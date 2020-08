Offerte lavoro commerciale e vendite: le ricerche in corso di Randstad e come candidarsi

Randstad, è attualmente alla ricerca di diverse figure professionali del settore commerciale e vendite da inserire in aziende dislocate in tutta Italia. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Randstad è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando diverse figure professionali da inserire in aziende di tutta Italia. Nello specifico oggi andiamo a indicare le migliori offerte di lavoro nel settore commerciale e vendite pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito le ricerche in corso suddivise per regione e come candidarsi.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Agenti di commercio e specialisti finanziari in Emilia Romagna

Specialista Finanziario a Rimini, Bologna e Modena

Randstad Italia Spa, divisione Central Delivery, seleziona per un gruppo leader nella consulenza assicurativa Specialisti finanziari Senior per le città di Rimini, Bologna e Modena. I candidati verranno inseriti in una grande realtà italiana e potranno beneficiare di un contesto strutturato, di una formazione dedicata e di un portafoglio prodotti competitivo. Avranno la responsabilità di gestire e ampliare un portafoglio di clienti affidato, raggiungendo gli obiettivi di gestione e sviluppo commerciale assegnati. Competenze e responsabilità:

Sviluppare il portafoglio clienti focalizzandosi sui bisogni di investimento e di Protection, nell’ambito del territorio affidato;

Pianificare l’attività commerciale, mensile e settimanale, finalizzata al collocamento di nuovi prodotti;

Gestire in maniera proattiva le relazioni con i clienti del proprio portafoglio, in particolare in fase di post-vendita.

Requisiti:

Significativa esperienza commerciale in banche o reti finanziarie;

Autonoma identificazione e gestione dei bisogni della clientela;

Capacità di pianificazione e gestione delle attività commerciali.

Si offre:

Collaborazione a p.iva;

Portafoglio clienti attivo;

Minimo garantito per il periodo di inserimento iniziale;

Polizza sanitaria dedicata;

Compensi provvigionali altamente competitivi ed interessante piano incentivante.

Impiegato commerciale estero San Martino in Rio (RE)

Randstad spa ricerca per azienda di San Martino in Rio (RE) settore trattamento acque civili e industriali, un impiegato commerciale estero per ampliamento organico. La risorsa si occuperà dello sviluppo dei mercato esteri attraverso la ricerca di nuovi clienti e l’attività di back office per i clienti acquisiti. Non sono previste nel breve trasferte. Si richiede:

ottima conoscenza della lingua inglese e possibilmente di una seconda lingua;

esperienza nella mansione di back office e ricerca clienti.

Agente Di Commercio Settore Pneumatici – Bologna

Randstad Italia, in partnership con Fnaarc, seleziona per azienda leader nel mercato italiano per la distribuzione di pneumatici, un agente di commercio monomandatario. La risorsa si occuperà della vendita ricambi a officine, gommisti e carrozzerie; della consulenza commerciale sui prodotti, presentando promozioni e iniziative. Avrà la responsabilità dello sviluppo del business nell’area geografica assegnata, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di fatturato e margine. Requisiti:

Consolidata esperienza nella vendita B2B automotive o pneumatici presso rettifiche, ricambisti, officine auto o truck, carrozzerie etc.;

Dinamismo, capacità organizzativa e ottime doti commerciali;

Iscrizione Enasarco.

Lavoro commerciali in Lombardia

Assistente Commerciale Settore Energia – Rho (MI)

Randstad Italia, filiale di Rho, cerca per importante marchio settore energia, un assistente commerciale da inserire presso lo store di Rho per lavoro full time. La risorsa, dopo un adeguato periodo di formazione a fianco del responsabile del punto vendita, si occuperà della vendita di servizi legati al settore energia, consolidando e sviluppando il portafoglio clienti. Competenze: il candidato ideale è in possesso di diploma di scuola superiore, ha buone conoscenze informatiche (Windows, Ms Office, Browser Internet, Posta Elettronica) e attitudine alle relazioni con il pubblico e al lavoro per obiettivi; pregressa esperienza in attività commerciali e/o di vendita. La provenienza da analogo settore e la conoscenza della normativa di riferimento costituiscono requisito preferenziale.

Impiegata/o commerciale con tedesco e inglese – Caravaggio (BG)

Randstad Italia spa, filiale di Treviglio (BG), specialty Technical, seleziona per azienda operante nel settore metalmeccanico questa figura professionale. La figura ricercata si occuperà della preparazione di offerte ricambi e attività di service, composizione di offerte tecniche non a listino, consuntivazione attività e conferme di vendita. Requisiti:

Ottima conoscenza della lingue tedesca e inglese;

esperienza in ruoli analoghi e in ambito spedizioni e logistica materiali (così da potersi interfacciare con il magazzino).

