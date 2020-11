Se si vuole rimanere sempre aggiornati sulle aziende che ricercano personale, in questo articolo dedicato al “Lavora con noi” troverete una lista di articoli che vi permetterà di conoscere le offerte di lavoro attive e costantemente aggiornate a riguardo delle aziende appartenenti a tutti i settori merceologici. Tutti i link di seguito indicati contengono approfondimenti sulle figure professionali al momento ricercate, i requisiti richiesti, le mansioni come anche il profilo aziendale e tutte le informazioni utili per potersi candidare all’offerta di lavoro di proprio interesse.

Lavora con noi: settore ICT (Information and Communication Technology) – Tecnologie

image by Rawpixel.com

In questa sezione del Lavora con noi una lista costantemente aggiornata a riguardo delle offerte di lavoro di aziende che ricercano personale nel settore ICT (Information and Communication Technology) – Tecnologie. In questo settore in costante crescita si richiedono figure professionali con competenze digitali che vanno dai programmatori agli sviluppatori di software, dagli amministratori di rete fino ai web master e web designer. Cliccando sul link dell’azienda di proprio interesse si potranno trovare tutte le offerte di lavoro attive e le informazioni per potersi candidare.

Lavora con noi: settore Agroalimentare

Questo settore comprende molteplici prospettive di lavoro all’interno del quale è possibile essere inseriti in diversi campi tra cui quello dello sviluppo sostenibile, nella ricerca di innovazioni tecnologiche, nel settore della certificazione del prodotto come anche nello studio di metodi di produzione che comprendono il rispetto del’’ambiente e della salute umana. Per visionare le offerte di lavoro attive nel settore agroalimentare basterà cliccare sul link dell’azienda di proprio interesse ed avere tutte le informazioni utili per potersi candidare alla posizione desiderata.

Lavora con noi: settore Ristorazione

Quello della ristorazione, nel nostro paese, è un settore che non conosce crisi, in quanto il Made in Italy è da sempre associato allo star bene a tavola. Anche per questo motivo è legato al turismo, in particolare quello enogastronomico che ha visto aumentare sempre di più la presenza di turisti stranieri che scelgono l’Italia come destinazione per le loro vacanze. Questo ha portato, di conseguenza, a un aumento delle richieste di figure professionali da inserire nei diversi ambiti della ristorazione. Ma non solo, questo settore comprende anche quelli su scala industriale, le mense scolastiche e degli ospedali come anche le aziende di catering e altri format. Di seguito troverete, per ogni azienda, il relativo link all’interno del quale sono indicate tutte le offerte di lavoro attive e le modalità per candidarsi alla posizione di proprio interesse.

Lavora con noi: settore Produzione – Industria

Il settore della produzione e dell’industria racchiude diverse professioni che si sviluppano in altrettanti ambiti , da quelli più tecnici come ad esempio ingegneri, a quelli più generici come operai, tornitori, macchinisti e molte altre categorie di figure professionali. Questo settore comprende quindi mestieri che spaziano dai lavori di concetto a quelli prettamente manuali. Cliccando sui relativi link di seguito indicati si potranno visionare le offerte di lavoro attive e le modalità di candidatura per la posizione di proprio interesse.

Lavora con noi: settore Sanità – Farmaceutica

Le richieste nei settori della sanità e della farmaceutica sono di figure professionali qualificate che spaziano dall’Operatore Socio Sanitario, al fisioterapista, al farmacista come anche ai ricercatori scientifici, assistenti alla poltrona, personale amministrativo, tecnico e sanitario in genere. Di seguito, cliccando sul link dell’azienda di proprio interesse, troverete tutte le offerte lavorative attive e le modalità per potersi candidare alla posizione di proprio interesse.

Lavora con noi: settore Servizi

Nell’ambito del settore dei Servizi vengono solitamente richieste figure professionali che siano in grado di lavorare a progetti complessi i quali, per poter essere sviluppati, necessitano di competenze diversificate. Di conseguenza la maggior parte delle aziende di questo specifico settore richiedono, come caratteristica fondamentale, quella di saper lavorare in gruppo. Di seguito troverete i link di approfondimento a riguardo delle aziende del settore Servizi che ricercano figure professionali da inserire nel proprio organico e le modalità per potersi candidare.

Lavora con noi: settore turismo e intrattenimento, logistica e trasporti, automotive

Quelli del Turismo, Trasporti e Logistica sono settori molto ampi che comprendono tutti i mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc. ) e i relativi servizi tra cui le strutture ricettive, quelle di distribuzione dei prodotti, il deposito, imballaggio e movimentazione dei materiali; sono naturalmente compresi anche i servizi amministrativi, organizzativi di pianificazione e gestione. Le figure professionali ricercate sono quindi diversificate e spaziano dal trasportatore, al corriere, all’addetto alla logistica ma anche, a riguardo del settore turismo, animatori nei villaggi turistici, addetti ai servizi alberghieri, addetti booking nelle Agenzie di viaggio e molte altre ancora. Di seguito, cliccando sul link dell’azienda di proprio interesse, si potranno trovare le offerte di lavoro attive e le modalità per potersi candidare alla posizione desiderata.

Lavora con noi: settore Banche e Assicurazioni

Il settore banche e assicurazioni include un ampio ventaglio di imprese, servizi e attività che hanno in comune la gestione finanziaria di capitali riguardanti privati, aziende e istituzioni. Le richieste di figure professionali in questo settore sono numerose e i profili ricercati sono sempre più vari in particolare con l’emergere di attività online e attività di back office. Di seguito una lista di aziende e relativi link di approfondimento dove poter trovare tutte le offerte di lavoro attive e le modalità per potersi candidare alla posizione lavorativa desiderata.

Lavora con noi: settore Fashion and Luxury

Sia nel settore artigianale che nella gestione di un marchio, il mondo della moda e del lusso è un settore molto ampio che offre numerose opportunità di carriera. Dalla pelletteria alla haute couture, compresi i gioielli, questo settore è suddiviso in diversi settori professionali con professioni particolarmente varie. Inoltre, questo campo è in continua evoluzione e incorpora tutti i progressi socioeconomici e tecnologici legati al nostro tempo. Di seguito la lista delle aziende che ricercano personale nei diversi ambiti del Fashion and Luxury con offerte di lavoro attive e sempre aggiornate, approfondimenti e come candidarsi alla posizione lavorativa desiderata.

Lavora con noi: settore GDO

Dinamico e sempre in crescita quello della Grande Distribuzione Organizzata è un settore che sembra non conoscere crisi. Macellai, fornai, direttori di reparto, ma anche commercianti, cassieri, direttori di marketing e promotori di vendite. Varie figure professionali costantemente ricercate nella GDO in punti vendita avviati o per nuove aperture. Di seguito la lista aggiornata delle offerte di lavoro attive delle imprese facenti parte di questo settore e tutte le informazioni per potersi candidare alla posizione desiderata.

Lavora con noi: settore Editoria e giornalismo

Il giornalismo e l’editoria sono i due principali vettori della comunicazione e della creatività. Al centro della produzione di contenuti, le figure professionali che operano in questo campo sono impegnate nella raccolta, elaborazione e diffusione di prodotti editoriali e informazioni a livello sia nazionale che internazionale. Detto questo, il giornalismo e le professioni editoriali sono una vera opportunità per coloro che desiderano specializzarsi in un campo specifico. Inoltre grazie a Internet e allo sviluppo del digitale, molte professioni della stampa e dei media si stanno evolvendo. Alcuni mestieri sono ricomposti, altri sono arricchiti, ne vengono creati di nuovi, ma tutti richiedono caratteristiche specifiche. Di seguito si potranno trovare i link con le offerte di lavoro attive delle aziende che operano nel settore dell’editoria e del giornalismo e le modalità per potersi candidare.

Tutti i link indicati in questo articolo sono costantemente aggiornati e illustrano, oltre alle offerte di lavoro, anche il profilo aziendale, le figure professionali richieste, i requisiti, le mansioni e le modalità per potersi candidare.