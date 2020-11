Offerte di lavoro: assunzioni Coop. Posizioni aperte e come candidarsi

Le offerte di lavoro Coop non si fermano. Nuove opportunità professionali per gli interessati al settore. Posizioni aperte e come candidarsi

Arrivano nuove offerte di lavoro targate Coop. La nota catena di supermercati presenti in varie città italiane è alla ricerca di varie figure professionali da impiegare. Ecco alcune posizioni aperte e come candidarsi ad esse.

Nuove assunzioni Coop

La Coop continua a dare opportunità professionali. Nuove offerte di lavoro in questo periodo, per tutti coloro alla ricerca di un’occupazione in una delle realtà più affermata presente in varie città italiane. La Coop è un sistema di cooperative italiane che gestisce una serie di supermercati ed ipermercati. Ed ancora, il marchio è attribuito alle varie cooperative di consumatori consociate alla Coop Italia che a sua volta aderisce alla Lega nazionale cooperative e mutue. Una realtà affermata presente sul territorio, con differenti punti vendita, diffusi soprattutto nelle città del Centro-Nord Italia. Periodicamente si aprono selezioni per il reclutamento di nuovo personale da impiegare. Attualmente la Coop si compone di 135 Società Cooperative con 1.394 punti vendita e più di 55 mila dipendenti.

Le offerte di lavoro Coop

Tante le offerte di lavoro messe a disposizione dalla Coop, periodicamente alla ricerca di nuovo personale da inserire nel team. Le offerte sono generalmente rivolte a persone con e senza esperienza, dinamiche, con buone capacità organizzative ed attitudine al commercio. I candidati perfetti sono quelli disposti a lavorare sia full time che part time su turni ed anche il fine settimana e festivi. Ed ancora, la maggior parte delle offerte di lavoro sono rivolte a diplomati e laureati, mentre per la figura professionale dei Farmacisti è necessaria l’iscrizione all’Albo professionale. Le nuove assunzioni sono connesse all’apertura di nuovi punti vendita ma anche al ricambio generazionale che sta interessando il comparto. Tutte le opportunità professionali sono pubblicate sul sito, con la possibilità di consultarle e di candidarsi.

Offerte di lavoro Coop Nord Ovest

La Coop Nord Ovest comprende Coop Liguria, Lombardia e Novacoop. Tra le figure professionali maggiormente ricercate troviamo le seguenti:

Farmacisti : con posizioni aperte a Savona, Albenga, Carasco, Genova, La Spezia, Sarzana;Varese, Genova, Mondovì (Cuneo), Milano, Como, Monza;

: con posizioni aperte a Savona, Albenga, Carasco, Genova, La Spezia, Sarzana;Varese, Genova, Mondovì (Cuneo), Milano, Como, Monza; Personale stagionale Ipercoop Liguria: sedi di lavoro a La Spezia, Carasco, Sarzana, Savona, Albenga, Genova;

Ipercoop Liguria: sedi di lavoro a La Spezia, Carasco, Sarzana, Savona, Albenga, Genova; Studenti addetti alle vendite per il lavoro nel fine settimana: Pinerolo, Torino, Biella;

per il lavoro nel fine settimana: Pinerolo, Torino, Biella; Addetti alle vendite : Brescia, Crema, Como, Pavia, Bergamo, Voghera, Milano, Mondovì;

: Brescia, Crema, Como, Pavia, Bergamo, Voghera, Milano, Mondovì; Panettiere : Casale Monferrato (Alessandria);

: Casale Monferrato (Alessandria); Macellaio : Tradate (Varese);

: Tradate (Varese); Capo reparto gastronomia : Borgosesia (Vercelli) ;

: Borgosesia (Vercelli) ; Stagisti Addetti alle Vendite (Categorie Protette): Cremona, Brescia, Milano, Bergamo, Pavia;

(Categorie Protette): Cremona, Brescia, Milano, Bergamo, Pavia; Allievi Responsabili di Negozio : Lombardia;

: Lombardia; Addetti Reparto Pescheria: Monza, Cassano d’Adda (Milano);

Monza, Cassano d’Adda (Milano); Addetto Portfolio Management : Nova AEG – Vercelli;

: Nova AEG – Vercelli; Stage Direzione Logistica – Pieve Emanuele (Milano);

– Pieve Emanuele (Milano); Tirocinanti Area Marketing – Milano.

Sono queste le principali offerte di lavoro della Coop Nord-Ovest.

Offerte di lavoro Coop Alleanza 3.0

Ecco le figure professionali attualmente ricercate in Coop Alleanza 3.0:

Farmacisti per corner salute: Ferrara;

per corner salute: Ferrara; Farmacisti: Formigine (Modena), Scandiano e Ariosto (Reggio Emilia), provincia di Mantova;

Ottico : Piacenza;

: Piacenza; Addetto Reparto Pescheria : Castelnuovo Rangone (Modena);

: Castelnuovo Rangone (Modena); Macellaio : Castel San Giovanni (Piacenza);

: Castel San Giovanni (Piacenza); Business Data Analyst CRM – Bologna;

– Bologna; Toelettatori Pet Store – negozi di nuova apertura;

Lavoro Unicoop Firenze

Nella Unicoop Firenze ci sono le seguenti offerte di lavoro:

Addetto/a Vendite GDO: Arezzo e Firenze;

GDO: Arezzo e Firenze; Analista Marketing Strategico : Firenze;

: Firenze; Addetto/a al Controllo di Gestione: Firenze;

Come candidarsi

Coop utilizza come principale canale di selezione del personale il web, in particolare nella sezione Coop Lavora con Noi relativa ad ogni area di riferimento (Coop Nor-Ovest, Alleanza e Distretto Tirrenico). Qui periodicamente le posiziono aperte sono aggiornate accuratamente, con le offerte di lavoro nei supermercati nelle aree di riferimento ed in sede. Grazie al web i candidati possono consultare le posizioni aperte ed inviare il proprio Cv, andando a rispondere ai vari annunci. Inoltre è possibile inserire e registrare il proprio Cv nel data base Coop.