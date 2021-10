Lavoro dei sogni: essere pagati per guardare gli episodi dei Simpson

Essere pagati 5 mila sterline per guardare tutti gli episodi dei Simpson comodamente seduti sul proprio divano. Le caratteristiche del lavoro e come candidarsi

Condividi questo bel contenuto

















Se anche tu sei appassionato dei Simpson e non riesci a smettere di stare incollato alla televisione a goderti i vari episodi, ecco il lavoro giusto per te. Una nota agenzia di scommesse inglese è alla ricerca di un Simpsons Series Analyst, ossia di una persona che sarà pagata per vedere ed analizzare tutti i 706 episodi dei Simpson, la famosa serie americana conosciuta in tutto il mondo.

Lavoro dei sogni con i Simpson

Arriva un’opportunità di lavoro per tutti gli amanti dei Simpson, la nota serie americana che ha fatto innamorare grandi e piccini. Se anche a te piace gustarti le varie puntate della serie, questo è il lavoro che fa al caso tuo. La Platin Casino, agenzia di scommesse inglese, sta cercando una persona in grado di vedere tutti i 706 episodi dei Simpson più il film. Il compito del candidato che sarà scelto è quello di analizzare le puntate della serie ed aiutare a predire il futuro. Infatti, non è una novità che la nota serie americana ha previsto i principali eventi della vita avutosi fino ad oggi, come ad esempio: la presidenza di Donald Trump, lo scandalo della carne di cavallo che si ebbe nel 2013, la pandemia Covid e la carenza di carburante in UK. Si aprono le selezioni per la figura professionale del Simpsons Series Analyst che sarà pagata 5 mila sterline, pari a 5.800 euro per guardare accuratamente ogni singolo episodio, aiutando a capire i principali passaggi capaci di predire il futuro.

Le caratteristiche del lavoro

Cosa andrai a fare se sarai selezionato per questo particolare ed affascinante lavoro? Ebbene il tuo compito sarà quello di dedicare almeno 35,5 ore la settimana per guardare gli episodi dei Simpson, prendendo appunti e andando a selezionare le vaie storyline ritenute più rilevanti. Successivamente andrai ad interfacciarti con il team di esperti per creare una lista di possibili previsioni future e calcolando la probabilità con cui tali avvenimenti possano davvero realizzarsi. Si tratta di un lavoro svolto da casa con degli orari flessibili e facilmente gestibili a seconda dei propri impegni. Ed ancora, l’azienda oltre allo stipendio di 5 mila sterline, offre anche 75 sterline per coprire le spese di abbonamento a Disney Plus ed avvalersi di una connessione Internet. Inoltre l’azienda offre anche una confezione di ciambelle ogni settimana, per guardare le puntate gustando il famoso snack preferito di Homer.

I requisiti per diventare Simpsons Series Analyst

Per ottenere questo particolare lavoro dei sogni sono necessari alcuni requisiti di base:

avere più di 18 anni ;

ottima conoscenza della lingua inglese;

buone capacità di scrittura;

avere l’accesso ad una Tv o computer e altri dispositivi elettronici per vedere la serie;

essere amanti dei Simpson.

Questi sono i requisiti principali chiesti a chi desidera ottenere tale lavoro.

Come candidarsi

Viste le caratteristiche principali di questo lavoro ed i requisiti richiesti, andiamo ad esaminare come fare per candidarsi e partecipare alle selezioni. Possono ambire a questo posto di lavoro tutti i maggiorenni provenienti da ogni parte del mondo, l’importante è che abbiano una buona padronanza con l’inglese. Per inviare la propria candidatura bisogna andare sul sito della Platin Casino e compilare l’apposito form, indicando tutte le informazioni richieste. Inviata la propria candidatura, gli addetti alla selezione la prenderanno in carico, l’analizzeranno e ti contatteranno in caso di esito positivo. Un’opportunità da non perdere, che permetterà a giovani e meno giovani di iniziare una nuova avventura professionale, comodamente seduti sul proprio divano, assaporando il piacere di stare in pantofole e guardare gli episodi di una delle serie più amate, che nel corso degli anni ci ha accompagnato con tante storie raccontate con leggerezza e bravura, tanto da attirare l’attenzione non solo dei più piccoli ma anche di tanti adulti. Se non hai problemi a passare le prossime settimane a guardare i Simpson in lingua originale, non esitare ad inoltrare la domanda. Buona fortuna.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro