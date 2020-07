Offerte lavoro tecnici e ingegneri nel Nord e Centro Italia: le ricerche in corso di Adecco

Vediamo le migliori offerte di lavoro per tecnici e ingegneri nel Nord e Centro Italia pubblicate da Adecco sul portale Euspert e come candidarsi.

Adecco è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando tecnici e ingegneri da inserire in aziende del Nord e Centro Italia. Se stai cercando lavoro in questi settori sul portale Euspert potrai trovare le migliori opportunità. I tecnici informatici, i montatori meccanici, saldatori, manutentori sono sempre molto richiesti dalle aziende come anche gli ingegneri elettrici ed elettronici. Vediamo quindi di seguito le ricerche in corso suddivise per regione, i requisiti e come candidarsi.

Profilo aziendale Adecco

Adecco Group è una società di somministrazione lavoro che si occupa della ricerca e selezione di personale da inserire in aziende di tutti i settori sia a tempo determinato che indeterminato, apprendistato in Staff Leasing e Outsourcing. Adecco, con oltre 300 filiali sparse su tutto il territorio nazionale, vanta un team di 2000 collaboratori che ogni giorno impiegano oltre 35.000 persone ed è partner di più di 11mila aziende.

Offerte di lavoro tecnici nel Nord Italia: ricerche in corso e requisiti richiesti

La figura del tecnico è molto versatile e si riferisce a diverse professioni specializzate in un determinato settore come quello della tornitura, fresatura, meccanica ma anche a livello informatico e di programmazione. I requisiti, generalmente, sono la capacità di leggere il disegno tecnico, buone abilità manuali, capacità di organizzazione e pianificazione. Se ben sviluppate, queste competenze permetteranno di raggiungere ottimi risultati a livello professionale. Ecco alcune delle ricerche in corso pubblicate da Adecco sul portale Euspert suddivise per regione.

Lavoro tecnici in Piemonte

A Savigliano (CN), per prestigiosa azienda Adecco ricerca un carrellista con esperienza. Si richiede: possesso del patentino del carrello in corso di validità; esperienza nella mansione; buona conoscenza dell’utilizzo del pc; disposto a lavorare su turni.

Per azienda di Savigliano (CN) si ricerca un verniciatore il quale dovrà realizzare le diverse fasi di verniciatura: preparazione e supporto verniciatura a spruzzo, ritocchi in sfumata e attività di sabbiatura. Si richiede: esperienza nella verniciatura a spruzzo con vernici all’acqua; buona conoscenza delle attrezzature “Airmix” e “Airless” (pistole di verniciatura ad aria e pressione); disponibilità a lavorare su turni.

Per prestigiosa azienda del settore automotive di Savigliano (CN) si ricerca un tubista. Si richiede: diploma o qualifica idraulica; esperienza in montaggio di impianti idraulici, sia civili che industriali; buona conoscenza del disegno meccanico; buona padronanza nell’utilizzo delle chiavi dinamometriche; disponibilità a lavorare su turni. Saranno valutati positivamente i candidati che avranno svolto manutenzioni idrauliche su macchinari industriali e/o avranno eseguito montaggi di impianti pneumatici e oleoidraulici.

Lavoro tecnici in Lombardia

Adecco Consultant ricerca per Azienda operante nel settore metalmeccanico nelle vicinanze di Trescore Balneario (BG) un Manutentore Meccanico Senior. La risorsa seguirà interventi di manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria su macchinari e impianti, effettuandone il controllo periodico e la riparazione. Requisiti: formazione Meccanica; ottima conoscenza del disegno; esperienza pregressa di almeno 4 anni nella medesima mansione; disponibilità a brevi trasferte. Rappresentano requisiti preferenziale essere in possesso di Problem Solving, Flessibilità e comunicazione.

Adecco Consultant ricerca per solida e strutturata azienda di Trescore Balneario (BG), leader nella produzione e progettazione di Arredi d’interni, un Progettista Tecnico Esecutivista. La risorsa, inserita in ufficio tecnico ed in stretta collaborazione la produzione e il responsabile commerciale, si occuperà dello sviluppo esecutivo del progetto da trasmettere alla produzione per la fase di lavorazione. Requisiti: Diploma di Geometra e/o Architetto; Ottima conoscenza Autocad 2D; Preferibile conoscenza Top Solid; Buona conoscenza materiali per valutarne la fattibilità; Esperienza pregressa presso studi di geometra o aziende competitor e / o settore arredamento; Conoscenza della lingua inglese.

Per azienda leader nel settore delle tecnologie Green di Castiglione Delle Stiviere (MN), si seleziona un Impiegato tecnico. Il candidato si occuperà della predisposizione di pratiche e documenti relativi all’installazione di impianti energetici, elaborazione report, gestione contrattualistica, contatto clienti pre e post vendita. Si richiedono: Pregressa esperienza su impianti a risparmio energetico; Diploma di geometra – valutati positivamente anche neo diplomati senza esperienza; Ottime capacità di lavoro in team e di problem solving; Capacità relazionali e di comunicazione.

