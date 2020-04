Offerte lavoro autisti e magazzinieri: le ricerche in corso di Randstad e come candidarsi

Randstad, è attualmente alla ricerca di autisti e magazzinieri da inserire in aziende dislocate in tutta Italia. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Se sei alla ricerca di un’occupazione nel settore della logistica e trasporti, Randstad è attualmente alla ricerca di diverse risorse, in particolare autisti e magazzinieri, da inserire in aziende di tutta Italia. Di seguito ti indichiamo le migliori offerte di lavoro direttamente sul portale Euspert e come candidarti.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Le ricerche in corso di autisti e magazzinieri

Di seguito ti indichiamo le migliori offerte di lavoro come autisti e magazzinieri di Randstad pubblicate sul sito Euspert suddivise per regione.

Magazzinieri e autisti in Emilia Romagna

Magazziniere-Carrellista, 3 Turni – Forlì Cesena . Randstad seleziona per azienda operante nel settore del packaging, un operatore di magazzino in possesso di Patentino del Muletto in corso di validità. Si richiedono disponibilità alla turnazione su tre fasce orarie (06:00 – 14:00 /14:00 – 22:00 / 22:00 – 06:00) allo straordinario il sabato mattina e residenza nella zona di Forlì o in zone limitrofe. Si valutano profili con esperienza in produzione e/o nel lavoro su turni. Necessari buona volontà, flessibilità e manualità.

. Randstad seleziona per azienda operante nel settore del packaging, un operatore di magazzino in possesso di Patentino del Muletto in corso di validità. Si richiedono disponibilità alla turnazione su tre fasce orarie (06:00 – 14:00 /14:00 – 22:00 / 22:00 – 06:00) allo straordinario il sabato mattina e residenza nella zona di Forlì o in zone limitrofe. Si valutano profili con esperienza in produzione e/o nel lavoro su turni. Necessari buona volontà, flessibilità e manualità. Magazziniere – Reggio Emilia . Per azienda leader nel settore commercio di Reggio Emilia si seleziona un magazziniere. La risorsa dovrà occuparsi di carico/scarico merce, picking, utilizzo del muletto e della radiofrequenza. L’azienda richiede una pregressa esperienza di 2/3 anni in medesimo ruolo e una buona manualità nell’utilizzo del muletto.

. Per azienda leader nel settore commercio di Reggio Emilia si seleziona un magazziniere. La risorsa dovrà occuparsi di carico/scarico merce, picking, utilizzo del muletto e della radiofrequenza. L’azienda richiede una pregressa esperienza di 2/3 anni in medesimo ruolo e una buona manualità nell’utilizzo del muletto. Autista Ambulanza – Ferrara. Randstad – divisione Sanitas in House – per Azienda U.S.L di Ferrara, cerca Autista ambulanza. La risorsa sarà inserita con contratto a tempo determinato della durata iniziale di 1 mese ed opererà su turni. Si richiede: Esperienza nella conduzione di mezzi di soccorso maturata, eventualmente, anche nell’ambito del volontariato; Patente B e attestato BLSD; Conoscenza del territorio di riferimento.

Offerte lavoro magazzinieri in Lombardia

Operatori di magazzino – Bergamo . Amazon è alla ricerca di personale per ricoprire posizioni di operatori di magazzino all’interno del centro di smistamento di Casirate D’Adda, Bergamo. Il candidato ideale è attento ai dettagli, è affidabile e orientato alla soddisfazione del cliente. L’eccellenza è la nostra passione ed è importante, lavorando insieme, che tu comprenda e conosca tutti i processi interni, applicando le norme stabilite in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi del lavoro, qualità dei prodotti e processi di lavoro standardizzati. Si richiede l’uso di strumenti informatici, la movimentazione e l’ubicazione di pacchi nel centro di smistamento con diversi metodi di gestione, preparazione, imballaggio ed emissione di ordini per i nostri clienti e risoluzione dei problemi associati a queste attività. Requisiti richiesti: Età non inferiore ai 18 anni; Permesso di lavoro e soggiorno; Disponibilità a lavorare su turni ed effettuare straordinari se necessario; Possibilità di caricare fino a 15 kg.

. Amazon è alla ricerca di personale per ricoprire posizioni di operatori di magazzino all’interno del centro di smistamento di Casirate D’Adda, Bergamo. Il candidato ideale è attento ai dettagli, è affidabile e orientato alla soddisfazione del cliente. L’eccellenza è la nostra passione ed è importante, lavorando insieme, che tu comprenda e conosca tutti i processi interni, applicando le norme stabilite in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi del lavoro, qualità dei prodotti e processi di lavoro standardizzati. Si richiede l’uso di strumenti informatici, la movimentazione e l’ubicazione di pacchi nel centro di smistamento con diversi metodi di gestione, preparazione, imballaggio ed emissione di ordini per i nostri clienti e risoluzione dei problemi associati a queste attività. Requisiti richiesti: Età non inferiore ai 18 anni; Permesso di lavoro e soggiorno; Disponibilità a lavorare su turni ed effettuare straordinari se necessario; Possibilità di caricare fino a 15 kg. Magazziniere – Varese . Randstad Varese ricerca magazziniere con abilitazione alla conduzione del carrello elevatore frontale con scopo assunzione per azienda della provincia di Varese. E’ richiesto un diploma di scuola superiore con indirizzo scientifico (geometra, meccanico, informatico, perito industriale..). La risorsa si occuperà della gestione delle scorte di magazzino tramite gestionale, del contatto e gestione dei fornitori e corrieri. La risorsa dovrà esser in grado di gestire in totale autonomia le attività inerenti al magazzino. Sono richieste buone competenze nell’utilizzo del PC, buona manualità, buone competenze nell’utilizzo dei macchinari da taglio, precisione e dinamismo.

. Randstad Varese ricerca magazziniere con abilitazione alla conduzione del carrello elevatore frontale con scopo assunzione per azienda della provincia di Varese. E’ richiesto un diploma di scuola superiore con indirizzo scientifico (geometra, meccanico, informatico, perito industriale..). La risorsa si occuperà della gestione delle scorte di magazzino tramite gestionale, del contatto e gestione dei fornitori e corrieri. La risorsa dovrà esser in grado di gestire in totale autonomia le attività inerenti al magazzino. Sono richieste buone competenze nell’utilizzo del PC, buona manualità, buone competenze nell’utilizzo dei macchinari da taglio, precisione e dinamismo. Magazziniere – Milano . Randstad Italia spa, filiale di Capriate San Gervasio selezione per importante azienda del settore metalmeccanico un magazziniere retrattilista. L’orario di lavoro è full time dal lunedì al venerdì su orario giornata e sui due turni, con possibilità di effettuare straordinari. La figura si occuperà di rifornimento linee di produzione, carico e scarico, gestione materiale interno.

. Randstad Italia spa, filiale di Capriate San Gervasio selezione per importante azienda del settore metalmeccanico un magazziniere retrattilista. L’orario di lavoro è full time dal lunedì al venerdì su orario giornata e sui due turni, con possibilità di effettuare straordinari. La figura si occuperà di rifornimento linee di produzione, carico e scarico, gestione materiale interno. Magazziniere Carrellista Su 3 Turni – Bellusco (MB) . La risorsa sarà inserita nel reparto spedizioni e si occuperà della movimentazione merci e altre attività di logistica attraverso l’uso del muletto frontale. Il lavoro si svolge su 3 turni. Si richiede: patentino del muletto in corso di validità; esperienza e dimestichezza nell’uso del carrello frontale; disponibilità immediata e al lavoro su 3 turni.

. La risorsa sarà inserita nel reparto spedizioni e si occuperà della movimentazione merci e altre attività di logistica attraverso l’uso del muletto frontale. Il lavoro si svolge su 3 turni. Si richiede: patentino del muletto in corso di validità; esperienza e dimestichezza nell’uso del carrello frontale; disponibilità immediata e al lavoro su 3 turni. Operatori Di Magazzino Categorie Protette (L.68/99) – Bergamo . Randstad Italia è alla ricerca di operatori di magazzino appartenenti alle categorie protette, per azienda sita in provincia di Bergamo. Ti richiediamo l’uso di strumenti informatici, la movimentazione e l’ubicazione delle merci con diversi metodi di gestione, preparazione, imballaggio ed emissione di ordini, nonché la risoluzione dei problemi associati a queste attività. Il candidato ideale è affidabile, attento ai dettagli ed all’applicazione delle norme stabilite in materia di sicurezza, qualità delle attività e processi di lavoro standardizzati. Requisiti richiesti: Appartenenza alle categorie protette art.1, legge 68/99; Permesso di lavoro e soggiorno; Disponibilità a lavorare su turni anche notturni e festivi e ad effettuare straordinari se necessario.

. Randstad Italia è alla ricerca di operatori di magazzino appartenenti alle categorie protette, per azienda sita in provincia di Bergamo. Ti richiediamo l’uso di strumenti informatici, la movimentazione e l’ubicazione delle merci con diversi metodi di gestione, preparazione, imballaggio ed emissione di ordini, nonché la risoluzione dei problemi associati a queste attività. Il candidato ideale è affidabile, attento ai dettagli ed all’applicazione delle norme stabilite in materia di sicurezza, qualità delle attività e processi di lavoro standardizzati. Requisiti richiesti: Appartenenza alle categorie protette art.1, legge 68/99; Permesso di lavoro e soggiorno; Disponibilità a lavorare su turni anche notturni e festivi e ad effettuare straordinari se necessario. Addetti alla logistica – Legnano (Milano). Stai cercando lavoro in ambito logistico? Hai avuto esperienze in magazzino o come autista? Randstad Logistics può trovarti occupazione come: Magazziniere movimentazione merci; Fattorino/autista. Si ricercano figure specializzate per diverse realtà aziendali operanti nel settore trasporti e settori indirettamente collegati. Le sedi di lavoro saranno Legnano e comuni limitrofi Legnano. Se ti candidi come fattorino ti occuperai di consegnare a casa pacchi di genere alimentari/ giornali /farmaci comprati on line. Richiediamo patente di tipo B – flessibilità – disponibilità alla turnazione – idoneità a sollevare fino a 15 kg di carico- utilizzo di strumenti informatici (ex i palmari per accettazione consegne). Se ti candidi come autista (con o senza rimorchio) per trasporto merci sul territorio nazionale. Richiediamo esperienza e flessibilità con patente C o CE + carta carta tachigrafica. Se ti candidi come magazziniere ti occuperai di imballare e movimentare merce all’interno del magazzino. Si richiede idoneità a sollevare fino a 15 kg di carico- utilizzo di strumenti informatici (ex i palmari per accettazione consegne). L’utilizzo del transpallet è un plus.

Autisti e magazzinieri in Campania

Impiegato logistica – Salerno . Randstad ricerca un Responsabile Logistica il quale si si occuperà: Controllo merci da fornitori, coordinamento prelievi prodotti dal magazzino così come richiesto dai clienti; Controllo della preparazione ordini clienti e verifiche imballi; Inventario annuale verifiche periodiche di magazzino; Assegnazione ai vettori in base ad un lead time richiesto dai clienti; Comunicazioni con spedizionieri , magazzinieri e clienti; Preparazione della documentazione sul trasporto merci; Aggiornamento del database con le modifiche sullo stato del vettore; Riduzione al minimo dei costi per eventuali danni attraverso l’attenta gestione e la manutenzione preventiva. Si richiede come requisito essenziale un’esperienza minima non inferiore ai tre anni, maturata nel medesimo settore ed il medesimo ruolo.

. Randstad ricerca un Responsabile Logistica il quale si si occuperà: Controllo merci da fornitori, coordinamento prelievi prodotti dal magazzino così come richiesto dai clienti; Controllo della preparazione ordini clienti e verifiche imballi; Inventario annuale verifiche periodiche di magazzino; Assegnazione ai vettori in base ad un lead time richiesto dai clienti; Comunicazioni con spedizionieri , magazzinieri e clienti; Preparazione della documentazione sul trasporto merci; Aggiornamento del database con le modifiche sullo stato del vettore; Riduzione al minimo dei costi per eventuali danni attraverso l’attenta gestione e la manutenzione preventiva. Si richiede come requisito essenziale un’esperienza minima non inferiore ai tre anni, maturata nel medesimo settore ed il medesimo ruolo. Magazziniere – Napoli . Si ricercano figure specializzate per diverse realtà aziendali operanti nel settore della logistica e settori indirettamente collegati. La sede di lavoro è in provincia di Napoli. Come magazziniere ti occuperai di imballare e movimentare merce all’interno del magazzino. Si richiede idoneità a sollevare fino a 15 kg di carico- utilizzo di strumenti informatici (ex i palmari per accettazione consegne). L’utilizzo del transpallet è un plus.

