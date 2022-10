Randstad ricerca ingegneri in Piemonte. Offerte di lavoro e come candidarsi

Randstad, è attualmente alla ricerca di ingegneri da inserire in aziende dislocate in diverse province del Piemonte. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Condividi questo bel contenuto





Randstad è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando diverse figure professionali da inserire in aziende dislocate in Piemonte. Nello specifico oggi andiamo a indicare le migliori offerte di lavoro per ingegneri pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito le ricerche in corso e come candidarsi.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Offerte lavoro ingegneri in Piemonte: le ricerche in corso di Randstad

Di seguito vi indichiamo le offerte di lavoro pubblicate sul portale Esupert nella pagina dedicata a Randstad.

Ingegnere chimico – Gravellona Toce (VB)

Randstad Talent Selection ricerca questa risorsa per un importante azienda operante nel settore chimico industriale la quale si occuperà di:

Gestione ed organizzazione del lavoro di Ricerca e Sviluppo;

Coordinamento con il responsabile della manutenzione per la definizione e organizzazione degli interventi manutentivi degli impianti e di eventuali modifiche;

attività tecniche relative alla valutazione, pianificazione e realizzazione dei vari progetti.

Requisiti richiesti:

Laurea in Ingegneria Chimica Magistrale;

preferibile esperienza in aziende chimiche;

Ottime capacità di gestione e organizzazione del lavoro;

domicilio in prov di Verbania o Novara.

Responsabile qualità – Settimo Torinese (TO)

Per azienda del settore automotive si ricerca questa figura professionale la quale, inserita all’interno del team qualità, si occuperà di qualità processo e prodotto; in particolare di:

Gestire i documenti di qualità omologando le procedure

Diffondere la cultura della qualità e verificare che venga rispettata da tutti gli enti aziendali e da tutti gli stabilimenti collegati

Definire in collaborazione con la Direzione Aziendale gli obiettivi annuali e le azioni necessarie per il loro raggiungimento unitamente agli indicatori (kpi) che ne consentano la misurazione ed il budget necessario;

Assistere la Direzione Aziendale e Commerciale, in caso di non conformità, così come nelle fasi di sviluppo e validazione di nuovi prodotti o di variazioni di prodotti esistenti, garantendo che ciascuno sia fornito di tutte le documentazioni e analisi necessarie;

Gestire i rapporti con gli uffici qualità di fornitori e clienti

Gestire e coordinare le attività di problem solving (8D) e FMEA (sia di design che di processo);

Garantire il rispetto degli standard di certificazione;

Supervisionare i componenti resi da clienti analizzandoli e confermarne la caratteristica di scarto oppure no;

Testare e deliberare lo standard di qualità dei prototipi prima della loro messa in produzione.

Requisiti richiesti:

Diploma di scuola superiore o Laurea triennale in area tecnica o equivalente

Esperienza di almeno 5 anni in aziende di settore elettro-meccanico in ambito qualità

Ottima conoscenza di processi e procedure legate alla qualità

Conoscenza della metodologia 8D e FMEA

Conoscenza delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e IATF

Conoscenza lingua inglese (livello B2)

Preferibile provenienza dal settore automotive e conoscenza delle specifiche procedure

Capacità di lavorare in team, problem solving, razionalità e pragmatismo completano il profilo. La figura scelta risponderà direttamente all’amministratore delegato e non avrà figure a riporto diretto.

Process & Project Quality Engineer – Cambiano (TO)

La risorsa ricercata si occuperà di :

Adempiere ai doveri, alle autorità e alle responsabilità relative al sistema e alle attività operative dell’azienda (IATF 16949, Requisiti di sistema globali e richieste dei clienti) e contribuire allo sviluppo del sistema.

Garantire che i membri del personale con cui lavora siano informati in base alla politica di qualità dell’azienda determinata dagli obiettivi di alta direzione e qualità del dipartimento e lavorino secondo le istruzioni pertinenti, le aspettative dei clienti e gli obiettivi di qualità del dipartimento.

Lavorare a stretto contatto con il team per garantire la conformità dei piani di controllo e tutte le richieste specifiche del cliente per prodotti e processi.

Informare i dipartimenti rilevanti di tutti i feedback dei clienti che potrebbero influire sulle prestazioni del prodotto. Partecipare attivamente alle attività da svolgere all’interno dell’azienda al fine di ridurre i reclami dei clienti e i costi interni ed esterni di qualità.

Garantire che il personale di qualità che lavora insieme continui le proprie attività secondo le norme di sicurezza sul lavoro durante lo svolgimento delle proprie funzioni. Esaminare la conformità delle apparecchiature e dei dispositivi di prova utilizzati durante l’ispezione e il collaudo del prodotto alle norme di sicurezza e effettuare la notifica necessaria al responsabile in caso di inconvenienti.

Decidere se le parti visive soddisfano i requisiti specifici del cliente

Revisionare l’efficacia del processo con il gruppo di progetto durante il lancio del prodotto, prendere parte al team APQP ed eseguire i compiti assegnati al team.

Garantire che il personale di qualità che lavora insieme continui le proprie attività secondo le norme di sicurezza sul lavoro durante lo svolgimento delle proprie funzioni

Avrà l’autorità per fermare la produzione in caso di non conformità.

Requisiti richiesti:

Titolo di studio tecnico: Perito Meccanico/Laurea in Ingegneria Meccanica;

Esperienza maturata in ambito qualità;

Livello avanzato di inglese B2;

Programmi per MS Office,

Conoscenza del sistema di qualità ISO / TS 16949

Informazioni sull’esame interno ISO / TS 16949

Sistema ambientale ISO 14001

Conoscenza dell’analisi dei sistemi di misura (MSA)

Conoscenza dell’iniezione di plastica

APQP, PPAP

Conoscenza della gestione degli errori di processo e dell’analisi degli effetti (PFMEA)

5S, Produzione snella

ANPQP, DOE

Technical Engineer- Settore Impianti – Collegno (TO)

La risorsa inserita all’interno del team del Settore Engineering dell’azienda si occuperà di:

Elaborazione e stesura di capitolato di offerta e di valutazione tecnica del preventivo per la realizzazione e l’implementazione di hardware e software per impianti di servizio ad elevata automazione

gestire tecnicamente SUL CAMPO le ditte che operano nell’installazione di hardware e nella programmazione di software di gestione, con attenzione anche agli aspetti di sicurezza sul lavoro

dare assistenza, dopo l’installazione, ai nostri operatori per la fase di avviamento e ai manutentori per gli interventi straordinari

Interfaccia con enti pubblici per verifiche iter autorizzativi e scadenze di legge per verifiche e seguito di problematiche varie.

Requisiti richiesti

La persona ricercata possiede le seguenti caratteristiche: Titolo di studio tecnico: Ingegneria Meccanica/Meccatronica-Elettronica-Elettrotecnica. Esperienza di almeno 5 anni in:

Impiantistica di condizionamento ambientale in ambito industriale (freddo / caldo), per realizzazioni nuove parti e/o modifiche di esistenti;

Realizzazione e migliorie su reti ELETTRICO e FLUIDICHE, compresi impianti centralizzati, al servizio di realtà industriali (Aspirazioni, Aria Compressa, Vuoto);

Conoscenze gestionali su reti industriali e dei relativi strumenti di controllo;

Impiantistica rilevazione fumi e antincendio;

Conoscenza intermedia della lingua inglese ;

Completano il profilo: attitudine a lavorare in team; proattività; autonomia e pragmatismo.

Progettista meccanico junior – Biella

Per un’importante azienda di Biella si ricerca un progettista meccanico junior che si occuperà di sviluppo meccanico di fixture all’interno del settore R&D. La risorsa sarà coinvolta nell’intero ciclo di vita della commessa, dalla fase della raccolta delle specifiche del cliente (interno o esterno), allo sviluppo ed al supporto alla Produzione per la realizzazione del prodotto ( consuntivazione), identificazione delle azioni correttive per il miglioramento del prodotto.

Requisiti richiesti:

Perito meccanico, meccatronica o formazione/esperienza equivalente

Ottima conoscenza di disegno meccanico 2D (preferibilmente Autocad) e modellazione 3D (preferibilmente CREO)

Conoscenza degli strumenti CAM

Conoscenza fondamentale degli strumenti di misura e delle norme di sicurezza

“team player” motivato e impegnato

Orientato al risultato e disposto ad assumersi responsabilità

Buona comunicazione scritta e verbale in inglese

Conoscenza di base di linguaggi di programmazione o scripting (es. Python, VBA, Macro Excel, … ) costituiscono titolo preferenziale.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Randstad: offerte lavoro ingegneri in Piemonte che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro