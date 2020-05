Offerte lavoro operai: le ricerche in corso di MAW in Piemonte e Lombardia

Vediamo tutte le offerte di lavoro operai in Piemonte e Lombardia pubblicate da MAW sul portale Euspert e come candidarsi.

Men at Work, un’agenzia per il lavoro presente con le proprie filiali nel Nord e Centro Italia, è attualmente alla ricerca di numerose figure professionali da inserire come operai in diverse aziende del Piemonte e della Lombardia. Vediamo tutte le offerte di lavoro operai pubblicate da MAW sul portale Euspert e come candidarsi.

Men at Work: profilo aziendale

Men at Work è un’Agenzia per il lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale presente con le proprie filiali in tutto il Nord e Centro Italia. MAW è in grado di soddisfare in maniera adeguata l’incontro fra domanda e offerta attraverso un insieme di servizi atti ad ottimizzare la gestione delle risorse umane, favorendo il percorso delle proprie aziende clienti attraverso la corretta gestione del capitale umano e una migliore crescita professionale dei candidati.

Offerte lavoro operai in Piemonte

Di seguito le ricerche in corso nella regione Piemonte.

Fresatore programmatore stampi materie plastiche – Torino

Maw Men at Work s.p.a. Agenzia per il lavoro Divisione Search and Selection Torino ricerca per azienda operante nel settore Stampi per materie plastiche un esperto fresatore programmatore a bordo macchina. Requisiti richiesti:

pregressa esperienza nella mansione di almeno 3 anni;

conoscenza della programmazione linguaggio Heidenhain;

ottima conoscenza del disegno meccanico;

provenienza da settore stampi materie plastiche.

Tornitore programmatore FANUC – Torino

Maw Men at Work s.p.a. Agenzia per il lavoro Divisione Search and Selection Torino ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico un esperto tornitore programmatore a bordo macchina. Requisiti richiesti:

pregressa esperienza nella mansione di almeno 3 anni;

conoscenza della programmazione linguaggio Fanuc;

ottima conoscenza del disegno meccanico;

provenienza da settore particolari meccanici/attrezzeria.

Fresatore programmatore ISO – Torino

Maw Men at Work s.p.a. Agenzia per il lavoro Divisione Search and Selection Torino ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico un esperto fresatore programmatore a bordo macchina. Requisiti richiesti:

pregressa esperienza nella mansione di almeno 3 anni;

conoscenza della programmazione linguaggio iso;

ottima conoscenza del disegno meccanico;

provenienza da settore particolari meccanici/attrezzeria.

Offerta lavoro operai in Lombardia

Di seguito le ricerche in corso nella regione Lombardia.

Capo officina settore plastico – Verdello (BG)

MAW Men at Work s.p.a. Search&Selection ricerca per importante realtà aziendale specializzata nella progettazione e realizzazione di stampi in materiale plastico questa figura professionale. Inserito all’interno del reparto produttivo la risorsa sarà tenuta a gestire e monitorare l’operato di 6 risorse. In particolare, il ruolo prevede la pianificazione del lavoro del personale addetto alla produzione e alla gestione dei fornitori esterni. Requisiti richiesti:

Diploma in ambito tecnico;

Esperienza pregressa nella mansione, preferibilmente maturata in contesti aziendali del settore plastico;

Buona conoscenza dei macchinari di officina quali torni e fresatrici a controllo numerico;

Ottime doti organizzative, gestionali e di leadership;

Ottime doti di problem solving e di lavoro in team;

Frigorista trasfertista- San Donato Milanese (MI)

MAW Search and Selection – Divisione Industria per importante azienda operante nel settore facility management ricerca questa figura professionale. La risorsa effettuerà trasferte sul territorio Lombardo e si occuperà di:

gestione ticket/segnalazioni assegnati;

manutenzione impianti di condizionamento;

assistenza su palazzine ed edifici.

Requisiti:

In possesso di Certificazione di Frigorista in corso di validità;

Esperienza pregressa nel ruolo;

Disponibilità ad effettuare trasferte.

Completano il profilo flessibilità, problem solving, affidabilità e gestione dello stress.

Magazziniere carrellista – Bergamo

MAW Men at Work s.p.a. Search&Selection ricerca per importante realtà aziendale operante nel settore metalmeccanico questa figura professionale. La risorsa, inserita nel team di magazzino, sarà tenuta a gestire le seguenti attività:

imballaggio (preparazione kit di assemblaggio tramite l’uso di packing list e bar code);

Carico/scarico merce tramite l’utilizzo di muletto e carroponte;

supporto alle attività logistiche in genere.

Requisiti richiesti:

Esperienza pregressa nella mansione maturata preferibilmente all’interno di realtà aziendali strutturate;

Ottima capacità di utilizzo del muletto e preferibilmente del carroponte;

Patentino del muletto;

Flessibilità e dinamismo.

Addetto controllo qualità – Pontirolo Nuovo (BG)

Si ricerca questa figura professionale per importante realtà aziendale specializzata nella progettazione e realizzazione di macchinari per commessa. La risorsa, mantenendo un ruolo operativo a livello di controllo qualità di prodotto, si occuperà di misurazioni, controllo e produzione della documentazione necessaria per la certificazione ISO 9001:2015, gestione delle non conformità, mantenimento delle relazioni con i fornitori e gestione delle lavorazioni esterne. Requisiti richiesti:

Formazione in ambito tecnico;

Pregressa esperienza nell’utilizzo della strumentazione di misura (calibri, micrometri);

Ottima conoscenza del disegno meccanico;

Conoscenza della normativa di riferimento;

Ottime doti di apprendimento e di problem solving;

Ottime doti di flessibilità e di proattività.

Addetto controllo qualità – Seriate (BG)

Si ricerca questa figura professionale per importante realtà aziendale specializzata nella progettazione e realizzazione di macchine ed impianti industriali. Inserita nell’ufficio di controllo e assicurazione qualità, la risorsa sarà tenuta a gestire il controllo qualitativo del materiale in entrata e di tutti i manufatti meccanici o di carpenteria realizzati dall’azienda, tramite la lettura del disegno meccanico e l’utilizzo della strumentazione di misura. Requisiti richiesti:

Formazione in ambito tecnico;

Pregressa esperienza nell’utilizzo della strumentazione di misura (calibri, micrometri);

Ottima conoscenza del disegno meccanico;

Ottime doti di apprendimento e di problem solving;

Ottime doti di flessibilità e di proattività.

Operatore centri di lavoro – Rovato (BS)

MAW Men at Work s.p.a. ricerca questa risorsa per azienda operante nel settore metalmeccanico. Il candidato ideale presenta:

Una buona esperienza lavorativa (programmazione ed attrezzaggio) sui CENTRI DI LAVORO FANUC a 3 ASSI o in alternativa su FRESATRICI e TORNI CNC

Una buona capacità di programmazione CAM a BORDO MACCHINA.

Responsabile reparto finitura – Brescia

Si ricerca questa risorsa per importante pressofusione. La figura, riportando al capo della produzione, dovrà garantire lo svolgimento di tutte le attività operative del reparto nel quale si svolgono lavorazioni di:

sabbiatura;

trattamento termico taglio;

automatico saldatura controllo e recupero di pezzi non conformi.

Lo staff impiegato complessivamente per tali lavorazioni è di circa 40 persone. E’ richiesta forte capacità di controllo e gestione del personale, elevata flessibilità e consolidate caratteristiche di comando e autorevolezza.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di Men at Work direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro operai che troverete costantemente aggiornata. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati su Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito):