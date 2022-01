Lettera di presentazione per Curriculum Vitae, esempi, modelli e consigli pratici per candidarsi in azienda

La lettera di presentazione è molto più importante di quanto sembri. Infatti è la prima cosa che i selezionatori leggono di noi (prima ancora del CV). Ecco esempi pratici, download e consigli





In questa pagina ti parlo della lettera di presentazione così come la vogliono i selezionatori. Come scriverla, esempi pratici, modelli e qualche provocazione da non perdere. Sai perché scrivere una lettera di presentazione da affiancare ad un buon Curriculum Vitae è importante? E soprattutto come scriverla per bene per arrivare a colpire in maniera mirata chi la legge? Cerco di spiegarlo con esempi pratici ed efficaci.

Ti è mai capitato di ricevere nella buchetta delle lettere volantini pubblicitari imbucati da parte di idraulici, muratori, tuttofare, imbianchini o agenzie di disbrigo pratiche? Certamente moltissime volte. Come ti comporti? Semplice: se ti interessa a qualcuno dei servizi chiami il numero indicato, altrimenti cestini il volantino o lo conservi per future esigenze!

Come funziona ed a cosa serve la lettera di presentazione

Ti è mai venuto in mente di contattare ogni volta i numeri di telefono o rispondere a questi volantini semplicemente per dire “grazie al momento non sono interessata/o, vi contatterò al momento opportuno”. Oppure “grazie, ho già trovato il mio artigiano di fiducia”? Secondo me: mai!

Perché? Il motivo è semplice: vediamo quel volantino come una semplice pubblicità infilata indiscriminatamente in tutte le cassette della posta, non è indirizzata direttamente a noi e non merita risposta diretta. Se interessati contattiamo, altrimenti cestiniamo oppure archiviamo, magari prima o poi servirà.

Cosa c’entra questo con la candidatura alle offerte di lavoro e la lettera di presentazione?

La maggior parte delle candidature (sia spontanee sia a risposta delle offerte di lavoro) fanno al selezionatore lo stesso effetto della pubblicità “non mirata” infilata in tutte le buchette. E loro si comportano esattamente come facciamo tutti noi: se interessati contattano, altrimenti archiviano o cestinano. Sbagliato quindi sorprendersi quando non si ricevono risposte dopo innumerevoli candidature. Il motivo è semplicissimo: la candidatura non è mirata. La lettera di presentazione non è efficace ma è inviata “prestampata”, identica per tutti gli invii. Da quindi l’impressione che per candidarsi si siano spesi solo pochi secondi per fare un altro dei numerosi “inoltri” del curriculum.

Morale: non merita risposta. Non prendetevela con il selezionatore, si è comportato come tutti noi facciamo quando riceviamo “pubblicità” o messaggi non mirati e non espressamente rivolti a noi.

E’ davvero tutto necessario?

Arrivato a questo punto sono già convinto che una buona percentuale di lettori diranno: “tutte stupidaggini”, “i selezionatori non rispondono perché sono cafoni e maleducati”, “le mie candidature sono perfette”, “che idiozia paragonare le candidature con le pubblicità ed i volantini”.

In alcuni casi ci possono essere anche delle verità in questo. Da parte di chi si candida tuttavia è necessario fare il massimo per non avere il dubbio che “se la mia candidatura fosse stata migliore e più mirata, magari una risposta la avrei avuta”.

Posto il problema voglio ora provare a dare dei consigli per risolverlo.

Come scrivere una lettera di presentazione per potenziare il CV e candidarsi in azienda

Un selezionatore si accorge in pochi secondi se la candidatura è stata inviata dopo aver letto per bene l’annuncio e personalizzato la propria lettera di presentazione, dimostrando così cura nelle cose che si fanno ed interesse reale per la posizione. Oppure se si trova di fronte ad una delle migliaia di candidature inviate in massa a tutte le offerte, da quei candidati che girovagano per la rete e si lamentano “ho inviato oltre mille candidature, nessuno mi ha contattato”.

La maggior parte dei selezionatori archivia o cestina le candidature del secondo caso, mentre da più peso e quasi sempre una risposta a quelle del primo caso.

Come fare allora per aumentare esponenzialmente il numero di risposte e di inviti a colloquio grazie alla lettera di presentazione

Smettere con invii indiscriminati da “spammer della candidatura” e candidarsi con una buona lettera di presentazione (ed ovviamente un buon Curriculum Vitae) in maniera mirata e personalizzata alle offerte interessanti.

