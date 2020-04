Offerte lavoro infermieri: Just On Business ricerca urgentemente nel Nord e Centro Italia

Just On Business ricerca urgentemente infermieri da inserire in strutture del Nord e Centro Italia. Ecco le offerte di lavoro pubblicate sul portale Euspert e come candidarsi.

Just On Business è un’Agenzia per il Lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale del settore socio-assistenziale e sanitario per conto di diverse realtà del settore di riferimento. I profili attualmente maggiormente ricercati sono quelli degli Infermieri Professionali. Indichiamo di seguito le ricerche attualmente in corso di Just On Business nel Nord e Centro Italia e come candidarti direttamente su portale Euspert.

Just on Business: profilo aziendale

Just On Business è un’Agenzia per il Lavoro presente in diverse città italiane, in particolare nel Nord e Centro Italia nelle regioni di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, ma anche in Lazio e Puglia. Questa Agenzia per il Lavoro si avvale di un’organizzazione consolidata e della collaborazione di personale specializzato in grado di mettere al servizio del lavoratore e del cliente il “know how” e le conoscenze acquisite in anni di esperienza professionale.

Offerte lavoro urgenti per infermieri

Di seguito le ricerche in corso di Just On Business pubblicate sul portale Euspert suddivise per regione.

Posizioni aperte come infermieri in Lombardia

Infermieri – Gorla Minore (VA) . Si cercano 8 infermieri per struttura RSA in zona Gorla Minore. Si richiede laurea in infermieristica e iscrizione OPI

C’è possibilità di alloggio all’interno della struttura. Si valutano anche candidati neolaureati. Si richiede disponibilità immediata.

. Si cercano 8 infermieri per struttura RSA in zona Gorla Minore. Si richiede laurea in infermieristica e iscrizione OPI C’è possibilità di alloggio all’interno della struttura. Si valutano anche candidati neolaureati. Si richiede disponibilità immediata. Infermiere/a – Legnano (MI) . JOB – Just On Business, cerca per struttura RSA questa figura professionale. Si richiede: Laurea in Scienze Infermieristiche, iscrizione all’O.P.I., preferibile esperienza in R.S.A, Disponibilità immediata.

. JOB – Just On Business, cerca per struttura RSA questa figura professionale. Si richiede: Laurea in Scienze Infermieristiche, iscrizione all’O.P.I., preferibile esperienza in R.S.A, Disponibilità immediata. Infermieri – Certosa Di Pavia (PV) . Si ricercano 3 infermieri per struttura rsa in zona CERTOSA DI PAVIA. Si richiede laurea in infermieristica e iscrizione OPI. Disponibilità di lavoro su tre turni. Si richiede disponibilità immediata.

. Si ricercano 3 infermieri per struttura rsa in zona CERTOSA DI PAVIA. Si richiede laurea in infermieristica e iscrizione OPI. Disponibilità di lavoro su tre turni. Si richiede disponibilità immediata. ASA/OSS – Gorla Minore (VA). Si ricercano 15 ASA/OSS per struttura RSA in zona Gorla Minore. Si richiede attestato ASA o OSS. C’è possibilità di alloggio all’interno della struttura. Si valutano anche candidati neolaureati. Si richiede disponibilità immediata.

Lavoro infermieri in Piemonte

Infermieri Professionali – Torino . Si ricercano Infermieri per Rsa siti a Torino con regolare iscrizione Ipasvi/OPI e disponibilità part-time/full-time su 2/3 turni.

. Si ricercano Infermieri per Rsa siti a Torino con regolare iscrizione Ipasvi/OPI e disponibilità part-time/full-time su 2/3 turni. Infermieri Professionali – Settimo Torinese (TO). Si ricercano Infermieri per Ospedale nella zona di Settimo Torinese, è richiesta regolare iscrizione Ipasvi/OPI e disponibilità full-time su 3 turni.

Si ricercano Infermieri per Ospedale nella zona di Settimo Torinese, è richiesta regolare iscrizione Ipasvi/OPI e disponibilità full-time su 3 turni. Infermieri – Valdossola (Verbania) . Si ricercano 3 infermieri per struttura RSA in zona VILLADOSSOLA. Si richiede laurea in scienze infermieristiche, iscrizione OPI e disponibilità immediata e su tre turni. si richiede disponibilità immediata.

. Si ricercano 3 infermieri per struttura RSA in zona VILLADOSSOLA. Si richiede laurea in scienze infermieristiche, iscrizione OPI e disponibilità immediata e su tre turni. si richiede disponibilità immediata. OSS – Torino. Si ricercano OSS per RSA sita in Torino – zona centrale.

Richiesta qualifica 1000h e disponibilità part-time

Infermieri in Toscana

Infermieri Professionali – Firenze . Si ricercano per importante struttura sanitaria RSA a 20 km circa da Firenze infermieri professionali con regolare laurea e iscrizione OPI. Possibilità di alloggio iniziale gratuito nei pressi della struttura, disponibilità full time su tre turni dal lunedì alla domenica con riposo compensativo.

. Si ricercano per importante struttura sanitaria RSA a 20 km circa da Firenze infermieri professionali con regolare laurea e iscrizione OPI. Possibilità di alloggio iniziale gratuito nei pressi della struttura, disponibilità full time su tre turni dal lunedì alla domenica con riposo compensativo. Infermieri – Firenze. Per RSA sita in Toscana, in prossimità di Firenze si cercano 5 infermieri. Per i primi tempi la struttura mette a disposizione una foresteria dove poter alloggiare. Disponibilità a turni diurni, notturni e festivi.

Offerte lavoro infermieri in Liguria

Infermieri – Genova . Si ricercano Infermieri per struttura in Genova, regolare iscrizione Ipasvi/OPI e disponibilità full-time su 3 turni.

. Si ricercano Infermieri per struttura in Genova, regolare iscrizione Ipasvi/OPI e disponibilità full-time su 3 turni. Infermieri – Chiavari (GE) . Si ricercano Infermieri per struttura in CHIAVARI, regolare iscrizione Ipasvi/OPI e disponibilità full-time su 3 turni.

. Si ricercano Infermieri per struttura in CHIAVARI, regolare iscrizione Ipasvi/OPI e disponibilità full-time su 3 turni. Infermieri Professionali – Genova . Si ricercano Infermieri per Rsa siti a Genova regolare iscrizione Ipasvi/OPI e disponibilità part-time/full-time su 2/3 turni.

. Si ricercano Infermieri per Rsa siti a Genova regolare iscrizione Ipasvi/OPI e disponibilità part-time/full-time su 2/3 turni. OSS – Genova. Si ricerca per RSA su Genova Operatori Socio Sanitari. Le figure ricercate devono essere in possesso di attestato 1000 ore o in conseguimento di titolo, disponibilità full time dal lunedì alla domenica su turni.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Just On Business – offerte lavoro infermieri. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