Stage After Sales – Castellanza (VA)

Randstad Italia spa, ricerca una risorsa da inserire in stage nel dipartimento after sales per importante azienda sita nelle zone limitrofe Legnano. La risorsa scelta avrà l’opportunità di entrare a far parte di un team giovane e dinamico, in cui si occuperà di:

gestire il calendario degli interventi assegnati ai service engineer

fornire supporto logistico ai service engineer, coordinandosi con i rispettivi clienti, prima e durante gli

interventi

interventi verificare, nel rispetto delle richieste dei clienti e dei tempi richiesti, le esigenze in termini di documentazione per poter accedere agli impianti

preparare i consuntivi inerenti le attività degli interventi di service nel rispetto delle richieste del cliente

Competenze:

La risorsa ideale deve essere precisa, attenta ai dettagli e con forte propensione al risultato.

E’ necessaria anche una naturale inclinazione al lavoro in team, ottime doti relazionali ed organizzative.

Agenti e commerciali in Piemonte

Agente Immobiliare – Torino

Randstad Italia, divisione Inhouse, ricerca per importante azienda un agente immobiliare da inserire in un ufficio che si occupi di:

Proposizione commerciale delle unità sfitte

Definizione dei canoni di locazione

Trattative commerciali e stesura dei contratti

Disdette attive e passive

Interfaccia con MKTG di Gruppo per la proposizione commerciale degli immobili sul sito istituzionale e/o su siti esterni.

Il candidato individuato si occuperà di:

gestire il portafoglio clienti, aggiornando il gestionale interno e monitorando i contratti e le scadenze

organizzare le visite con i potenziali inquilini

negoziare e concludere le trattative con la sottoscrizione dei contratti di locazione

predisporre i report commerciali sugli sviluppi progettuali degli immobili di proprietà

Requisiti e conoscenze:

conoscenza dei supporti tecnologici, gestione siti internet, blog e social network

ideazione ed elaborazione dei progetti di ristrutturazione in ambito residenziale, commerciale ed uffici

ideazione e gestione degli elaborati grafici connessi ai progetti

capacità di ascolto e di analisi delle necessità e degli obiettivi del cliente

forte orientamento al risultato

Completa il profilo: Laurea magistrale in architettura o in materie economiche.

Tecnico Commerciale Analisi Laboratorio – Alessandria

Randstad Talent Selection ricerca per prestigiosa azienda settore agroalimentare,un Tecnico Commerciale per la vendita di servizi di analisi di laboratorio. La figura ricercata dovrà operare prioritariamente nelle regioni del Nord Ovest e sarà incaricato di:

Promuovere la vendita dei servizi di analisi a nuovi Clienti e a quelli esistenti

Fornire assistenza ai clienti dopo la vendita

Collaborare con il reparto di ricerca e sviluppo per identificare e sviluppare nuovi servizi di analisi richiesti dal mercato

Qualifica richiesta: Laurea in Chimica o affine.

Attitudini e competenze richieste:

Ottime capacità relazionali e doti comunicative

Esperienza in ambito commerciale, possibilmente maturata nella vendita di servizi di analisi

Conoscenza della lingua inglese

Conoscenza supporti informatici (pacchetto office)

Disponibilità a viaggiare su tutto il territorio di competenza

Lavoro settore commerciale e vendite in Calabria

Construction Managers – Cosenza

Randstad Talent Selection cerca per azienda leader nelle TLC un Regional Lead da inserire in provincia di Cosenza. Il candidato selezionato riporterà direttamente all’Area Lead della regione di riferimento e sarà responsabile del supporto alle attività di progettazione e alla costruzione e collaudo dell’infrastruttura passiva di reti a banda ultra-larga per una regione (singola regione o gruppo di regioni). Le sue responsabilità saranno quelle di:

Coordinare risorse interne ed esterne (terze parti fornitori) per raggiungere gli obiettivi di quantità e volumi definiti nell’ambito dei piani di sviulppo dell’area di riferimento;

relazionarsi efficacemente con i responsabili dei lavori delle imprese in campo, del Direttore Lavori e dei riferimenti operativi del cliente (gestione Operativa e Field Manager);

Coordinare e comunicare in modo chiaro e preciso con le imprese in campo, Field Manager e Direttore Lavori;

Organizzare e gestire dei meeting periodici con il cliente per gli avanzamenti e il monitoraggi dello stato dell’arte dell’attività, con la proposizione e la valutazione delle eventuali azioni correttive.

