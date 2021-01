Lavoro: nuove assunzioni Calzedonia. Posizioni aperte e come candidarsi

Nuove offerte di lavoro Calzedonia. Opportunità professionali anche per i più giovani con percorsi di stage. Le posizioni aperte e come candidarsi

Continuano le offerte di lavoro Calzedonia su tutto il territorio nazionale. Il Gruppo è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel team di lavoro ed impiegare nei punti vendita ed in sede. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi.

Lavoro con il Gruppo Calzedonia

Arrivano interessanti opportunità di lavoro con il Gruppo Calzedonia, alla ricerca di nuovo personale e figure professionali da inserire nel team ed impiegare nei punti vendita ed in sede. Il noto Gruppo italiano gestisce sette differenti marchi ed opera principalmente nel settore dell’abbigliamento. Al momento sono davvero tante le offerte di lavoro e di stage sul territorio nazionale. Per questo motivo, tutti coloro seriamente interessati ad iniziare a lavorare con Calzedonia, possono valutare in tutta libertà le ricerche in corso, consultando il sito del Gruppo nella sezione Lavora con Noi.

Il Gruppo Calzedonia

Calzedonia SpA è una tra le più importanti ed affermate aziende italiane specializzata nel settore dell’abbigliamento intimo, calze costumi. Il Gruppo è nato nel 1986 a Vallese di Oppeano ed oggi opera attraverso diversi marchi come: Intimissimi, Calzedonia, Tezenis, Falconeri Atelier Emè. Oggi ci sono ben 4.800 punti vendita a gestione diretta ma anche in franchising in ben 54 differenti Paesi. Ed ancora, Calzedonia possiede degli stabilimenti logistici e produttivi anche all’estero, in particolare in Romania, Bulgaria, Bosnia, Serbia, Etiopia e Sri Lanka. Anche il numero totale degli impiegati a livello globale non è poco, con 39 mila dipendenti in tutto il mondo. Una realtà davvero affermata non solo in Italia ma anche all’estero, che periodicamente offre importanti opportunità di lavoro.

Le sedi di lavoro

Sono differenti e svariate le sedi di lavoro in cui verranno impiegati i nuovi assunti. Come affermato in precedenza si tratta di rilevanti opportunità professionali da non lasciarsi sfuggire, soprattutto in questo particolare periodo storico, caratterizzato da crisi sanitaria ed economica. Attualmente le selezioni di personale sono aperte per le sedi di:

Verona;

Parma,

Avio;

Trieste;

Milano;

Castagnaro;

Castiglione delle Stiviere;

Vallese.

Sono queste le sedi in cui i nuovi assunti saranno impiegati.

Le posizioni aperte

Sono tante le posizioni aperte a cui potersi candidare in maniera facile, immediata e veloce. Di seguito ne presentiamo solo alcune, ma per poterle consultare tutte vi inviamo al sito del Gruppo che periodicamente pubblica tutti gli annunci di lavoro. Da non dimenticare le posizioni aperte per i giovani, con percorsi di stage. Al momento si ricercano le seguenti figure professionali:

Addetto sala: il candidato si occuperà della sala, andando a creare un servizio di alta qualità favorendo un’atmosfera accogliente ma allo stesso tempo particolarmente professionale;

il candidato si occuperà della sala, andando a creare un servizio di alta qualità favorendo un’atmosfera accogliente ma allo stesso tempo particolarmente professionale; Addetto controllo qualità : il compito di tale figura professionale è quello di controllare la qualità dei prodotti, rilevando eventuali possibili difetti. Inoltre il suo compito è anche quello di gestire ed inserire i dati riguardanti i controlli effettuati;

: il compito di tale figura professionale è quello di controllare la qualità dei prodotti, rilevando eventuali possibili difetti. Inoltre il suo compito è anche quello di gestire ed inserire i dati riguardanti i controlli effettuati; Ingegnere gestionale : ha il compito di ottimizzare gli spazi dei magazzini operando nell’ufficio strategie nell’area logistica;

: ha il compito di ottimizzare gli spazi dei magazzini operando nell’ufficio strategie nell’area logistica; Spedizioni area logistica : il candidato selezionato lavorerà all’interno dell’Ufficio Spedizioni dell’Area Logistica. Il suo compito è quello di gestire gli aspetti organizzativi connessi alla consegna della merce presso i punti vendita;

: il candidato selezionato lavorerà all’interno dell’Ufficio Spedizioni dell’Area Logistica. Il suo compito è quello di gestire gli aspetti organizzativi connessi alla consegna della merce presso i punti vendita; Sarta : che andrà a riparare ed apportare modifiche agli abiti e capi di abbigliamento del Gruppo, garantendo una vestibilità perfetta dei prodotti;

: che andrà a riparare ed apportare modifiche agli abiti e capi di abbigliamento del Gruppo, garantendo una vestibilità perfetta dei prodotti; Communication Graphic Designer: il candidato si occuperà della progettazione grafica di vari progetti di comunicazione web, digitale online ed offline.

Queste sono solo alcune tra le tante offerte di lavoro Calzedonia.

Come candidarsi alle offerte di lavoro?

Per poter consultare tutte le offerte di lavoro in Calzedonia, bisogna visitare il sito del Gruppo, nella sezione “Lavora con Noi”. Scelta la posizione aperta che più si avvicina alle vostre competenze e preferenze, potete procedere con l’invio della candidatura. Prima di fare questo, bisogna registrarsi sulla piattaforma, accedendo ad essa e compilando tutti i campi che vengono richiesti. Registrate il vostro Curriculum aggiornato e ben redatto, così da avere maggiori possibilità di essere presi in considerazione e contattati per un colloquio di lavoro.