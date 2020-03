Offerte lavoro addetti pulizie e sanificazione: le ricerche in corso di Adecco nel Nord e Centro Italia

Adecco, è attualmente alla ricerca di addetti alle pulizie e sanificazione da inserire in aziende del Nord e Centro Italia. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Se sei alla ricerca di un’occupazione nella come addetto alle pulizie e sanificazione, Adecco è attualmente alla ricerca di risorse da inserire in aziende operanti in questo settore. Di seguito ti indichiamo le migliori offerte di lavoro direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito tutti i dettagli e come candidarsi.

Profilo aziendale

Adecco Group è una società di somministrazione lavoro che si occupa della ricerca e selezione di personale da inserire in aziende di tutti i settori sia a tempo determinato che indeterminato, apprendistato in Staff Leasing e Outsourcing. Adecco, con oltre 300 filiali sparse su tutto il territorio nazionale, vanta un team di 2000 collaboratori che ogni giorno impiegano oltre 35.000 persone ed è partner di oltre 11mila aziende.

Posizioni aperte

Di seguito ti indichiamo le migliori offerte di lavoro di Adecco come addetti alle pulizie e sanificazione pubblicate sul sito Euspert suddivise per regione.

Lombardia

Addetto/a Pulizie Struttura Sanitaria – Cremona . Si ricerca per azienda operante nel settore servizi un/a addetto/a alle pulizie. Il candidato si occuperà di gestire la pulizia di una struttura a Cremona. La risorsa ideale ha maturato precedente esperienza nella mansione, è flessibile, automunita e disponibile da subito.

. Si ricerca per azienda operante nel settore servizi un/a addetto/a alle pulizie. Il candidato si occuperà di gestire la pulizia di una struttura a Cremona. La risorsa ideale ha maturato precedente esperienza nella mansione, è flessibile, automunita e disponibile da subito. Addetta pulizie – Vigevano (Pavia) . La risorsa si dovrà occupare di eseguire pulizie in banche e uffici. Orario di lavoro: part time, 2 o 3 ore a settimana a turnazione.

. La risorsa si dovrà occupare di eseguire pulizie in banche e uffici. Orario di lavoro: part time, 2 o 3 ore a settimana a turnazione. Addetto alle pulizie – Cologno Monzese (Milano) . La risorsa si dovrà occupare delle pulizie e dovrà portare a termine il lavoro nei tempi richiesti. È richiesta pregressa esperienza nella mansione, conoscenza dei macchinari di pulizia per gli uffici e dei prodotti di pulizia. E’ preferibile essere in possesso di patente B ed automunito/a. Completano il profilo massima disponibilità, flessibilità e serietà.

. La risorsa si dovrà occupare delle pulizie e dovrà portare a termine il lavoro nei tempi richiesti. È richiesta pregressa esperienza nella mansione, conoscenza dei macchinari di pulizia per gli uffici e dei prodotti di pulizia. E’ preferibile essere in possesso di patente B ed automunito/a. Completano il profilo massima disponibilità, flessibilità e serietà. Addetti alle pulizie – Gessate (Milano) . Le risorse si occuperanno di pulizie civili e industriali all’interno di uffici, negozi e ambienti lavorativi attraverso l’utilizzo di materiali e macchinari specifici. Si richiede: esperienza pregressa nel ruolo; flessibilità oraria (PT e FT); disponibilità agli spostamenti; precisione, meticolosità e cura dei particolari; immediata disponibilità.

. Le risorse si occuperanno di pulizie civili e industriali all’interno di uffici, negozi e ambienti lavorativi attraverso l’utilizzo di materiali e macchinari specifici. Si richiede: esperienza pregressa nel ruolo; flessibilità oraria (PT e FT); disponibilità agli spostamenti; precisione, meticolosità e cura dei particolari; immediata disponibilità. Addetto alle pulizie – Grandate (Como). La risorsa lavorerà presso un magazzino della zona di Como/Grandate e si occuperà dei servizi di pulizia.

Toscana

Addetto/a pulizie – Arezzo . Si ricerca per azienda un/una addetto/a alle pulizie per ampliamento organico. Preferibile aver maturato esperienza nella mansione ed essere in possesso del patentino del muletto in corso di validità. Orario di circa 30h settimanali da lunedì al sabato mattina (nelle fasce della mattina e sera) con prospettive di integrazione delle ore. Richiesta predisposizione al lavoro fisico.

. Si ricerca per azienda un/una addetto/a alle pulizie per ampliamento organico. Preferibile aver maturato esperienza nella mansione ed essere in possesso del patentino del muletto in corso di validità. Orario di circa 30h settimanali da lunedì al sabato mattina (nelle fasce della mattina e sera) con prospettive di integrazione delle ore. Richiesta predisposizione al lavoro fisico. Addetti alle Pulizie – Lucca . Si richiede precedente esperienza nella mansione maturata all’interno di uffici o di strutture aziendali, disponibilità prevalentemente part time con turni lavorativi nelle prime ore del mattino o in serata, automuniti.

. Si richiede precedente esperienza nella mansione maturata all’interno di uffici o di strutture aziendali, disponibilità prevalentemente part time con turni lavorativi nelle prime ore del mattino o in serata, automuniti. Operatori addetti alle Pulizie – Sovicille (Siena). Adecco Italia ricerca per azienda degli operatori addetti alle pulizie per aree classificate e non. Si richiede di aver già maturato esperienza nella mansione e di essere persone precise e serie nello svolgere questo tipo di attività.

Emilia Romagna

Addetti alle pulizie – Carpi (Modena) . I candidati verranno inseriti all’interno di una squadra di pulizie e si occuperanno della sanificazione degli ambienti aziendali. E’ preferibile avere maturato pregressa esperienza nella mansione ed è richiesta disponibilità a lavorare sul territorio del comune di Carpi e dei comuni limitrofi, che saranno raggiunti con mezzo aziendale. Predisposizione al lavoro di squadra, affidabilità e flessibilità, insieme al possesso della patente B, completano il profilo.

. I candidati verranno inseriti all’interno di una squadra di pulizie e si occuperanno della sanificazione degli ambienti aziendali. E’ preferibile avere maturato pregressa esperienza nella mansione ed è richiesta disponibilità a lavorare sul territorio del comune di Carpi e dei comuni limitrofi, che saranno raggiunti con mezzo aziendale. Predisposizione al lavoro di squadra, affidabilità e flessibilità, insieme al possesso della patente B, completano il profilo. Addetto Pulizie e Sanificazione – Parma . Adecco ricerca di addetti alle pulizie e sanificazione per attività all’interno di aziende, uffici, negozi, centri commerciali e strutture sanitarie.

. Adecco ricerca di addetti alle pulizie e sanificazione per attività all’interno di aziende, uffici, negozi, centri commerciali e strutture sanitarie. Addetti/e Pulizie – Imola . Adecco Italia ricerca per azienda ospedaliera a Imola queste figure professionali. E’ richiesta esperienza pregressa nella mansione.

. Adecco Italia ricerca per azienda ospedaliera a Imola queste figure professionali. E’ richiesta esperienza pregressa nella mansione. Addetti alla sanificazione – Correggio (Reggio Emilia) . Si ricerca per imprese addette alla sanificazione di aziende e locali personale con precedente esperienza in pulizia industriale e sanificazione di locali. Requisiti richiesti: esperienza nel ruolo; Pat. B per spostamenti sul territorio; disponibilità a lavorare su turni.

. Si ricerca per imprese addette alla sanificazione di aziende e locali personale con precedente esperienza in pulizia industriale e sanificazione di locali. Requisiti richiesti: esperienza nel ruolo; Pat. B per spostamenti sul territorio; disponibilità a lavorare su turni. Addetti/e alle pulizie – Bentivoglio (Bologna). Adecco Italia ricerca per azienda ospedaliera a Bentivoglio addetti/e pulizie. E’ richiesta: esperienza pregressa nella mansione; disponibilità a lavorare su turni, anche notturni.

Piemonte

Addetta pulizie – Nizza Monferrato (Asti) . La risorsa selezionata dovrà occuparsi di effettuare le pulizie presso diversi uffici, servizi e spazi comuni della zona di Costigliole, Nizza e Canelli. E’ indispensabile essere domiciliati nelle vicinanze dei paesi sopra indicati, aver maturato minima esperienza nella mansione ed essere automuniti.

. La risorsa selezionata dovrà occuparsi di effettuare le pulizie presso diversi uffici, servizi e spazi comuni della zona di Costigliole, Nizza e Canelli. E’ indispensabile essere domiciliati nelle vicinanze dei paesi sopra indicati, aver maturato minima esperienza nella mansione ed essere automuniti. Addetti alle pulizie – Carmagnola (Torino) . Le risorse saranno operative nelle attività di sanificazione degli ambienti, occupandosi della pulizia e sanificazione di uffici e stabilimenti adibiti alla produzione. Lo svolgimento della mansione prevede l’utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza. Le sedi lavorative saranno raggiungibili con mezzo proprio; richiesta esperienza pregressa nel ruolo e flessibilità oraria.

. Le risorse saranno operative nelle attività di sanificazione degli ambienti, occupandosi della pulizia e sanificazione di uffici e stabilimenti adibiti alla produzione. Lo svolgimento della mansione prevede l’utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza. Le sedi lavorative saranno raggiungibili con mezzo proprio; richiesta esperienza pregressa nel ruolo e flessibilità oraria. Addetto pulizie – Alba . Si richiede disponibilità dalle 7 alle 9 dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo a settimana. Preferibile esperienza pregressa in analoga mansione. E’ indispensabile essere automunito/a.

. Si richiede disponibilità dalle 7 alle 9 dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo a settimana. Preferibile esperienza pregressa in analoga mansione. E’ indispensabile essere automunito/a. Addetto/a pulizie – Borgaro Torinese (Torino). La risorsa si occuperà principalmente della pulizia di uffici di realtà aziendali collocate in diversi comuni della prima cintura di Torino. La persona ricercata deve inoltre saper applicare le norme di sicurezza e igiene, usare attrezzature specifiche (aspirapolvere, lucidatrice, ecc.), maneggiare e conservare in sicurezza le sostanze chimiche e i prodotti necessari alla pulizia degli ambienti, utilizzare i dispositivi di protezione individuale necessari (come ad esempio i guanti o le mascherine), e saper gestire lo smaltimento dei rifiuti. Si richiede: esperienza pregressa di almeno due anni nella mansione; disponibilità a spostarsi giornalmente su sedi diverse; essere automuniti; disponibilità ad un orario Part-Time.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro addetti pulizie e sanificazione che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

