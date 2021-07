Offerte di lavoro tecnici e operai: le ricerche in corso di Mister Job e come candidarsi

L’Agenzia Mister Job ricerca diverse figure professionali da inserire in aziende del settore edile e in quello della refrigerazione e climatizzazione commerciale. Ecco le offerte di lavoro disponibili su portale Euspert e come candidarsi.

L’Agenzia per il Lavoro Mister Job è alla ricerca di diverse figure professionali da inserire in aziende che operano sia nel comparto edile che in quello della refrigerazione e climatizzazione commerciale presenti sul territorio nazionale, e più precisamente a Boscoreale (NA), Milano e Bari. Andiamo a scoprire i profili ricercati e come candidarsi ad una delle offerte di lavoro direttamente sul portale Euspert.

Profilo aziendale Mister Job

Mister Job è un’agenzia per il lavoro che si occupa principalmente di ricerca e selezione del personale facendo attività di intermediazione e di supporto alla ricollocazione professionale. E’ presente sia su tutto il territorio nazionale che in alcuni Paesi Europei e può vantare clienti che operano in diversi ambiti: dalla ristorazione alla logistica e trasporti, dall’industria all’abbigliamento fino alle infrastrutture. Mister Job si è posta l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sia per le aziende che ricercano personale che per il lavoratori che desiderano valorizzare le proprie competenze in un mercato del lavoro sempre più competitivo.

Posizioni aperte per tecnici e operai e come candidarsi

Vediamo di seguito i profili ricercati, i requisiti richiesti e il link per candidarsi.

Tecnico Frigorista – Boscoreale (NA) e Bari

La risorsa si occuperà dell’assemblaggio, della riparazione, dell’assistenza e della manutenzione degli impianti di refrigerazione. Requisiti principali richiesti:

Diploma quinquennale ad indirizzo elettrico/elettrotecnico o termotecnico;

esperienza nell’utilizzo di gas criogenici di comune utilizzo in impianti di refrigerazione,

esperienza nella conduzione di impianti di condizionamento, riscaldamento e trattamento aria;

capacità di lettura ed interpretazione di disegni e schemi tecnici;

possesso patente B;

disponibilità a trasferte.

Requisiti preferenziali:

Possesso del Patentino del Frigorista – Patentino F-GAS

Esperienza pregressa nel ruolo di almeno due anni

Richieste precisione ed affidabilità, buone capacità relazionali e attitudine al lavoro in team.

Link per candidarsi: Tecnico Frigorista Boscoreale – Tecnico Frigorista Bari

Muratore – Boscoreale (NA) e Milano

La risorsa si occuperà della costruzione di opere edili e della loro manutenzione e ristrutturazione. Requisiti principali richiesti:

Esperienza pregressa nel ruolo

Competenza nell’allestimento del cantiere edile

Conoscenza delle tecniche costruttive

Capacità di lettura del disegno tecnico edile

Abilità manuale

Abilità nello stimare misure e superfici

Richieste precisione ed affidabilità, buone capacità relazionali e attitudine al lavoro in team.

Link per candidarsi: Muratore a Boscoreale – Muratore a Milano

Elettricita – Boscoreale (NA) e Bari

La risorsa si occuperà della progettazione, installazione e manutenzione di sistemi e componenti elettrici Requisiti principali:

esperienza pregressa nel ruolo;

capacità di lettura ed interpretazione di disegni e schemi tecnici;

competenza nel montaggio e cablaggio di quadri elettrici civili e industriali;

conoscenza degli strumenti e utensili da lavoro dell’elettricista;

richieste precisione ed affidabilità, buone capacità relazionali e attitudine al lavoro in team.

Link per candidarsi: Elettricista a Boscoreale – Elettricista a Bari

Altre offerte di lavoro: come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro del settore edilizia direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Mister Job. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e si consiglia anche una lettera di presentazione.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro