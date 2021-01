QVC lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Cercate un lavoro nel modo della televisione? Vi segnaliamo le opportunità di lavoro in QVC, il famoso canale di shopping e intrattenimento televisivo. Ad essere ricercati sono soprattutto figure dedite alla programmazione televisiva, tecnici operativi ed impiegati addetti al marketing e al supporto clienti, ma anche guest e modelle per i programmi. Andiamo meglio a conoscere l’azienda e tutte le offerte di lavoro QVC Italia.

QVC profilo aziendale

QVC è un canale di shopping e intrattenimento tv, che opera anche tramite web, social media e app. QVC viene fondata nel 1986 dal visionario imprenditore americano Joseph Segel, che ha intuito le potenzialità di successo di un canale retail multimediale e innovativo per la vendita di prodotti con un punto cardine: il cliente al centro di tutto. Come una grande realtà internazionale, dagli Stati Uniti è arrivata in Gran Bretagna, Giappone, Germania, Cina e Francia. In Italia la piattaforma arriva nel 2010 con QVC Italia guidata da Paolo Penati e con uno staff di oltre 600 persone. La sede si trova a Brugherio (MB) ed ospita studi televisivi, uffici e call center interno (il Servizio Clienti attivo 24 ore su 24), mentre i magazzini sono situati nel grande polo logistico di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza.

Attraverso la TV (canale 32 del Digitale Terrestre e tivùsat, canale 132 tivùsat HD, canale 475 di Sky e Sky HD), lo streaming sul proprio sito web, sulla pagina Facebook QVC Italia, sulla app per iOS e Android, QVC offre 17 ore di diretta al giorno, sette giorni su sette, 364 giorni all’anno. Gli show uniscono l’intrattenimento alla vendita: 20 presenter accompagnati da ospiti esperti diventano insieme amici e personal shopper, in grado di guidarti nell’ampia offerta di prodotti suddivisi nelle categorie Gioielli, Moda, Accessori, Bellezza, Cucina, Casa ed Elettronica. Su QVC puoi trovare piccoli e grandi marchi italiani ed internazionali, accuratamente selezionati per offrirti una qualità su cui puoi contare.

QVC lavora con noi, aree di inserimento

QVC è una realtà aziendale suddivisa in diversi Dipartimenti. Ecco quali sono le possibili aree di inserimento in QVC:

Merchandising, Planning & Programming

Marketing & e-commerce

TV Sales

TV Operations

Finance & Operations

Customer Contact Center

Qualità

Human Resources

IT & Digital Commerce

QVC lavora con noi, posizioni aperte

Sono 17 le posizioni aperte in QVC, e comprendono anche numerose opportunità di stage. Ecco l’elenco completo:

Retail Planner (Internship)

Environment Sustainability Specialist

Payroll Specialist

Buyer Beauty (Maternity Cover)

Digital Programmer

Category Planner (Forecasting Analyst)

Internship Internal Communication

Web Designer (Maternity Cover)

Planning Manager

Line Producer (Maternity Leave)

Customer Insight Specialist

Se invece siete interessati ad una esperienza di lavoro all’estero, alla pagina dedicata alle offerte di lavoro QVC trovate anche le opportunità nelle sedi europee di QVC:

Stati Uniti: ben 99 posizioni aperte

Regno Unito: 18 posizioni aperte

Polonia: 20 posizioni aperte

Germania: 56 posizioni aperte

QVC lavora con noi, guest e modelle TV

In QVC è inoltre possibile inviare la propria candidatura per lavorare nelle presentazioni e nelle dirette TV come Guest o Modella:

Guest : ovvero l’esperto che, dopo un’attenta formazione, presenta il prodotto in diretta assieme ai presentatori. Per ricoprire questo ruolo, QVC ricerca persone appassionate in uno dei seguenti settori: cura della casa, decorazioni, giardinaggio, tecnologia, cucina, make up, skincare, hairstyle, nail care, fitness, moda o gioielli. E’ fondamentale avere una dialettica spigliata, per parlare del prodotto in modo divertente rapportandolo alla propria esperienza di utilizzo.

: ovvero l’esperto che, dopo un’attenta formazione, presenta il prodotto in diretta assieme ai presentatori. Per ricoprire questo ruolo, QVC ricerca persone appassionate in uno dei seguenti settori: cura della casa, decorazioni, giardinaggio, tecnologia, cucina, make up, skincare, hairstyle, nail care, fitness, moda o gioielli. E’ fondamentale avere una dialettica spigliata, per parlare del prodotto in modo divertente rapportandolo alla propria esperienza di utilizzo. Modella: colei che indossa e mostra i capi di abbigliamento durante la diretta, facendo una sfilata in passerella in concomitanza con la presentazione del prodotto. La ricerca è rivolta a candidate con taglia compresa tra la 44 e la 52, altezza minima 170cm e piede massimo 40, ma anche bella presenza, viso espressivo, capacità ad interagire con le telecamere.

QVC lavora con noi, processo di selezione

Il processo di selezione in QVC è strutturato, e normalmente ha inizio con un’intervista telefonica a cui seguono dei colloqui face to face condotti dal recruiter e dal riporto diretto. Fin dall’inizio dell’iter di selezione viene coinvolto il futuro responsabile così che candidato e manager si scelgano reciprocamente. Il percorso di selezione prevede inoltre prove tecniche specifiche per il ruolo (quali business case, prove di creatività, prove di interpretariato…) mentre, per profili junior, possono essere proposti assessment di gruppo.

QVC lavora con noi, come candidarsi

Per consultare tutte le offerte di lavoro QVC vi rimandiamo alla pagina dedicata alle posizioni aperte in azienda. Per candidarsi, è richiesto semplicemente di caricare il proprio curriculum vitae in risposta all’annuncio (è possibile caricare solo file in formato DOC, DOCX, HTML, PDF o TXT di max 5 MB). Oltre a consultare le posizioni attualmente disponibili, è possibile inviare all’indirizzo e-mail italy.recruiting@qvc.com una candidatura spontanea. A questa pagina è invece possibile inviare la propria candidatura per Guest o Modella in TV.