. Si ricercano figure specializzate per diverse realtà aziendali operanti nel settore della logistica e settori indirettamente collegati. La sede di lavoro è in provincia di Napoli. Come magazziniere ti occuperai di imballare e movimentare merce all’interno del magazzino. Si richiede idoneità a sollevare fino a 15 kg di carico- utilizzo di strumenti informatici (ex i palmari per accettazione consegne). L’utilizzo del transpallet è un plus. Autista Consegnatario – Salerno. Si ricerca per primaria azienda tra i leader di mercato della Grande Distribuzione Organizzata un autista consegnatario il quale si occuperà di svolgere le seguenti attività: preparazione del piano consegne; carico e scarico delle merci, ed eventuale consegna al piano; rispetto della tabella di marcia; gestione delle bolle e documenti di consegna; gestione del palmare e dei vari metodi di pagamento (cash o POS). Requisiti richiesti: esperienza anche minima nella mansione; flessibilità e disponibilità al lavoro su turni, anche nei giorni festivi e nel week end; conoscenza del territorio di competenza; possesso della patente B in corso di validità.

Lavoro magazzinieri in Veneto

Operai con pat. muletto su 3 turni – Vicenza . Randstad di Bassano del Grappa ricerca per importante azienda settore alimentare della zona di Pianezze Operai con Pat. carrello elevatore su 3 turni più ciclo continuo. La risorsa verrà inserita in un contesto produttivo e sarà adibita ad attività di carico/scarico sia a livello manuale che con l’utilizzo del carrello elevatore.

Si richiede: Esperienza in ambito produttivo/magazzino; Pat- carrello elevatore; Disponibilità su 3 turni+ ciclo continuo 6+2; Disponibilità immediata.

. Randstad di Bassano del Grappa ricerca per importante azienda settore alimentare della zona di Pianezze Operai con Pat. carrello elevatore su 3 turni più ciclo continuo. La risorsa verrà inserita in un contesto produttivo e sarà adibita ad attività di carico/scarico sia a livello manuale che con l’utilizzo del carrello elevatore. Si richiede: Esperienza in ambito produttivo/magazzino; Pat- carrello elevatore; Disponibilità su 3 turni+ ciclo continuo 6+2; Disponibilità immediata. Magazziniere – Vicenza . Per prestigiosa realtà specializzata nella fornitura di macchine per l’assemblaggio e la lavorazione della lamiera, si ricerca n. 1 magazziniere. La tua mansione consisterà nella gestione dell’attività di magazzino e nel rifornimento merci. Requisiti richiesti: Preferita pregressa esperienza nella mansione; Ottima capacità di utilizzo del carrello elevatore nella versione frontale; Patentino per l’uso del carrello elevatore in corso di validità; Disponibilità allo svolgimento di un lavoro full-time, su turni anche notturni ed a ciclo continuo; Ottima capacità relazionale e dinamismo; Automunito.

. Per prestigiosa realtà specializzata nella fornitura di macchine per l’assemblaggio e la lavorazione della lamiera, si ricerca n. 1 magazziniere. La tua mansione consisterà nella gestione dell’attività di magazzino e nel rifornimento merci. Requisiti richiesti: Preferita pregressa esperienza nella mansione; Ottima capacità di utilizzo del carrello elevatore nella versione frontale; Patentino per l’uso del carrello elevatore in corso di validità; Disponibilità allo svolgimento di un lavoro full-time, su turni anche notturni ed a ciclo continuo; Ottima capacità relazionale e dinamismo; Automunito. Magazziniere e mulettista – Vicenza. Randstad Italia filiale di Arzignano (VI) seleziona un magazziniere e mulettista da inserire in un’azienda metalmeccanica di Arzignano. Le principali responsabilità che ti verranno affidate saranno: gestione delle merci in ingresso e in uscita dal magazzino; verifica della documentazione fiscale e amministrativa correlata (ricezione ed emissione bolle ecc.); verifica del quantitativo ordinato e integrità della merce; smistamento della merce nelle zone di stoccaggio prestabilite. Requisiti richiesti: patentino per la conduzione di carrello elevatore; conoscenza, almeno basilare, dell’uso del PC; aver maturato almeno 2/3 anni di esperienza in ruolo analogo.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Randstad: offerte lavoro autisti e magazzinieri che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati su Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): SI, voglio offerte di lavoro