Lavoro per magazzinieri e autisti: le ricerche di Orienta nel Nord e Centro Italia

L’Agenzia Orienta Spa ricerca personale, in particolare autisti e magazzinieri da inserire in aziende di diverse regioni italiane. Ecco le offerte di lavoro disponibili su portale Euspert e come candidarsi.

Se stai cercando lavoro nel settore logistica e trasporti, l’Agenzia per il Lavoro Orienta Spa è alla ricerca di numerose figure professionali, in particolare autisti e magazzinieri, da inserire in aziende presenti in diverse regioni italiane del Nord e del Centro. Andiamo a scoprire i profili ricercati e come candidarsi direttamente sul portale Euspert.

Profilo aziendale Orienta

Orienta Spa è un’Agenzia per il Lavoro fondata nel 1999 specializzata nella gestione delle risorse umane presente su tutto il territorio nazionale con oltre 50 filiali di cui 8 divisioni specialistiche riguardanti i settori di Edilizia, Sanità, ICT, Fashion & Luxury, Agricoltura, Turismo, Truck e International Research. Oltre alla ricerca e selezione del personale da inserire in diversi settori di attività, il Gruppo Orienta si occupa anche dello sviluppo ed erogazione di corsi di formazione personalizzati in riferimento alle esigenze delle Aziende e possono essere totalmente gratuiti in quanto finanziati dal fondo Forma. Temp e da Fondi Interprofessionali come anche della gestione e sviluppo di servizi di outsourcing e della consulenza nell’organizzazione e gestione del personale.

Le ricerche in corso di autisti e magazzinieri

Di seguito alcune delle ricerche attualmente in corso di Orienta Spa suddivise per Regione.

Lavoro per autisti e magazzinieri in Veneto

Autista patente C, E – Verona. Per azienda cliente del settore import-export si ricerca un autista in possesso di patente C – E. La risorsa si occuperà del trasporto di suini vivi e macellati. E’ richiesta disponibilità a trasferte, flessibilità oraria e ottima conoscenza della provincia veronese.

Autista patente C, E – Verona. Per azienda cliente del settore import-export si ricerca un autista in possesso di patente C – E. La risorsa si occuperà del trasporto di suini vivi e macellati. E' richiesta disponibilità a trasferte, flessibilità oraria e ottima conoscenza della provincia veronese.

Addetto alle consegne, padroncino – Pescantina (Verona). Si ricerca per supermercato un addetto alle consegne con il furgone di sua proprietà. La figura ideale è in possesso di un furgone patente B ed ha pregressa esperienza nella mansione, dovrà effettuare le consegne della spesa presso le abitazioni dei clienti del supermercato. E' richiesta buona volontà e disponibilità ad iniziare da subito.

Impiegato di magazzini – Venezia. Orienta spa ricerca per azienda produttiva un giovane dinamico/a con buona conoscenza pc da inserire in ufficio produzione. Richiesta capacità di lavorare in squadra, proattività, entusiasmo, serietà, responsabilità. Orario di lavoro: 9.-19 dal lunedì al venerdì. Previsti buoni pasto. Inserimento immediato.

Magazziniere – Nogara (Verona). Si ricerca, per azienda di Nogara, un magazziniere da inserire nel reparto fonderia. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella stessa mansione, il possesso del patentino per il carrello elevatore, disponibilità a lavorare su 2 turni e possedere conoscenze meccaniche/elettriche. Completano il profilo forza fisica, buona manualità e flessibilità.

Autisti patente C, E, CQC – Cerea (Verona). Si ricerca urgentemente per azienda di Cerea (Vr), 7 addetti alla conduzione di mezzi pesanti . L'autista in possesso di patente C-E si occupa di dare supporto operativo alle attività logistiche e di gestione della merce. Collaborando con i colleghi, concorre proattivamente ad una gestione efficiente e dinamica della merce al fine di dare riscontro tempestivo alle richieste dei supermercati. Si dedica prevalentemente al carico/scarico del mezzo e alla consegna della merce e opera nelle tratte corrispondenti ai percorsi tra il Centro logistico e i punti vendita. Requisiti richiesti: licenza media o qualifica professionale, possesso patente di guida C-E- CQC, esperienza di almeno 3 anni nella conduzione di mezzi pesanti, capacità di lavorare in squadra, dinamicità e flessibilità, affidabilità, impegno e responsabilità, proattività.

Lavoro magazzinieri in Lazio

Addetti Preparazione Merci – Roma. Si cercano con urgenza 10 addetti alla preparazione merce (Picking) per importante magazzino in GDO di Roma. I candidati selezionati saranno inseriti nel reparto della preparazione merce tramite lettura codici a barre (picking). Requisti: disponibilità immediata, disponibilità a un lavoro su turni (compresi notturni e week end), puntualità, precisione ed attenzione, patente B.