Il candidato per il supporto alle attività di Permit e Construction management, dovrà possedere spiccate capacità relazionali, con conoscenza delle organizzazioni locali (Comuni/enti) e sistemi di dialogo con le stesse. Richieste ottime doti di problem solving ed esperienza pregressa nel ruolo per un periodo non inferiore ai 3 anni nel medesimo settore.

Il candidato dovrà possedere Laurea triennale/magistrale preferibilmente ingegneria gestionale/telecomunicazioni o economia e dovrà possedere ottima Conoscenza delle reti di accesso in fibra ottica nuova generazione e delle norme che regolano la costruzione delle reti a banda ultralarga e delle best practice internazionali. Richieste competenze tecniche nell’ambito delle operazioni di collaudo (infrastrutturale e ottico) e capacità di gestione del cliente a livello di middle management.

Construction Managers TLC – Cosenza

Randstad Talent Selection ricerca per azienda leader nel settore TLC un Construction managers da inserire in nuova attività in provincia di Cosenza. La risorsa selezionata sarà orientata al supporto operativo della fase di realizzazione della rete e supporterà il Field Manager nelle seguenti attività:

Verifica della correttezza dei progetti e alla loro congruità in termini tecnico ed economici con i parametri stabiliti. Lo scopo della funzione è quello di supportare e controllare i progettisti incaricati della progettazione esecutiva, funzionale alla richiesta dei permessi e alla cantierizzazione delle opere;

Controllo della qualità e conformità degli elaborati e della loro congruità rispetto alle specifiche tecniche e alle prescrizioni dettate dagli Enti che autorizzano lo sfruttamento del suolo e delle infrastrutture;

Rispetto dei vincoli di budget assegnati;

Gestione delle varianti di progetto;

Rintracciabilità di tutte le informazioni e della documentazione di progetto.

Competenze:

Il candidato ideale dovrà possedere spiccata capacità relazionale e di problem solving, con conoscenza delle organizzazioni locali (Comuni/enti) e sistemi di dialogo con le stesse.

Il candidato dovrà possedere laurea in ingegneria delle telecomunicazioni/civile/edile ma verranno presi in considerazione anche candidati con diploma di tecnico industriale (indirizzi Elettronica, Telecomunicazioni) o tecnico per geometri.

Necessaria esperienza pregressa non inferiore ai due anni nella medesima mansione

Imprescindibili le competenze accertate su tematiche di progettazione reti FTTx o competenze GIS/AutoCad.

PMO Settore Telecomunicazioni – Cosenza

Randstad Talent Selection cerca questa risorsa per azienda operante nel settore delle Telecomunicazioni e consulenza strategica. Il candidato selezionato per la posizione di PMO lavorerà a stretto contatto con il team dedicato alla progettazione/costruzione e collaudo di reti a banda ultra larga e si occuperà di:

Gestione di un gruppo di lavoro e dell’integrazione delle risorse che ne fanno parte;

Allineamento della governance del progetto;

Valutazione delle performances dei progetti e dei project managers;

Gestione di strumenti e piattaforme per supportare lo sviluppo dei progetti;

Consulenza interna ai project managers e team di progetto su aspetti organizzativi o metodologici;

Supporto all’attività di pianificazione;

Il PMO dovrà concentrare la sua attenzione sui:

criteri di definizione del budget di progetto;

criteri di stima dei tempi e dei costi e sulla conseguente schedulazione;

assegnazione delle responsabilità in relazione allo svolgimento di ciascun task;

definizione delle metriche per valutare l’economicità di un progetto;

gestione dei rapporti con gli attori coinvolti in tutte le fasi di lavoro.

Il candidato ideale avrà Laurea triennale/magistrale in ingegneria gestionale o telecomunicazioni, ma verranno presi in considerazione anche candidati con laurea in economia con esperienza nel ruolo per un periodo non inferiore ai due anni.

Dovrà altresì possedere in maniera imprescindibile le conoscenze e competenze accertate su tematiche di progettazione reti FTTx e su GIS/AutoCad. Completano il profilo le spiccate doti di problem solving, ottime doti comunicative e spiccata energia e dinamismo.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Randstad: offerte lavoro Commerciale e vendite che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

