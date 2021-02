Offerte di lavoro Barilla: posizioni aperte e come candidarsi

Nuove offerte di lavoro con il Gruppo Barilla. Le posizioni aperte in Italia e come candidarsi. Opportunità di carriera nel settore

Nuove offerte di lavoro con la Barilla, alla ricerca di personale per assunzioni su tutto il territorio nazionale. Varie le posizioni aperte a cui potersi candidare per iniziare un’esperienza professionale con uno dei Gruppi più affermati nel settore alimentare. Ecco come aderire alle offerte di lavoro inviando il proprio Curriculum.

Offerte di lavoro Barilla

La Barilla è alla ricerca di nuove figure professionali da assumere su tutto il territorio nazionale. Offerte di lavoro di notevole rilievo che permettono ai giovani di fare il loro ingresso nel mondo professionale collaborando con una solida realtà. Il Gruppo opera nel settore alimentare ed ha una fama sia in Italia che all’estero. L’azienda fu fondata a Parma nel lontano 1877 specializzandosi nella produzione di pane e pasta. Nel corso degli anni il Gruppo si è ingrandito sempre di più, arrivando ad ottimi risultati che hanno reso famosa l’azienda non solo in Italia ma anche oltre confine. L’attenzione per i prodotti e la soddisfazione dei clienti è importantissima e centrale nella filosofia aziendale. Lavorare in una realtà professionale come questa significa avere la possibilità di crescere, di realizzarsi e di fare carriera.

Le sedi di lavoro Barilla

Le offerte di lavoro con Barilla riguardano il nostro Paese. Sono davvero tante le figure professionali ricercate. Attualmente le sedi di lavoro sono dislocate a:

Parma;

Novara;

Melfi;

Ascoli Piceno.

Gli interessati a lavorare in questo contesto professionale, potranno consultare i posti a disposizione in queste sedi. Appurate le caratteristiche del lavoro ed i requisiti richiesti, sarà possibile inviare la propria candidatura.

Le offerte di lavoro e le posizioni aperte

Sono davvero tante e differenti le posizioni aperte a cui potersi candidare. La Barilla sta assumendo nuovo personale da impiegare nelle sedi sopra elencate. Ecco alcuni professionisti richiesti dall’azienda:

Ingegnere meccanico : il candidato che verrà selezionato si preoccuperà di gestire dei progetti connessi alle linee guida aziendali. In particolare si tratta di gestire in piena autonomia alcune attività come l’analisi tecnica dei costi e dunque la selezione dei fornitori, le prove al banco, analisi di fattibilità e tanto altro;

: il candidato che verrà selezionato si preoccuperà di gestire dei progetti connessi alle linee guida aziendali. In particolare si tratta di gestire in piena autonomia alcune attività come l’analisi tecnica dei costi e dunque la selezione dei fornitori, le prove al banco, analisi di fattibilità e tanto altro; Trasfertista elettrico : parliamo della figura professionale addetta alla gestione della corretta installazione elettronica dei macchinari e dei vari impianti nelle aree di produzione ma anche di confezionamento. Il tutto dovrà essere effettuato tenendo in considerazione la normativa vigente in materia;

: parliamo della figura professionale addetta alla gestione della corretta installazione elettronica dei macchinari e dei vari impianti nelle aree di produzione ma anche di confezionamento. Il tutto dovrà essere effettuato tenendo in considerazione la normativa vigente in materia; Ingegnere di prodotti di automazione : il compito di questo professionista è quello di gestire progetti abbastanza complessi nel settore delle apparecchiature elettriche e di automazione all’interno delle linee guida dell’azienda. Oltre a questo, il selezionato dovrà gestire varie attività come condurre analisi tecniche e di costo;

: il compito di questo professionista è quello di gestire progetti abbastanza complessi nel settore delle apparecchiature elettriche e di automazione all’interno delle linee guida dell’azienda. Oltre a questo, il selezionato dovrà gestire varie attività come condurre analisi tecniche e di costo; IT Infrastruttura e Project Service Professional : dovrà gestire le operazioni delle postazioni di lavoro ed infrastrutture Barilla a livello mondiale. Questo avverrà attraverso la manutenzione ed il controllo delle varie apparecchiature nelle postazioni di lavoro, facendo attenzione ad implementare i progetti nel pieno rispetto della strategia informatica del Gruppo Barilla;

: dovrà gestire le operazioni delle postazioni di lavoro ed infrastrutture Barilla a livello mondiale. Questo avverrà attraverso la manutenzione ed il controllo delle varie apparecchiature nelle postazioni di lavoro, facendo attenzione ad implementare i progetti nel pieno rispetto della strategia informatica del Gruppo Barilla; Tirocinio Supply Chain: spazio anche ai giovani tirocinanti che saranno avviati al lavoro Barilla attraverso differenti progetti, tra cui quelli all’interno delle aree Supply Chain. I tirocinanti andranno ad affiancare esperti nel settore, imparando le tecniche del mestiere e tante abilità professionali.

Queste sono solo alcune delle svariate posizioni aperte in Barilla. Per consultarle tutte, conoscendo anche i requisiti richiesti per ogni profilo si consiglia di visitare il sito dell’azienda, dove periodicamente sono pubblicate tutte le offerte di lavoro attivate dal Gruppo.

Come candidarsi alle offerte di lavoro

Arriviamo finalmente a vedere come potersi candidare alle varie offerte di lavoro Barilla. Il procedimento è molto semplice ed intuitivo. Prima di tutto è necessario accedere alla sezione “Barilla lavora con noi“, sul sito del Gruppo. Qui appariranno tutte le posizioni aperte a cui poter inviare la propria candidatura. Quando avrete trovato l’offerta di lavoro di vostro interesse, cliccate sulla dicitura “Applicare”. A questo punto dovrete registrarvi alla piattaforma andando a compilare tutti i campi richiesti senza dimenticare di allegare la documentazione richiesta, tra cui anche un curriculum aggiornato.