Addetti alla preparazione degli ordini – Roma. Si cercano con urgenza queste risorse per importante magazzino in GDO di Roma. I candidati selezionati saranno inseriti nel reparto preparazione ordini tramite lettura codici a barre (picking). Requisiti: disponibilità immediata, disponibilità a lavoro su turni (compresi notturni e week end), puntualità, precisione ed attenzione, patente B.

Addetto inventario, magazzino – Roma. Si ricerca per libreria di grandi dimensioni questa risorsa con minima esperienza nel ruolo. Il candidato avrà le seguenti mansioni: inventario, smistamento merce, movimentazione dei prodotti, conteggio fisico dei prodotti, registrazione delle quantità sull'apposito terminale ed eventuali verifiche in magazzino.

Magazziniere Abbigliamento – Roma. Orienta ricerca per prestigioso showroom di abbigliamento di lusso, un addetto alla prezzatura abiti. Mansioni da svolgere: la risorsa dovrà maneggiare abiti di lusso che arrivano in magazzino provvedendo alla etichettatura e alla prezzatura.

Requisiti richiesti: si richiede esperienza nella mansione, velocità e delicatezza nel maneggiare capi costosi.

Magazzinieri in Lombardia

Magazziniere con Conoscenza del Disegno Meccanico – Segrate (Milano). Si ricerca per azienda metalmeccanica con sede a Segrate un/a magazziniere con esperienza di almeno 3/4 anni maturata in aziende metalmeccaniche. La risorsa si occuperà di ricevere la marce in arrivo, smistarla, controllare la merce in uscita e si interfaccerà con la produzione per la preparazione dei pezzi necessari in base alle richieste dell'officina, richiesta pertanto dimestichezza con il disegno meccanico.

Addetto trasporto degenti – Monza. Orienta ricerca con urgenza addetti al trasporto pazienti, salme e materiale biologico per gli ospedali di Desio e Monza. Richiesta disponibilità immediata per fasce orarie sia diurne che notturne e disponibilità a spostarsi tra Desio e Monza su necessità.

Magazziniere addetto al Picking – Arese (Milano). Si ricerca questa figura professionale con pregressa esperienza nel ruolo. La risorsa, all'interno di un team di altri 5/6 operai, si occuperà delle attività di magazzino, dalla gestione del materiale, preparazione spedizioni e prodotti, confezionamento e imballaggio ecc. Si richiede disponibilità immediata e pregressa esperienza nel ruolo di almeno 3/4 anni.

Stage Magazziniere – Agrate Brianza (MB). Si ricerca per grande azienda un/a stagista per attività di magazziniere. Si richiede pregressa esperienza come Magazziniere preferibilmente con uso muletto in aziende strutturate.

Addetti carico e scarico merce – Arluno (Milano). Si ricerca con urgenza per prestigiosa azienda del settore Commercio questa risorsa con pregressa esperienza nel ruolo di almeno 2/3 anni maturata presso centri di logistica/magazzini strutturati. Il/la candidato/a lavorerà in team all'interno di un moderno e strutturato polo logistico e di distribuzione e si occuperà di diverse attività, dal controllo delle bolle e dei relativi documenti di trasporto, alla sistemazione della merce in arrivo e trasferimento della stessa su bancali per poi passarla su altre linee quali il controllo qualità, picking ecc. e del carico finale sui camion. La risorsa utilizzerà appositi dispositivi palmari funzionanti in radiofrequenza per la corretta identificazione della marce in arrivo/uscita. Gradita ma non indispensabile esperienza nella guida del muletto retrattile. Si richiede dinamismo, capacità di lavorare in team, disponibilità immediata.

Lavorare come magazzinieri e autisti in Toscana

Addetti/e Preparazione Merce – Campi Bisenzio (Firenze). Orienta cerca con la massima urgenza 10 di queste risorse per importante magazzino in GDO sito in Campi Bisenzio (FI). Il candidati selezionati saranno inseriti nel reparto della preparazione merce tramite lettura codici a barre (picking). Requisti: disponibilità immediata, disponibilità a un lavoro su turni (compresi notturni e week end), puntualità, precisione ed attenzione, patente B.

Magazziniere Cat. Protette – Lucca. Si ricerca per azienda di Lucca un magazziniere appartenente alle categorie protette. Richiesta esperienza all'interno del magazzino e possesso del patentino per il muletto. La ricerca ha carattere di urgenza.

Autista Patente B – Asciano (Siena). Orienta ricerca per azienda operante nel settore servizi alle imprese un autista. Il candidato ideale ha una pluriennale esperienza nella guida di mezzi per il trasporto di materiale presso aziende clienti. Si richiede disponibilità dal lunedì al sabato.

Autista Patente C – Colle Di Val D'elsa (Siena). Si ricerca per importante azienda operante nel settore dei trasporti un autista con patente C. Si richiede esperienza lavorativa pluriennale nel settore logistico ed edile. Il candidato ideale deve aver maturato esperienza nella manutenzione dei mezzi. Si richiede disponibilità oraria.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro logistica e trasporti direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Orienta S.p.A.. Per candidarsi, effettuare la registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione.

