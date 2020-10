Web Marketing Festival 2020: il 19, 20 e 21 novembre appuntamento con l’innovazione

Appuntamento il 19, 20 e 21 novembre per l'edizione ibrida del Web Marketing Festival a Rimini e sulla piattaforma online. Ecco le novità

Il Web Marketing Festival torna in un’edizione ibrida il 19, 20 e 21 novembre 2020 a Rimini, presso il Palacongressi e sulla piattaforma online. Il Festival più grande ed importante sull’innovazione digitale e sociale torna in una versione tutta originale, con più di 80 eventi tra formazione, arte, business, cultura e networking. Bianco Lavoro sarà presente come media supporter. Ecco le novità di questa edizione ibrida.

Web Marketing Festival: arriva l’appuntamento con l’innovazione

Il 2020 è stato un anno particolare, anche per il Web Marketing Festival e la sua doppia edizione. Infatti, dopo l’esperienza online di giugno causata dell’emergenza sanitaria coronavirus, adesso arriva l’edizione ibrida. Sarà possibile assistere agli eventi in presenza, ma per chi volesse c’è anche la possibilità di partecipare in maniera telematica. Il WMF è il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale, che la scorsa edizione ha registrato oltre 21 mila presenze, 500 espositori e speaker provenienti da tutto il mondo. Evento ideato da Search On Media Group, che nel 2020 si compone di una doppia edizione.

Infatti, oltre all’appuntamento online tenutosi il 4, 5 e 6 giugno, l’evento si terrà anche in versione ibrida il 19, 20 e 21 novembre. Tante le novità, gli ospiti attesi, gli eventi di cultura ed innovazione con spazio alla Startup Competition ed alla grande Area expo. Bianco Lavoro sarà presente all’evento come media supporter.

Le novità e gli appuntamenti di novembre del WMF

Il 19, 20 e 21 novembre vi aspetta la seconda edizione dell’anno del WMF nella sua versione ibrida. Al centro dell’evento l’innovazione e la tecnologia esplorate a 360°. Particolare attenzione alla formazione, con più di 60 differenti sale tematiche allestite. Non mancheranno particolari momenti completamente dedicati all’attualità, al business, alla cultura ed al futuro andando ad esplorare le principali innovazioni tecnologiche che influenzeranno il mondo del lavoro e la vita sociale. Più di 500 speaker e vari ospiti arriveranno da tutto il mondo, mettendo a disposizione le proprie conoscenze ed esperienze nel settore dell’innovazione tecnologica. Saranno organizzati oltre 80 eventi, sia in presenza che fruibili sulla piattaforma online, con innumerevoli ed interessanti argomenti trattati.

Si parlerà di: eSports, Gaming, ONP, Cybersecurity, Web Marketing, 5G, Robotica, IoT, Intelligenza Artificiale, Circular Economy, Open Innovation, Social Media, Blockchain, Aerospace, Automotive, Cyberbullismo, Health Tech, Sostenibilità, Imprenditorialità ed Editori, presentazione di libri inediti e tanto altro.

Web Marketing Festival e la Startup Competition

Oltre a tutti questi eventi in programmazione nella seconda edizione dell’anno del Festival, si terrà anche la fase finale della Startup Competition giunta ormai alla sua ottava edizione. Si tratta della competizione Startup più grande in Italia, che nelle scorse edizioni ha registrato più di 2.500 pitch candidati con premi per un valore di 1 milione di euro. Da non dimenticare la grande Area Expo che sarà in grado di accogliere le più importanti realtà nel mondo tech con varie occasioni di networking tra i partecipanti e gli addetti ai lavori. Un appuntamento imperdibile non solo per gli amanti ed appassionati della tecnologia, ma anche per coloro che vogliono approfondire le proprie conoscenze in materia, entrando in connessione con le realtà affermate, gli ospiti e gli speaker che prenderanno parte all’evento.

Tra gli ospiti anche Sophia, il robot umanoide più avanzato. Tanti momenti di cultura, di show, di musica e di intrattenimento, per rendere questa edizione ibrida indimenticabile ed irripetibile.

Bianco Lavoro come media partner

Bianco Lavoro non mancherà a questa speciale e particolare edizione ibrida del Web Marketing Festival. Saremo presenti come media partner a distanza dando il nostro contributo a questo appuntamento, che nel corso degli anni è diventato di rilievo nel mondo della tecnologia ed innovazione, mettendo in luce le ultime scoperte e come queste influenzano il mondo del lavoro, degli affari e la vita sociale. Per ulteriori informazioni non visitate il sito del WMF. In ogni modo vi diamo appuntamento al 19, 20 e 21 novembre a Rimini oppure sulla piattaforma online, per partecipare ad uno degli eventi dell’anno più importanti, che nonostante il particolare e delicato periodo, continua ad affascinare tante persone.