Offerte lavoro personale sanitario nel Nord e Centro Italia: le ricerche in corso di Adecco

Adecco, è attualmente alla ricerca personale sanitario da inserire in strutture del Nord e Centro Italia. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Se sei alla ricerca di un’occupazione nel settore sanitario, Adecco è attualmente alla ricerca di diverse risorse, in particolare OSS e infermieri, da inserire in strutture del nord e centro Italia. Di seguito ti indichiamo le migliori offerte di lavoro direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito tutti i dettagli e come candidarsi.

Profilo aziendale Adecco

Adecco Group è una società di somministrazione lavoro che si occupa della ricerca e selezione di personale da inserire in aziende di tutti i settori sia a tempo determinato che indeterminato, apprendistato in Staff Leasing e Outsourcing. Adecco, con oltre 300 filiali sparse su tutto il territorio nazionale, vanta un team di 2000 collaboratori che ogni giorno impiegano oltre 35.000 persone ed è partner di oltre 11mila aziende.

Posizione aperte

Di seguito vi indichiamo le attuali offerte di lavoro personale sanitario suddivise per regione.

OSS e Infermieri in Lombardia

ASA/OSS – Cernobbio (Como) . Il candidato dovrà occuparsi delle seguenti mansioni: prestare assistenza diretta ad anziani con diverse condizioni di non autosufficienza e/o decadimento cognitivo nell’attività quotidiana e nell’igiene personale, collaborare ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla riattivazione, al recupero funzionale e fornire aiuto domestico-alberghiero. Requisiti richiesti: Qualifica di Ausiliario socio-assistenziale – Asa o Operatore Socio Sanitario- OSS; Esperienza pregressa o stage presso strutture simili; Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo); Automunito/a. Completano il profilo: Capacità di gestione dello stress; Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie.

OSS e Infermieri Professionali – Sondalo (SO). Le risorse saranno inserite all'interno dei reparti di struttura e si occuperanno di: assistenza e cura pazienti; somministrazione terapie e medicazioni;

– controllo andamento clinico pazienti; prevenzione malattie; educazione sanitaria. E’ necessario essere in possesso di titolo abilitante la professione (laurea triennale o equipollenti) e dell’iscrizione all’ordine professionale OPI, oltre che di buone competenze tecnico – teoriche. Motivazione, dinamismo, propensione al lavoro in equipe e al problem solving completano il profilo.

E’ richiesta la disponibilità a lavorare su tre turni, anche notturni, dal lunedì alla domenica.

Operatore Contact Centre – Milano. Adecco Lifescience divisione specializzata del gruppo Adecco ricerca questa figura professionale. La risorsa monitorerà e assisterà gli utenti nel processo di prenotazione al servizio che avverrà on-line, per struttura Drive in tamponi Covid 19.

. Adecco Lifescience divisione specializzata del gruppo Adecco ricerca questa figura professionale. La risorsa monitorerà e assisterà gli utenti nel processo di prenotazione al servizio che avverrà on-line, per struttura Drive in tamponi Covid 19. OSS – Robbio (PV). Per RSA si ricerca questa risorsa la quale si occuperà di riordinare gli ambienti di vita e cura dell’assistito; effettuare la disinfezione, sterilizzazione e decontaminazione degli strumentari e dei presidi sanitari; riduce e controlla i fattori di rischio professionale e ambientale degli utenti. Inoltre aiuta all’assunzione dei farmaci; rileva i parametri vitali dell’assistito ed è in grado di percepirne le comuni alterazioni. Si richiede: abilitazione a ricoprire la mansione di OSS; disponibilità immediata; pregressa esperienza nella mansione.

Infermieri, autisti e biologi in Toscana

Autisti ambulanza – Arezzo . Adecco ricerca per realtà del settore sanitario della provincia di Arezzo questa risorsa la quale si richiede aver maturato esperienza nella mansione e come soccorritore.

