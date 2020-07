Realizzarsi nel lavoro: l’importanza di un obiettivo professionale

Come realizzarsi nel lavoro ponendosi periodicamente degli obiettivi professionali. La crescita personale e professionale dipende da te e da quanto investi in te stesso

Ogni giorno prendiamo delle decisioni e facciamo delle scelte e di conseguenza ogni volta diamo una direzione alla nostra vita, sia privata sia professionale. In molti casi alcune decisioni e scelte professionali non corrispondono a ciò che vogliamo veramente, un po’ perché non sempre possiamo permetterci di fare quello che realmente desideriamo, altre volte perché finiamo per omologarci ai modelli che la società ci presenta per buoni.

La differenza tra lavoro ed obiettivi professionali

Lavorare fa parte della nostra vita, della quotidianità, arricchisce le nostre giornate facendoci sentire utili a qualcosa. Sicuramente il lavoro è un aspetto importantissimo nella vita di qualsiasi persona, perché non solo permette di guadagnare denaro, ma anche perché ci tiene occupati, facendoci sentire parte integrante della società. Ed ora arriviamo al punto, c’è differenza tra l’avere un lavoro ed avere un obiettivo professionale? Ebbene sì. Non è detto che chi lavora sviluppa anche obiettivi professionali e viceversa. Lavorare significa avere un’occupazione che ti permette di guadagnare soldi svolgendo una serie di attività e mansioni giorno dopo giorno.

Un obiettivo professionale significa porsi un traguardo da voler raggiungere, significa una sfida da vincere, vuol dire crescita personale e professionale. Porsi e soprattutto realizzare un obiettivo professionale significa essere animati da un senso di soddisfazione, di orgoglio, di benessere generale. Insomma, realizzarsi nel lavoro è un processo che ci fa sentire vivi, animati da tanta voglia di fare e di migliorare.

Il rischio di lavorare senza obiettivi professionali

La maggior parte delle persone lavora senza porsi alcun tipo di obiettivo professionale. Questo a lungo andare diventa pesante, noioso, monotono e rischia di uccidere letteralmente la passione e la curiosità. Lavorare ogni giorno limitandosi a compiere azioni e mansioni sempre uguali, può essere stressante, perché non si hanno prospettive di crescita e di miglioramento. Tutto diventa statico e la monotonia si sa, non fa bene alla crescita individuale. Solitamente le persone iniziano a lavorare senza porsi obiettivi, con il solo e puro scopo di portare a casa lo stipendio a fine mese. Altre persone accettano i primi lavori che arrivano, mettendo da parte le proprie passioni, sogni e desideri. In fine c’è un’altra parte che ha le idee chiare su cosa voler fare e che tipo di carriera voler intraprendere. In ogni caso, porsi dei traguardi e lavorare al loro raggiungimento per affermarsi nel lavoro è importante sia da un punto di vista professionale che personale. La crescita è sinonimo di cambiamento, di energia, di curiosità, di vita.

Realizzarsi nel lavoro: importante avere un obiettivo

Puoi decidere di lavorare tutta le vita senza alcuna aspettativa di miglioramento oppure armarti per disegnare e fissare degli obiettivi da raggiungere ogni giorno. Chi ha un lavoro e si pone periodicamente dei traguardi da raggiungere ha più possibilità di fare carriera ed ottenere vari riconoscimenti, con soddisfazioni che accrescono la fiducia in se stessi. Non è tutto, in quanto fissare degli obiettivi ti renderà più resiliente nei momenti particolarmente difficili. Se stai svolgendo un lavoro per il quale non senti l’esigenza di porti alcun tipo di traguardo, leggilo come un campanello d’allarme. Probabilmente la professione che stai svolgendo non ti piace abbastanza, non ti suscita interesse e può diventare abbastanza pesante nel corso del tempo. Ricorda che gli obiettivi professionali possono mutare nel corso del tempo e possono essere adattati alla situazione, alla realtà che si sta vivendo. Per questo è importante riflettere periodicamente sul proprio traguardo, in maniera tale da rendersi conto se riconfermarlo, modificarlo, completarlo.

Come porsi degli obiettivi per realizzarsi nel lavoro

Prima di tutto bisogna trovare un lavoro. Se sei fortunato riuscirai ad ottenere l’occupazione nel settore di tuo interesse. Il secondo passo è quello di darti un obiettivo, un traguardo da voler raggiungere in un determinato periodo di tempo. Ricorda, ciò che ti prefissi potrà essere cambiato, arricchito o ridimensionato a seconda delle tue esigenze e realtà professionali. Il terzo passo da compiere è quello di fermarsi a pensare e pianificare tutto quello che puoi effettivamente fare per raggiungere tutto ciò che ti sei prefissato. Una volta fatto questo, non ti resta che mettere in pratica le strategie che ti condurranno alla realizzazione dei tuoi obiettivi professionali. Non dimenticare di valutare periodicamente quello che hai ottenuto nel corso del tempo, ovvero se sei riuscito a raggiungere i risultati che avevi progettato, questo ti consentirà di confermare o rivedere il tuo obiettivo.

Alcuni consigli utili per raggiungere i tuoi traguardi professionali

Riuscire a realizzarsi nel lavoro è un processo lungo ed impegnativo, che ti richiederà energie, impegno, tempo e lavoro. Tuttavia fare carriera senza avere alcun tipo di traguardo da raggiungere è molto difficile. Crescere e migliorare da un punto di vista sia professionale che personale è un processo a cui dovrai lavorare con particolare attenzione, senza distrazioni e ripensamenti. Vediamo come.

Investi in te stesso

Prima di tutto, per avere la possibilità di crescere professionalmente, non devi mai smettere di investire in te stesso. Continua a studiare, a mantenerti aggiornato sulle ultime novità che investono il tuo settore professionale, cerca di presentarti al meglio, incrementando le tue competenze. La vita è in continua evoluzione, così come le realtà professionali. Ecco perché fermarsi non giova a nessuno. Cerca di essere sempre motivato, curioso, intraprendente, con la voglia di imparare tante cose senza noia e senza che questo possa diventare un peso. Anche se sei già un ottimo professionista, tuttavia cerca di migliorarti ogni singolo giorno investendo tempo ed energia in te stesso.

Crea una cerchia di utili conoscenze

L’uomo è un animale sociale, che necessita del contatto con le altre persone. Tu non sei da meno e se vuoi realmente crescere professionalmente devi entrare a far parte di una rete. Questo significa che devi essere in grado di circondarti di persone migliori, professionisti che con il loro operato possono insegnarti tanto. Avere a che fare con persone che non smettono di guardare al futuro, ti servirà anche da stimolo oltre che da punto di riferimento. Se farai questo, nel corso del tempo potrai crearti una cerchia di amici e colleghi fidati che potranno esserti utili nel tuo percorso di crescita e per realizzarti nel lavoro. Dunque è importante non solo puntare a te stesso, ma anche lavorare alla creazione di una cerchia di persone fidate e competenti, che potranno sorreggerti nel percorso di crescita professionale.

Sii in grado di sviluppare competenze di tipo trasversale

Alto aspetto importantissimo è quello di puntare allo sviluppo di competenze trasversali. Devi essere in grado di fare il tuo lavoro nel migliore dei modi, ma anche adattarti facilmente a compiere altre mansioni. Punta all’acquisizione di tante e differenti skills. Inoltre questo ti aiuterà anche ad essere competitivo nel mercato del lavoro e diventare un professionista a tutto tondo. Oggi i veri professionisti sono specializzati in un particolare settore, ma nello stesso tempo sviluppano skills di vario tipo, che gli consentono un’elasticità e capacità di adattamento che giova alla loro carriera.

Dunque, gli obiettivi professionali sono di vitale importanza se vuoi crescere e realizzarti nel lavoro ma anche nella vita privata. Non scoraggiarti e continua sempre a puntare in alto, senza mai arrenderti.

