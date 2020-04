Offerte lavoro GDO per cassieri, vigilanti e scaffalisti: le ricerche di Randstad e come candidarsi

Randstad, è attualmente alla ricerca di cassieri, vigilanti e scaffalisti da inserire in strutture della GDO dislocate in tutta Italia. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Se sei alla ricerca di un’occupazione nella Grande Distribuzione Organizzata, Randstad è attualmente alla ricerca di diverse risorse, in particolare cassieri, vigilanti e scaffalisti, da inserire in aziende di tutta Italia. Di seguito ti indichiamo le migliori offerte di lavoro direttamente sul portale Euspert e come candidarti.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Le ricerche in corso di Randstad

Di seguito ti indichiamo le migliori offerte di lavoro GDO di Randstad pubblicate sul sito Euspert suddivise per regione.

Offerte lavoro scaffalisti e addetti vendita in Emilia Romagna

Addetti/e pescheria – Castelvetro di Modena (MO). Randstad Italia Spa filiale di Sassuolo cerca per azienda del settore GDO Addetti reparto Pescheria le cui principali mansioni saranno le seguenti: Allestimento e pulizia banco vendita, sistemazione frigo, vendita diretta, pulizia pesce, preparazione e gestione ordini. Si richiede: Esperienza e conoscenza nella manipolazione pesce, provenienza da supermercati e/o ristorazione; predisposizione alla vendita diretta; Automuniti.

Assistente punto vendita – Sassuolo (MO). Randstad cerca per azienda del settore commercio un Assistente punto vendita il quale si occuperà di cassa, allestimento e assistenza vendita clienti. La risorsa affiancherà il responsabile svolgendo semplici mansioni amministrative, fiscali, apertura e chiusura punto vendita. Si richiede: Esperienza in GDO. Si cerca una persona dinamica, responsabile, volenterosa.

Scaffalista – Bologna. Randstad ricerca per primaria azienda tra i leader di mercato della Grande Distribuzione Organizzata uno Scaffalista addetto al rifornimento di generi vari. Lo scaffalista si occuperà di riassortire gli scaffali di generi vari aggiornando anche le date di scadenza dei prodotti all'interno del punto vendita. Requisiti tecnico/motivazionali richiesti: esperienza anche minima nella mansione in contesti GDO; flessibilità e disponibilità al lavoro su turni, anche nei giorni festivi e nel week end; precisione e meticolosità nella disposizione dei prodotti.

Scaffalista – Rimini. Randstad ricerca per primaria azienda tra i leader di mercato della Grande Distribuzione Organizzata uno Scaffalista addetto al rifornimento di generi vari. Lo scaffalista si occuperà di riassortire gli scaffali di generi vari aggiornando anche le date di scadenza dei prodotti all'interno del punto vendita. Requisiti tecnico/motivazionali richiesti: esperienza anche minima nella mansione in contesti GDO; flessibilità e disponibilità al lavoro su turni, anche nei giorni festivi e nel week end; precisione e meticolosità nella disposizione dei prodotti.

Cassieri e scaffalisti in Lombardia

Cassiere – Bergamo . Randstad ricerca per primaria azienda tra i leader di mercato della Grande Distribuzione Organizzata un Cassiere il quale si occuperà di: operazioni di cassa; attività di registrazione della spesa; gestione dei metodi di pagamento (cash, bancomat, carte di credito); assistenza alla clientela. Requisiti tecnico/motivazionali: esperienza anche minima nella mansione in contesti GDO; flessibilità e disponibilità al lavoro su turni, anche nei giorni festivi e nel week end; ottime doti relazionali e orientamento al cliente.

Cassiere – Bergamo. Randstad ricerca per primaria azienda tra i leader di mercato della Grande Distribuzione Organizzata un Cassiere il quale si occuperà di: operazioni di cassa; attività di registrazione della spesa; gestione dei metodi di pagamento (cash, bancomat, carte di credito); assistenza alla clientela. Requisiti tecnico/motivazionali: esperienza anche minima nella mansione in contesti GDO; flessibilità e disponibilità al lavoro su turni, anche nei giorni festivi e nel week end; ottime doti relazionali e orientamento al cliente.

Scaffalista – Milano. Randstad ricerca per primaria azienda tra i leader di mercato della Grande Distribuzione Organizzata uno Scaffalista addetto al rifornimento di generi vari. Lo scaffalista si occuperà di riassortire gli scaffali di generi vari aggiornando anche le date di scadenza dei prodotti all'interno del punto vendita. Requisiti tecnico/motivazionali richiesti: esperienza anche minima nella mansione in contesti GDO; flessibilità e disponibilità al lavoro su turni, anche nei giorni festivi e nel week end; precisione e meticolosità nella disposizione dei prodotti.

Autista consegnatario – Bergamo. Randstad ricerca per primaria azienda tra i leader di mercato della Grande Distribuzione Organizzata questa risorsa la quale si occuperà di svolgere le seguenti attività: preparazione del piano consegne; carico e scarico delle merci, ed eventuale consegna al piano; rispetto della tabella di marcia; gestione delle bolle e documenti di consegna; gestione del palmare e dei vari metodi di pagamento (cash o POS). Desiderano entrare in contatto con candidati in possesso dei seguenti requisiti tecnico/motivazionali: esperienza anche minima nella mansione; flessibilità e disponibilità al lavoro su turni, anche nei giorni festivi e nel week end; conoscenza del territorio di competenza; possesso della patente B in corso di validità.

Scaffalista – Bergamo. Randstad ricerca per primaria azienda tra i leader di mercato della Grande Distribuzione Organizzata uno Scaffalista addetto al rifornimento di generi vari. Lo scaffalista si occuperà di riassortire gli scaffali di generi vari aggiornando anche le date di scadenza dei prodotti all'interno del punto vendita. Requisiti tecnico/motivazionali richiesti: esperienza anche minima nella mansione in contesti GDO; flessibilità e disponibilità al lavoro su turni, anche nei giorni festivi e nel week end; precisione e meticolosità nella disposizione dei prodotti.

Lavoro cassieri e vigilanti in Sicilia

Cassiere – Catania . Randstad ricerca per primaria azienda tra i leader di mercato della Grande Distribuzione Organizzata un Cassiere il quale si occuperà di: operazioni di cassa; attività di registrazione della spesa; gestione dei metodi di pagamento (cash, bancomat, carte di credito); assistenza alla clientela. Requisiti tecnico/motivazionali: esperienza anche minima nella mansione in contesti GDO; flessibilità e disponibilità al lavoro su turni, anche nei giorni festivi e nel week end; ottime doti relazionali e orientamento al cliente.

Cassiere – Catania. Randstad ricerca per primaria azienda tra i leader di mercato della Grande Distribuzione Organizzata un Cassiere il quale si occuperà di: operazioni di cassa; attività di registrazione della spesa; gestione dei metodi di pagamento (cash, bancomat, carte di credito); assistenza alla clientela. Requisiti tecnico/motivazionali: esperienza anche minima nella mansione in contesti GDO; flessibilità e disponibilità al lavoro su turni, anche nei giorni festivi e nel week end; ottime doti relazionali e orientamento al cliente.

Vigilante – Catania. Randstad ricerca per primaria azienda tra i leader di mercato della Grande Distribuzione Organizzata un Vigilante. L'addetto alla vigilanza si occuperà della gestione delle seguenti attività, al fine di garantire la sicurezza e il rispetto delle regole all'interno del punto vendita: presidio del punto vendita ed individuazione di eventi oggettivamente perseguibili; intervento al fine di contrastare eventuali azioni di danneggiamento o di furto; stesura di report per il monitoraggio degli interventi eseguiti. Si desidera entrare in contatto con candidati in possesso dei seguenti requisiti tecnico/motivazionali: Diploma di scuola superiore; pregressa esperienza, anche minima, nel settore della sicurezza e vigilanza; buona capacità di osservazione e orientamento al dettaglio; discrezione e attitudine ad un lavoro in autonomia.

Cassiere – Palermo. Randstad ricerca per primaria azienda tra i leader di mercato della Grande Distribuzione Organizzata un Cassiere il quale si occuperà di: operazioni di cassa; attività di registrazione della spesa; gestione dei metodi di pagamento (cash, bancomat, carte di credito); assistenza alla clientela. Requisiti tecnico/motivazionali: esperienza anche minima nella mansione in contesti GDO; flessibilità e disponibilità al lavoro su turni, anche nei giorni festivi e nel week end; ottime doti relazionali e orientamento al cliente.