. Adecco ricerca per realtà del settore sanitario della provincia di Arezzo questa risorsa la quale si richiede aver maturato esperienza nella mansione e come soccorritore. Infermieri professionali – Firenze, Prato e Pistoia. Si ricercano infermieri da inserire su differenti servizi e strutture sanitarie situate nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. L’infermiere potrà operare presso Case di Cura e Cliniche private, Ambulatori e Punti prelievo o RSA. A seconda della specifica realtà nel quale sarai inserito/a, potrai occuparti di: assistenza al paziente nei reparti di chirurgia, sala operatoria, degenza post operatoria, medicina; prelievi ematici, tamponi Covid, esami diagnostici; Riabilitazione, gestione della terapia e assistenza di pazienti residenziali. Requisiti richiesti: Laurea in Scienze Infermieristiche e iscrizione OPI; Esperienza nelle aree di intervento citate sopra. Saranno valutati anche neolaureati, ma esclusivamente per i servizi in RSA e ambulatorio. Auto/moto muniti.

Infermieri/e – Empoli (FI). Per RSA si ricercano infermieri/e con laurea ed abilitazione. Le strutture, totalmente Covid free, ospitano dai 20 ai 50 pazienti l'una, fra anziani ed adulti con pluripatologie e disabilità. Richiesta disponibilità a lavorare su turni anche notturni e fine settimana.

Per RSA si ricercano infermieri/e con laurea ed abilitazione. Le strutture, totalmente Covid free, ospitano dai 20 ai 50 pazienti l’una, fra anziani ed adulti con pluripatologie e disabilità. Richiesta disponibilità a lavorare su turni anche notturni e fine settimana. Biologo laboratorio analisi – Calenzano (FI). La divisione Lifescience del Gruppo Adecco sta ricercando per azienda leader in Europa nella diagnostica medica Biologi di laboratorio. Requisiti: Laurea in Biologia ed iscrizione all’Ordine. Si valutano anche neolaureati, purchè abilitati alla professione previo superamento dell’Esame di Stato. Preferibile esperienza in analisi su componenti umane.

Infermieri, Clinical nurse specialist in Emilia Romagna

Clinical Nurse Specialist – Bologna e Rimini. Adecco Lifescience, Divisione specializzata nella ricerca e selezione di profili nel settore scientifico, sta ricercando un/a Clinical Specialist per una Multinazionale specializzata nello sviluppo di dispositivi medici ad alto contenuto tecnologico. Lavorerà in stretta sinergia con la forza vendite, contribuendo a sviluppare il business del prodotto attraverso la creazione di opportunità commerciali, la diffusione della conoscenza del prodotto e l’addestramento dei professional che lo utilizzano. Requisiti: Laurea in scienze infermieristiche (requisito fondamentale) e buona preparazione clinica; almeno breve esperienza (min 1 anno) in ruoli tecnico/commerciali in aziende del settore medicale/farmaceutico su territori estesi (una o più regioni); breve esperienza in ospedale, possibilmente in reparti che si occupano di attività ambulatoriali; buona capacità di leggere, interpretare e presentare la letteratura scientifica; Buona conoscenza del pacchetto Office; buona conoscenza della lingua inglese (preferibile); domicilio in una delle seguenti province: Rimini, Cesena, Forlì.

Infermieri – Imola (BO). Adecco spa ricerca per azienda operante nel settore sanitario questa risorsa la quale dovrà avere i seguenti requisiti: laurea triennale in scienze infermieristiche o diploma di infermiere professionale; iscrizione IPASVI; ottime capacità di relazione con utenti, colleghi e familiari; flessibilità Immediata disponibilità full time a turni comprensivi di festivi e notturni.

. Adecco spa ricerca per azienda operante nel settore sanitario questa risorsa la quale dovrà avere i seguenti requisiti: laurea triennale in scienze infermieristiche o diploma di infermiere professionale; iscrizione IPASVI; ottime capacità di relazione con utenti, colleghi e familiari; flessibilità Immediata disponibilità full time a turni comprensivi di festivi e notturni. Infermieri – Bologna. Si ricerca questa risorsa per per Casa Residenza Anziani (CRA). I requisiti per candidarsi sono: Laurea in Infermieristica, classe L/SNT, diploma universitario di infermiere, diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento oppure titolo di studio conseguito all’Estero e riconoscimento in Italia; Iscrizione all’ordine delle professioni infermieristiche; Non aver subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso che inibiscano il rapporto con la Pubblica Amministrazione; Non avere alcuna limitazione lavorativa per motivi di salute; Non essere attualmente dipendente del SSN o di altra Pubblica Amministrazione.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro personale sanitario che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).