attività dei dipendenti all’interno di aziende che smerciano prodotti all’ingrosso. Sempre negli Stati Uniti sono circa 249 mila a svolgere questo mestiere senza aver bisogno della laurea. I guadagni connessi a questo lavoro si aggirano intorno i 72 mila euro l’anno, corrispondenti a 86 mila dollari americani.

Lavoro come direttore di ufficio postale ed agente immobiliare

Per diventare direttore di ufficio postale, negli Usa basta un diploma di scuola superiore, quindi se aspirate a questo tipo di lavoro ma non avete la laurea non disperate. Si tratta di un mestiere che non necessariamente necessita della presenza fisica della figura professionale in ufficio, quindi ben si adatta alle modalità di lavoro agile. La paga si aggira intorno i 65 mila euro l’anno corrispondenti a 78 mila dollari. Altro lavoro particolarmente retribuito è quello dell’agente immobiliare un mestiere abbastanza diffuso. Solo negli Usa sono 42 mila gli agenti immobiliari con uno stipendio annuo pari a 81 mila dollari, che corrispondono a 68 mila euro l’anno.

Assistenti amministrativi

L’assistente amministrativo è un lavoro d’ufficio che fa gola a molti. Il compito di questa figura professionale è quello di compilare documenti, inserire dei dati, archiviare documentazioni varie, assicurandosi che tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi all’interno dell’azienda siano svolti in maniera corretta. Parliamo di circa mezzo milione di assistenti amministrativi in America con un guadagno di 52 mila euro l’anno.

Responsabili dipendenti d’ufficio

Un compito particolarmente importante e di rilievo è svolto dai responsabili dei dipendenti d’ufficio. Questi si preoccupano di coordinare e controllare il lavoro dei dipendenti all’interno delle differenti realtà aziendali. Si tratta di una professione che è necessaria per garantire il buon funzionamento di un’azienda e la collaborazione costruttiva tra i dipendenti stessi. Anche in questo caso non è necessaria la laurea ed i guadagni si aggirano sui 50 mila euro l’anno.

Questi sono solo alcuni dei lavori che possono essere svolti in modalità agile garantendo ottimi stipendi pur senza richiedere un diploma di laurea.