Autista consegnatario – Palermo. Randstad ricerca per primaria azienda tra i leader di mercato della Grande Distribuzione Organizzata questa risorsa la quale si occuperà di svolgere le seguenti attività: preparazione del piano consegne; carico e scarico delle merci, ed eventuale consegna al piano; rispetto della tabella di marcia; gestione delle bolle e documenti di consegna; gestione del palmare e dei vari metodi di pagamento (cash o POS). Desiderano entrare in contatto con candidati in possesso dei seguenti requisiti tecnico/motivazionali: esperienza anche minima nella mansione; flessibilità e disponibilità al lavoro su turni, anche nei giorni festivi e nel week end; conoscenza del territorio di competenza; possesso della patente B in corso di validità.

Scaffalista – Catania. Randstad ricerca per primaria azienda tra i leader di mercato della Grande Distribuzione Organizzata uno Scaffalista addetto al rifornimento di generi vari. Lo scaffalista si occuperà di riassortire gli scaffali di generi vari aggiornando anche le date di scadenza dei prodotti all'interno del punto vendita. Requisiti tecnico/motivazionali richiesti: esperienza anche minima nella mansione in contesti GDO; flessibilità e disponibilità al lavoro su turni, anche nei giorni festivi e nel week end; precisione e meticolosità nella disposizione dei prodotti.

Scaffalista – Catania. Randstad ricerca per primaria azienda tra i leader di mercato della Grande Distribuzione Organizzata uno Scaffalista addetto al rifornimento di generi vari. Lo scaffalista si occuperà di riassortire gli scaffali di generi vari aggiornando anche le date di scadenza dei prodotti all'interno del punto vendita. Requisiti tecnico/motivazionali richiesti: esperienza anche minima nella mansione in contesti GDO; flessibilità e disponibilità al lavoro su turni, anche nei giorni festivi e nel week end; precisione e meticolosità nella disposizione dei prodotti.

Cassieri, vigilanti e autisti in Puglia

Cassiere – Bari . Randstad ricerca per primaria azienda tra i leader di mercato della Grande Distribuzione Organizzata un Cassiere il quale si occuperà di: operazioni di cassa; attività di registrazione della spesa; gestione dei metodi di pagamento (cash, bancomat, carte di credito); assistenza alla clientela. Requisiti tecnico/motivazionali: esperienza anche minima nella mansione in contesti GDO; flessibilità e disponibilità al lavoro su turni, anche nei giorni festivi e nel week end; ottime doti relazionali e orientamento al cliente.

Cassiere – Bari. Randstad ricerca per primaria azienda tra i leader di mercato della Grande Distribuzione Organizzata un Cassiere il quale si occuperà di: operazioni di cassa; attività di registrazione della spesa; gestione dei metodi di pagamento (cash, bancomat, carte di credito); assistenza alla clientela. Requisiti tecnico/motivazionali: esperienza anche minima nella mansione in contesti GDO; flessibilità e disponibilità al lavoro su turni, anche nei giorni festivi e nel week end; ottime doti relazionali e orientamento al cliente.

Vigilante – Bari. Randstad ricerca per primaria azienda tra i leader di mercato della Grande Distribuzione Organizzata un Vigilante. L'addetto alla vigilanza si occuperà della gestione delle seguenti attività, al fine di garantire la sicurezza e il rispetto delle regole all'interno del punto vendita: presidio del punto vendita ed individuazione di eventi oggettivamente perseguibili; intervento al fine di contrastare eventuali azioni di danneggiamento o di furto; stesura di report per il monitoraggio degli interventi eseguiti. Si desidera entrare in contatto con candidati in possesso dei seguenti requisiti tecnico/motivazionali: Diploma di scuola superiore; pregressa esperienza, anche minima, nel settore della sicurezza e vigilanza; buona capacità di osservazione e orientamento al dettaglio; discrezione e attitudine ad un lavoro in autonomia.

Autista consegnatario – Bari. Randstad ricerca per primaria azienda tra i leader di mercato della Grande Distribuzione Organizzata questa risorsa la quale si occuperà di svolgere le seguenti attività: preparazione del piano consegne; carico e scarico delle merci, ed eventuale consegna al piano; rispetto della tabella di marcia; gestione delle bolle e documenti di consegna; gestione del palmare e dei vari metodi di pagamento (cash o POS). Desiderano entrare in contatto con candidati in possesso dei seguenti requisiti tecnico/motivazionali: esperienza anche minima nella mansione; flessibilità e disponibilità al lavoro su turni, anche nei giorni festivi e nel week end; conoscenza del territorio di competenza; possesso della patente B in corso di validità.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Randstad: offerte lavoro GDO che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