Detto ciò, come personalizzare la candidatura? Il segreto è nella “lettera di presentazione”. Spesso sottovalutata e posta in secondo piano rispetto al CV, ma che invece ha una importanza enorme. Perché? Proprio per il fatto che permette di dimostrare in pochi secondi che si sta rispondendo “proprio” a quell’offerta di lavoro e si è letta e studiata prima di inviare la candidatura.

Un altro aspetto non secondario è che nell’invio della candidatura via email (via posta tradizionale ormai arrivano meno del 5% delle candidature) la lettera di presentazione è nel “corpo del testo” del client di posta e non allegata in formato doc o PDF. in allegato ci sarà invece il CV. Il selezionatore vedrà quindi immediatamente la lettera e solo se convincente e mirata aprirà il file CV allegato.

Ora la parte bella: per personalizzare una lettera e quindi una candidatura, non è necessario scriverla ex-novo ogni volta, basta variarne un 20-25% tutte le volte in funzione dell’offerta alla quale si risponde.

Come personalizzare la lettera di presentazione e renderla mirata ed efficace

Vediamolo in tre piccoli passi:

Apertura

Per prima cosa evitate nella maniera più assoluta aperture tipo: “Spett.le ditta”, “Spett.le società” o “Egregio direttore del personale”! La lettera di presentazione e quindi l’apertura della email deve avere destinatario non generico. Se si conosce il nome del responsabile al quale si invia tanto meglio, altrimenti: “Spett.le Thecon srl”, etc… inserire il nome dell’azienda è fondamentale per dare l’idea di essere consapevoli di spedire la candidatura “proprio” a loro.

Ovviamente questo non basta….

Coerenza con l’annuncio di lavoro

Un metodo vincente per dare a chi legge immediatamente l’idea di avere di fronte una candidatura “ragionata” è quello di ripetere alcuni concetti presenti nell’offerta. Ad esempio se nell’offerta si richiede “conoscenza di Autocad 3D e Solidworks”, inserire nelle prime righe della lettera di presentazione: “sono in possesso dei requisiti da voi richiesti, in particolare conosco molto bene Autocad e Solidworks, come potrete vedere più approfonditamente nel mio CV allegato”.

Oppure se nell’offerta si richiede “disponibilità a frequenti trasferte”, inserire nella lettera: “nelle mie precedenti occupazioni ho avuto la possibilità di effettuare numerose trasferte su tutto il territorio nazionale che mi hanno dato la possibilità di allargare gli ambiti delle mie professionalità, sono dunque molto interessato ad una occupazione che mi dia la possibilità di effettuare trasferte presso clienti e fornitori sia in Italia che all’estero”.

Altro esempio: in un annuncio per addetti elaborazione buste paga, si richiede “precedente esperienza” nella mansione. Nella lettera di presentazione inseriremo la frase: “ho maturato oltre due anni di esperienza nell’elaborazione delle buste paga ed è una mansione che mi appassiona ed ho intenzione di proseguire”.

Informazioni sull’azienda alla quale ci si candida

Diamo all’azienda alla quale rispondiamo il messaggio chiaro che prima di candidarci ci siamo “informati” ed abbiamo “studiato” loro ed i loro prodotti! Come? Dicendolo chiaramente, magari inserendo nella lettera di presentazione una frase verso la fine, del tipo: “a seguito di interesse per la posizione offerta ho visionato e navigato il vostro sito web (www.tecnoxxxx.com) e devo riconoscere che sono rimasta affascinata dai vostri prodotti e dai risultati del vostro staff di cui spero poter presto far parte!”

Concludo con una risposta a quella che so essere la principale obiezione: “Nel tempo che ci impiego per preparare una candidatura così mirata e nel personalizzare la lettera di presentazione, ne invio 100 di candidature”. Risposta: anche se sono pacifista, utilizzo un esempio di “guerra”: il cecchino per colpire il suo obiettivo, non spara cento colpi con un mitragliatore automatico, ne spara uno solo con un fucile di precisione, ed il risultato è certamente migliore!

Esempi di lettera di presentazione mirata

Lettera di presentazione in risposta all’offerta

Se rispondiamo ad una specifica offerta di lavoro, ad esempio:

Offerta di lavoro alla quale vogliamo candidarci pubblicata su “Tutto Affari Bologna”:

Impiegata/o commerciale estero conoscenza tedesco

Tref srl, importante azienda nel settore delle confezioni in plastica, ricerca un/a impiegato/a per l’ufficio estero.

Richiesta minima esperienza nel ruolo (anche altri settori), conoscenza di inglese e tedesco, utilizzo di IBM AS400.

Sono richieste doti di problem solving, capacità di lavoro in team e disponibilità ad un paio di brevi viaggi ogni anno presso clienti all’estero.

Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di ulteriori lingue straniere.

Si offre contratto a tempo determinato di mesi sei trasformabile in indeterminato.

Luogo di lavoro: Bologna

Lettera di presentazione idonea per l’offerta di lavoro:

Spett.le Tref srl,

con la presente vorrei sottoporre alla vostra attenzione la mia candidatura per la posizione di “impiegato commerciale estero conoscenza tedesco” riferita al vostro annuncio su “Tutto Affari Bologna”. Ho maturato due anni di esperienza nell’ambito del commercio estero e posso operare in inglese, tedesco e spagnolo. Ho già avuto esperienze nel settore della plastica e posso dire di aver maturato competenze specifiche in questa particolare materia.

Come da vostra richiesta nell’offerta posso inoltre vantare una ottima conoscenza di IBM AS400, grazie a frequente utilizzo nella mia precedente occupazione. Come potrete vedere dal mio CV in allegato, ho lavorato in aziende strutturare che mi hanno permesso di maturare doti di lavoro in team e capacità di lavorare per obiettivi. In questo momento a causa di un periodo di cassa integrazione sto valutando nuove offerte di lavoro in linea con la mia preparazione e mi rendo disponibile ad un colloquio conoscitivo presso la vostra azienda.

Ho visitato e navigato il vostro sito web (www.tresrl.net) ed ho capito che potrei essere la persona giusta per la vostra struttura. Nell’attesa di un vostro cortese riscontro porgo distinti saluti.

Angela Righi

Esempio lettera di presentazione azienda per candidatura spontanea (autocandidatura):

Spett.le xxxxxxxx,

con la presente vorrei sottoporre alla vostra attenzione la mia candidatura per eventuali posizioni aperte di impiegato commerciale estero. Ho maturato due anni di esperienza nell’ambito del commercio estero e posso operare in inglese, tedesco e spagnolo. Come potrete vedere dal mio CV in allegato, ho lavorato aziende strutturare che mi hanno permesso di maturare doti di lavoro in team e capacità di lavorare per obiettivi.

In questo momento a causa di un periodo di cassa integrazione sto valutando nuove offerte di lavoro in linea con la mia preparazione e mi rendo disponibile ad un colloquio conoscitivo presso la vostra azienda.

Ho visitato e navigato il vostro sito web ed ho capito che potrei essere la persona giusta per la vostra struttura.

Richiedo un colloquio conoscitivo presso i vostri uffici. Nell’attesa di un vostro cortese riscontro porgo distinti saluti.

Maria Rossi

Download modelli lettera di presentazione per CV

Ecco di seguito alcuni modelli di lettera di presentazione facenti parte del Kit Lavorare sempre, nella guida che ho curato per Career Loupe:

Modello di Lettera di Presentazione idonea a laureati con poche esperienze di lavoro : Download modello lettera di presetnazione senza esperienza in formato Word

: Download modello lettera di presetnazione senza esperienza in formato Word Per chi ha già una pregressa professionalità e vuole rivendersi presso importanti aziende ecco un modello di Lettera di presentazione idonea: download modello lettera di presentazione con esperienza in formatoWord

e vuole rivendersi presso importanti aziende ecco un modello di Lettera di presentazione idonea: download modello lettera di presentazione con esperienza in formatoWord Lettera di presentazione idonea per chi è già inserito nel mondo del lavoro con posizioni di medio livello e vuole crescere professionalmente mettendo in luce le proprie competenze: download lettera di presentazione alto livello in formato Word

Video su Lettera di presentazione e modalità di candidatura

Ecco il video in cui parlo della lettera di presentazione (citando anche questo articolo ed i commenti) e delle modalità di candidatura.

Servizio Revisione CV e creazione lettera di presentazione

Se ti serve una marcia in più e vuoi avere la certezza di non fallire una candidatura a causa del CV poco efficace, ecco un buon servizio premium: Revisione CV e creazione lettera di presentazione.

Il CV ti verrà ottimizzato e rivisto da professionisti del settore con alle spalle anni di esperienza. Per questo sanno veramente come i selezionatori vogliono vedere un CV ed una lettera. I servizi di revisione CV sono ancora poco utilizzati in Italia. Ma in UK e USA (così come in tanti altri Paesi) avere un CV preparato con consulenza specifica di professionisti è praticamente un fattore imprescindibile per presentarsi al meglio nel mondo del lavoro.

Lettera di presentazione in inglese

Infine propongo un contenuto approfondito in cui parliamo di Lettera di Presentazione in lingua inglese.