Lavoro tecnici in Veneto

Adecco ricerca una persona che andrà a sostituire l’attuale capo reparto di fresatura per solida realtà di Piove Di Sacco (PD) che realizza stampi. Co questa posizione di responsabilità, la risorsa si occuperà della gestione della produzione su macchine utensili a 5 assi; monitora il lead time, lo stato avanzamento lavori, interviene nello sviluppo della commessa, coordina le risorse interne, programma la produzione rilevando i tempi e metodi, gestisce i fermi macchina nonché la manutenzione dei CNC. Si richiede completa affidabilità, disponibilità alla reperibilità (la persona avrà massima fiducia da parte della proprietà), capacità di organizzazione e pianificazione.

completa affidabilità, disponibilità alla reperibilità (la persona avrà massima fiducia da parte della proprietà), capacità di organizzazione e pianificazione. Si ricerca Manutentore Meccanico, per azienda di Treviso i cui requisiti richiesti sono: esperienza nella mansione all’interno di aziende produttive; disponibilità al lavoro su tre turni e reperibilità periodica. Competenze: riparazione e sostituzione di componenti meccanici; individuazione guasti e malfunzionamenti macchine e impianti industriali, regolazione e taratura degli impianti e relativa messa in servizio; buona conoscenza delle componentistiche meccaniche; buona manualità ; uso tornio anche per riparazioni e costruzione componentistica di urgenza; buone capacità di saldatura e montaggio; lettura disegno tecnico.

Adecco Treviso ricerca un manutentore elettrico/elettronico. E’ richiesta: esperienza nella mansione all’interno di aziende produttive; disponibilità al lavoro su tre turni e reperibilità periodica. Il tecnico manutentore necessita di buone conoscenze di elettrotecnica ed automazione generale , di sistemi di gestione dei circuiti di sicurezza e barriere di sicurezza e le procedure da seguire per intervenire su macchine più o meno complesse.

Offerte di lavoro ingegneri nel Nord e Centro Italia: ricerche in corso e requisiti richiesti

La figura delll’Ingegnere, come quella del tecnico, è molto versatile e si riferisce a diverse professioni specializzate in un determinato settore come quello meccanico, elettrico e altro ancora. I requisiti, generalmente, sono il possesso di una laurea, progettazione, capacità di problem solving, organizzazione e pianificazione. Ecco alcune delle ricerche in corso pubblicate da Adecco sul portale Euspert suddivise per regione.

Offerte lavoro ingegneri Emilia Romagna

Adecco Italia Spa ricerca per solida e prestigiosa realtà Multinazionale del Settore Automazione Industriale sulla zona di Bologna un Progettista Meccanico Esperto. Il profilo ricercato ha conseguito una brillante formazione Meccanica o Meccatronica ed ha una comprovata esperienza di almeno 6 anni nel ruolo di Progettista Meccanico in aziende del Settore Automazione – Packaging. Si richiede: Pluriennale e comprovata esperienza nel Settore Macchine Automatiche per Packaging (preferibilmente Carta-Cartone); Know-how tecnico e spirito di iniziativa/problem solving; Dinamicità e capacità di trovare le giuste soluzioni innovative; Motivazione al confronto con Team di Tecnici, anche Internazionali e capacità di Team Work; Buona conoscenza dell’Inglese; Disponibilità a brevi trasferte sugli altri Plant del Gruppo.

Le aziende presenti sul territorio Reggiano, ricercano giovani Ingegneri Meccanici in possesso di Laurea Triennale/Magistrale in Ingegneria Meccanica con forte interesse per il mondo della Metalmeccanica per iniziare o proseguire un percorso lavorativo in diversi ambiti quali Progettazione, Ricerca&Sviluppo, Controllo Qualità e/o Service.

Offerte lavoro ingegneri in Lombardia

Adecco Consultant Engineering divisione specializzata in Ricerca e Selezione Ingegneristica, ricerca per azienda di Brescia operante nel settore della consulenza nella progettazione di impianti e macchinari per l’automazione un Disegnatore Meccanico 3D. Il candidato ideale: è in grado di progettare con il software Inventor o Solidworks; ha maturato almeno due anni di esperienza nella progettazione.

Adecco Consultant Engineering divisione specializzata in Ricerca e Selezione Tecnico Ingegneristica, ricerca per multinazionale di Brescia, operante nel settore dell’elettronica un Ingegnere Elettronico. Il candidato ideale: è in possesso di Laurea in Ingegneria Elettronica o Elettrica o Meccanica; ha maturato almeno 2 anni di esperienza in ufficio tecnico.

Offerte lavoro ingegneri in Veneto

Per azienda di Oderzo (TV) del settore manifatturiero si ricerca un Process Engineer. La risorsa si occuperà dell’implementazione di nuovi macchinari industriali all’interno del contesto produttivo, nell’ottica di un miglioramento dei processi produttivi e di realizzazione di nuovi prodotti in concerto con le indicazioni del Product Manager. Controllerà e supervisionerà il processo processo produttivo in ottica di redittività, costi ed ottimizzazione dei processi. Si richiede laurea in Ingegneria Meccanica, minima esperienza nel ruolo, preferibilmente maturata in realtà strutturate ed in ambito progettazione, ottima conoscenza della lingua Inglese e conoscenza di Autocad 2D-3D.

Per azienda settore automazioni di Treviso si ricerca un Project Manager da adibire a progetti e commesse internazionali. Il candidato ideale è un Laureato in ingegneria dell’Automazione o Gestionale, che abbia lavorato per almeno 2 anni in ambienti legati all’automazione industriale e che abbia avuto esperienze in progetti internazionali. Siamo alla ricerca di un candidato con una forte competenza in gestione di progetti buona conoscenza della lingua inglese e lettura del disegno tecnico. Disponibile a effettuare trasferte in paesi europei.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro tecnici Adecco e offerte lavoro ingegneri Adecco che troverete costantemente aggiornata. Per candidarsi, potrete effettuare la registrazione al portale, inserire il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati su Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): SI, voglio offerte di lavoro