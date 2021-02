UniCredit lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi ed opinioni

Opportunità di lavoro in banca con il Gruppo UniCredit. Se siete appassionati ed interessati ad intraprendere un’esperienza lavorativa nel settore bancario, ecco gli annunci che fanno al caso vostro. Avrete l’occasione di entrare a far parte di un team ben affermato e composto da professionisti nel settore, al completo servizio dei clienti.

Unicredit: profilo aziendale

UniCredit S.p.a è tra i primi e più importanti gruppi di credito a livello italiano ed europeo, con la sede italiana principale a Milano. La sua storia incomincia nel 1870 con la Banca di Genova che, in un secondo momento, fu denominata Credito italiano. Il Gruppo fornisce ad i suoi 26 milioni di clienti servizi sempre efficaci, innovativi e vincenti, il tutto grazie ad un’offerta commerciale molto completa, capace di sfruttare al meglio le sinergie tra le diverse divisioni di business, come CIB, Commercial Banking e Wealth Management. UniCredit alle competenze locali offre anche una vera e propria rete globale, presente in 14 mercati strategici in oltre 18 differenti Paesi. Il Gruppo è molto affermato in Europa come ad esempio in: Italia, Germania, Austria, Bulgaria, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Russia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria e Turchia.

Il Gruppo ben affermato in Italia, costruendo significative relazioni con i territori in cui opera, andando così a contribuire al loro sviluppo. UniCredit da sempre ha avuto e continua ad avere un costante sguardo puntato al futuro, in quanto essere leader nel settore significa essere innovativi puntando in alto. Inoltre, il Gruppo offre prodotti e servizi vicini alle esigenze dei clienti, con particolare attenzione alla sicurezza di tutte le operazioni, sia online che non. Insomma, una banca studiata interamente per i clienti e la loro completa soddisfazione. I due valori principali su cui si basa il Gruppo sono l’etica ed il rispetto. L’obiettivo primario è quello di servire nel miglior modo possibile i clienti, il tutto reso possibile grazie alla professionalità, impegno e qualità del team oltre che ad un’ottima capacità di collaborazione.

Ambiente di lavoro

Lavorare in banca con un Gruppo bancario leader in Italia ed affermato in Europa, significa incominciare un viaggio tutto nuovo, stimolante e promettente. L’ambiente di lavoro è tranquillo, giovanile, capace di creare e conservare un ottimo equilibrio tra lavoro e vita privata, grazie a misure come il part-time, l’orario flessibile e lo smart working.

Lavorando con UniCredit potrete attivare pienamente il vostro potenziale, avendo la reale opportunità di investire nel vostro futuro professionale e personale. Un Gruppo composto da un team unico, dove la voce di ognuno diventa un valore per tutti. Il benessere dei componenti del team è alla base del successo della banca.

Per questo motivo è importante tirare fuori il meglio dalle persone, il tutto permettendogli di lavorare in piena tranquillità, immersi in un ambiente amichevole e di supporto reciproco. Si tratta di un team eterogeneo, che promuove la cultura dell’inclusione indispensabile per raggiungere ottimi risultati. Il Gruppo valorizza il percorso di crescita e di sviluppo professionale.

Opportunità di lavoro

UniCredit è alla continua ricerca di personale. Essa offre la possibilità di intraprendere un’esperienza nuova, in grado di farvi crescere personalmente e professionalmente, il tutto a diretto contatto con i clienti inseriti nella rete commerciale ben salda su tutto il territorio. Se possiedi una laurea di I o II livello in materie economiche, matematiche o giuridiche conseguita con ottimi voti, conoscenza della lingua inglese, hai ottime doti relazionali, orientamento al cliente e predisposizione a lavorare in un team, allora dai uno sguardo alle posizioni aperte.

Consulente Direct

Direct è la struttura del Commercial Banking Italy che si occupa di gestire la relazione con i clienti tramite i canali digitali: voce, chat, e-mail e social. Si articola in otto contact center che lavorano in sinergia con la rete fisica delle filiali e con la struttura di UniCredit che segue app e sito internet. La posizione è aperte nelle seguenti città italiane: Milano, Torino, Bologna/Modena, Verona, Roma, Napoli, Palermo. La risorsa si occuperà di:

Gestire la relazione con i clienti al fine di soddisfarne i bisogni direttamente e/o in sinergia con le filiali.

Essere proattivi nell’intercettare le necessità dei clienti cogliendo le opportunità commerciali.

Contribuire al raggiungimento degli obiettivi collaborando con i colleghi e ricercando la condivisione delle conoscenze e delle informazioni.

Coltivare le proprie competenze facendo leva sui percorsi formativi e sulle relazioni con i colleghi più senior.

Il candidato ideale:

Esprime passione, energia e positività

E’ abile nella relazione con i clienti

Comunica in modo efficace

E’ predisposto alla risoluzione dei problemi

E’ disponibile alla mobilità

Possiede laurea di I o II livello in materie economiche, giuridiche, matematiche, scienze politiche e della comunicazione, con ottima votazione

Ha una buona conoscenza della lingua inglese e italiano madrelingua

Concierge buddybank – Milano

Si cercano persone “digital oriented” che:

curino con passione la relazione con il cliente garantendone un elevato livello di soddisfazione, sia attraverso l’ascolto sia utilizzando gli strumenti disponibili di data analytics

gestiscano la relazione a distanza con i clienti fin dal momento dell’apertura del conto corrente buddybank primariamente attraverso la chat, ma anche altri canali quali il telefono e la mail

abbiano l’entusiasmo di assumersi la responsabilità dello sviluppo commerciale della Clientela

abbiano un naturale orientamento alla gestione proattiva del rischio e all’aggiornamento continuo della normativa e policy aziendali

Requisiti:

Laurea in Economia

Dimestichezza con tecnologie web

Skill di comunicazione

Forte orientamento al cliente

Esperienza di commercializzazione e di supporto alla clientela su prodotti banking, finanziari o assicurativi

Proattività, curiosità, passione per il risultato ed entusiasmo

Buone capacità organizzative individuali, di problem solving e di lavoro in team

Padronanza della lingua inglese

Disponibilità a lavorare su turni di 6 ore, 7 giorni su 7, per un totale di 36 ore settimanali, con distribuzione nell’intero arco degli orari contrattualmente disponibili

Altre posizioni aperte

Tra le altre posizioni aperte segnaliamo:

Senior .NET Developer

Group Procurement & Cost Management – Stage

CIB Markets Structuring – CURICULAR INTERNSHIP

Mercati SSA Trading – TIROCINIO CURRICULARE

Opinioni sul lavoro in UniCredit

Raccogliamo ora alcune testimonianze da parte di dipendenti o ex-dipendenti del Gruppo UniCredit:

“Lavoro stabile e sicuro”. Davide F., dipendente attuale nel ruolo di Asset and Property Manager, parla così del lavoro in UniCredit: “In 12 anni all’interno dell’Asset Management ha avuto la possibilità di imparare e approfondire le mie conoscenze tecniche. L’azienda è solida e si lavora con serenità. Le persone del mio team sono tutti grandi professionisti del settore”.

“Buon impiego e ottimo stipendio!”. Valeria G., dipendente attuale nel ruolo di Consulente di filiale e Customer manager, dice: “Mi occupo di accoglienza, prima consulenza al cliente e attività di sportello/cassa. Ormai da 10 anni svolgo questo impiego e negli anni sono stata in grado di abituarmi a lavorare in team per raggiungere gli obiettivi comuni della filiale. Lo stipendio è ottimo, e lo trovo un buon impiego”.

“Possibilità di spazi di crescita e miglioramenti”. Ecco la testimonianza di Luigi C., ex dipendente nel ruolo di Promotore finanziario: “Ho lavorato con Partita Iva in monomandato avendo la possibilità di gestire il lavoro in tutto e per tutto. Questo mi ha permesso di crescere e migliorarmi , arrivando ad essere tra i primi produttori della mia regione”.

Come candidarsi in UniCredit

Se siete disposti ad intraprendere un’esperienza lavorativa o di stage con il Gruppo UniCredit, non esitate ad inviare la vostra candidatura. Sul sito dell’azienda, nella sezione Unicredit lavora con noi, potrete visualizzare tutte le posizioni periodicamente aperte (anche di Stage), consultarne la scheda descrittiva ed inviare il vostro CV per tale posizione. Una volta caricato il vostro CV sulla piattaforma, potrete accedere tutte le volte che vorrete per modificarlo oppure semplicemente per aggiornarlo. L’azienda si preoccuperà di contattarvi il prima possibile, nel caso il vostro profilo sia in linea con quello ricercato.