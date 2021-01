UBI Banca lavora con noi 2021, posizioni aperte e come candidarsi

UBI Banca cerca spesso personale. Ecco tutte le informazioni utili, il processo di candidatura e il profilo aziendale per comprendere meglio cosa vuol dire lavorare in UBI Banca.

Il tuo obiettivo professionale è lavorare in banca? UBI Banca è periodicamente alla ricerca di nuove risorse da inserire nelle sedi e nelle filiali del Gruppo, offrendo contratti di assunzione di varia tipologia, a figure junior e senior. Andiamo a conoscere meglio UBI Banca e tutte le opportunità che offre per inserirsi nel Gruppo.

UBI Banca, profilo aziendale

UBI Banca – Unione di Banche Italiane è un Gruppo bancario nato il 1° aprile del 2007 dall’integrazione del Gruppo BPU – Banche Popolari Unite – e del Gruppo Banca Lombarda e Piemonte, quotato alla Borsa di Milano e incluso nell’indice FTSE/MIB. Il Gruppo, in Italia, vanta una copertura multi regionale con 1.881 filiali in Italia: circa 680 in Lombardia e oltre 160 in Piemonte, oltre ad una rilevante presenza nelle regioni più dinamiche del Centro Italia e nel Sud Italia. I dipendenti sono, ad oggi, circa 21.800. Il Gruppo è presente anche a livello internazionale, con banche estere, filiali localizzate all’estero, uffici di rappresentanza e partecipazioni in società straniere.

Lavorare in UBI Banca

Lavorare in UBI Banca significa entrare a far parte di un delle aziende Top Employer d’Italia, che vanta un contesto stimolante, dove la voglia di mettersi in gioco la fa da padrona, e un ambiente che pone al centro il rispetto delle risorse e i giovani talenti.

Opportunità per Studenti e Neolaureati

UBI Banca offre spesso la possibilità a studenti e neolaureati di effettuare tirocini presso le strutture centrali delle Società del Gruppo. Durante i tirocini, della durata massima di 6 mesi, gli stagisti saranno seguiti da un tutor aziendale e dai colleghi senior nelle diverse attività previste, e avranno la possibilità di essere coinvolti in percorsi strutturati di training e di sviluppo professionale. Tra le numerose opportunità, ecco alcuni degli ambiti aziendali che accolgono con maggior frequenza i tirocinanti:

Corporate & Investment Banking

Pianificazione e Controllo

Legale e Compliance

Crediti

Risorse Umane e Organizzazione

Information Technology

Opportunità per Professionisti

Con “Professionisti” l’azienda intende candidati provenienti da contesti bancari o società di consulenza, con consolidata esperienza nei seguenti settori: Risk Management, Pianificazione e Controllo, Comunicazione e Marketing, Organizzazione e Risorse Umane, Legale, Auditing, Amministrazione e Bilancio. Queste risorse possono trovare interessanti opportunità di inserimento in UBI Banca, che consentirà loro di intraprendere un ulteriore sviluppo personale e professionale.

Posizioni aperte, offerte di lavoro

Visto il momento attuale purtroppo non ci sono posizioni aperte, ma provvederemo ad aggiornare questa sezione non appena la situazione tornerà alla normalità e si apriranno delle nuove ricerche a riguardo. In ogni caso le figure professionali solitamente ricercate sono le seguenti.

Percorso Talenti Top Private Banking – Milano

Il Gruppo UBI Banca ricerca frequentemente giovani laureandi e neolaureati da avviare ad un percorso di crescita attraverso Job rotation e percorsi formativi dedicati con obiettivo di inserirli in uno dei Centri Top Private in Lombardia. Le risorse saranno inizialmente inserite con il ruolo di Assistant Top Private Banker e avranno modo di affiancare e supportare le figure senior nelle attività commerciali e di gestione dei portafogli della clientela di alta fascia. Il percorso prevede il successivo passaggio alla posizione di Consulente Premium e, in base alle performance nella posizione ed al superamento dell’esame di consulente finanziario, a quello di Private Banker.

Requisiti richiesti:

Laurea magistrale in Economia con percorso finanziario in fase di conseguimento (entro 3 mesi) oppure conseguita da meno di 12 mesi, nel rispetto delle tempistiche del corso di studi e con voto finale conseguito o previsto ≥ 105

ottime abilità relazionali e di orientamento al cliente

capacità analitiche e approccio metodico

proattività e motivazione verso il percorso di consulenza commerciale in area Private Banking

buona conoscenza della lingua inglese e della Suite Office

Lavorare in UBI Banca opinioni

Abbiamo raccolto alcune opinioni di dipendenti ed ex dipendenti di UBI Banca per offrirti delle testimonianze concrete su cosa significa lavorarci tutti i giorni:

“Buon management e apertura verso i giovani”. Francesca D., impiegata in ambito Amministrazione, ha definito UBI una banca che: “investe nei giovani e tratta i dipendenti in modo equo. La fascia d’età è ben bilanciata, l’equilibrio vita / lavoro è perfetto e i dirigenti sono professionisti validi che ascoltano il proprio team e lo supportano”.

“Lavoro stimolante e competitivo”. Mario L., Consulente bancario, ci dice: “Ho trovato in UBI un ambiente di lavoro adatto alle mie prospettive di sviluppo professionale. Il termine “competitivo” non è da intendersi in termini negativi, anzi, si tratta di una sana competizioni quella che ho trovato in questa azienda, che offre l’opportunità di migliorarsi e arricchirsi ogni giorno. Non solo, anche di confrontarsi con il team e apprendere reciprocamente”.

“Ambiente professionalizzante e stimolante”. Queste le parole di Gianmarco F., esperto in ambito Finance, che dice: “Esperienza eccellente, mi ha fatto crescere professionalmente e mi ha fatto conoscere meglio i settori del credito e della finanza. Ho anche aumentato le mie capacità attraverso corsi di formazione manageriale”.

Come candidarsi in UBI Banca

Per consultare tutte le posizioni aperte ti rimandiamo alla pagina web aziendale dedicata alle offerte di lavoro Gruppo UBI Banca. Previa registrazione, puoi inviare la tua candidatura. Per la selezione, preparati ad affrontare un iniziale videocolloquio, varie prove individuali e di gruppo presso l’Assessment Center, un questionario comportamentale e un colloquio orale. Se non sono presenti posizioni di tuo interesse, è comunque possibile inviare una autocandidatura in vista di future selezioni.