Nuove ed interessanti opportunità di lavoro nel settore IT. Posizioni aperte e come candidarsi

Nonostante la crisi economico sanitaria causata dalla pandemia di Coronavirus, ci sono determinati settori nel mercato del lavoro, che continuano ad assumere e ricercare nuovo personale. In particolare ci riferiamo all’IT (Information Technology) che nonostante il periodo buio, continua ad offrire interessanti opportunità di lavoro a diverse figure professionali. Ecco alcune posizioni aperte a cui potersi candidare.

Opportunità di lavoro ed assunzioni al tempo del Covid

In un periodo particolarmente delicato come quello che stiamo vivendo, ci sono aziende che licenziano ed altre che assumono nuovo personale. Ricordiamo che in Italia, i licenziamenti al momento sono sospesi, dunque le varie aziende, anche se con poco lavoro, non possono assolutamente mandare a casa i propri dipendenti, ma possono optare per misure come la cassa integrazione. Dall’altra parte, ci sono aziende che si stanno lentamente riprendendo, affrontando al meglio il percorso di ripartenza, con opportunità di lavoro di notevole importanza. Tuttavia, cercare nuovo personale non è sempre facile. Secondo una ricerca dell’Osservatorio Fondazione Deloitte, un’azienda su quattro non riesce a trovare le giuste figure professionali da assumere, soprattutto nel settore scientifico-tecnologico. In particolare, le figure più introvabili sono: ingegneri meccanici, dell’informazione ed automazione.

Lavorare nel settore dell’IT

Non disperate, in quanto anche in periodo di crisi economica, ci sono particolari settori promettenti, che offrono tante opportunità di lavoro. In particolare ci riferiamo al settore dell’IT, ovvero dell’Information Technology. Si tratta di una realtà professionale che sta crescendo sempre di più, con l’insieme delle tecnologie e dei metodi adoperati nel settore privato, pubblico ed aziendale per l’elaborazione, la trasmissione ed archiviazione di dati, attraverso l’utilizzo di reti, elaboratori ed attrezzature di telecomunicazione. Stiamo parlando di un settore direttamente connesso alla comunicazione, alla tecnologia, infrastrutture per connettere più realtà tra di loro, con conseguente scambio di dati, ma anche intelligenza artificiale e cloud computing. Di seguito alcune delle opportunità di lavoro offerte dall’IT.

Opportunità di lavoro nel settore IT

Ecco alcune delle opportunità di lavoro che attualmente il settore dell’IT offre, a cui potrete candidarvi liberamente.

Google Adwords Specialist in GM Academy

La figura sarà assunta con contratto di lavoro part time presso gli uffici di Torino. Il candidato dovrà essere in grado di adoperare in maniera impeccabile Google Adwords e Google Analytics e loro strumenti. Ed ancora, dovrà essere capace di monitorare il lavoro, creare annunci Google, ottenendo i migliori risultati. Per candidarsi bisogna inviare il Cv all’indirizzo: candidatura@gmacademy.eu scrivendo nell’oggetto della mail “google specialist”.

Product Manager per Facile.it

La figura ricercata dovrà essere capace di immaginare ed implementare una visione di prodotto, offrendo soluzioni di alta qualità connesse al business. La figura ricercata dovrà avere uno spirito imprenditoriale e prendere decisioni di prodotto basandosi sui dati a disposizione. In particolare il candidato dovrà:

pianificare ed attuare delle modifiche al prodotto per renderlo più efficace;

operare in maniera attiva all’interno del team di lavoro, per raggiungere ottimi risultati senza dimenticare mai la qualità del prodotto offerto;

contribuire a realizzare e costruire la cultura del prodotto.

Tra i requisiti richiesti:

almeno 5 anni di esperienza come Product Management;

ottima conoscenza dei principali framework di sviluppo Agile/Lean;

utilizzare i dati a disposizione per prendere decisioni di prodotto ed impostare le varie priorità;

ottime doti comunicative e di ascolto;

predisposizione a lavorare in gruppo;

avere un’ottima visione del prodotto;

laurea in Ingegneria Informatica o in Informatica;

Senior manager cercasi per Apple a Torino

La figura ricercata si occuperà di coordinare il team ed il lavoro stesso, oltre a mettere in campo diverse strategie per ottimizzare la produttività. Importante saper gestire diverse situazioni ed essere in grado di prendere le giuste decisioni, contribuendo al successo aziendale. Tra i requisiti richiesti:

buone capacità e predisposizione a lavorare in un team,

capacità di guidare, ispirare, formare e sviluppare un team,

buona capacità di adattamento a varie situazioni sapendo gestire il tutto e prendendo le giuste decisioni, anche in poco tempo;

esperienza multi-settoriale mentre non è richiesta esperienza nel settore retail;

ottima conoscenza della lingua inglese scritta e perlata;

orari di lavoro flessibili a seconda delle esigenze aziendali,

almeno 5 anni di esperienza in ruoli di vendita a contatto con il pubblico.

Altre opportunità di lavoro

Tra le altre opportunità di lavoro vi consiglio:

200 assunzioni in Amazon

110 ingegneri, programmatori e sviluppatori sono tra le ricerche di Esprimo;

Varie posizione aperte in IBM Italia;

varie posizioni in Altran;

oltre 30 posti disponibili in GameStop come addetti vendite

1 communication specialist per la FAO.

Per ulteriori informazioni e per candidarvi alle varie offerte, visitate i siti delle aziende in questione oppure Linkedin.

