160 idee imprenditoriali per mettersi in proprio ed aprire un’attività

Oltre 160 idee con link di approfondimento per mettersi in proprio anche con pochi soldi. Possibilità di finanziamento, burocrazia, requisiti e studi di mercato per avviare nuove attività imprenditoriali. Approfondimenti sul Franchising e storie concrete di chi lavora in proprio.

Vuoi sapere come fare per metterti in proprio? Vuoi conoscere le leggi, la burocrazia, il mercato, la possibilità di avere finanziamenti per aprire un’attività per conto tuo? Vuoi capire quali sono le migliori soluzioni per aprire la partita iva ed avviare una nuova attività imprenditoriale? Il lavoro da dipendente ti ha stancato e vuoi lavorare in proprio? Vuoi studiare quali sono i migliori mercati di riferimento ed individuare l’attività più idonea a te?

Ecco la nostra speciale raccolta di link di contenuti (approfonditi su Bianco Lavoro) che ti aiuteranno e supporteranno con idee, consigli e strumenti per metterti in proprio aprendo la tua attività imprenditoriale. Abbiamo selezionato ed approfondito le attività più redditizie nel contesto italiano di questo periodo ed andamento del mercato.

Aprire attività agricole ed all’aria aperta

Quello agricolo è un settore importante per l’economia e, nel corso degli anni, si è notevolmente evoluto anche grazie all’introduzione di nuove tecnologie, macchinari e modalità di lavorazione. Avviare una delle attività indicate di seguito può diventare quindi un business molto redditizio, anche a fronte di un investimento minimo. Non pensare però al solo e duro lavoro nei campi, ma a moltissime attività che includono differenti professioni con molteplici competenze nel settore. Parliamo di coltivazioni di piccole piante, dalle più tradizionali alle più innovative dal punto di visto del commercio (canapa), e dell’apertura di allevamenti vari. Alcuni ti sembreranno “bizzarri”, ma se portati avanti con professionalità offrono un ritorno economico notevole.

Coltivare frutti di Bosco

Attività di manutenzione del verde e giardinaggio

Apicoltura: allevare api

Allevamento di lumache

Aprire un Garden center – Vivaio

Coltivazione di piante officinali, aromatiche e medicinali

Coltivare zafferano

Coltivazione di Bacche di Goji

Coltivazione di aloe

Coltivazione di Canapa

Coltivazione di ciliegie

Coltivazione di luppolo

Coltivazione idroponica

Coltivazione di Funghi

Coltivazione di Bambù

Produzione di pellet cippato e bricchetti

Taglio, raccolta e vendita di legna da ardere

Pensione animali (cani e gatti), addestramento e pet-therapy

Fattoria didattica e city farm

Minicaseificio con allevamento di pecore e capre

Allevamento di galline bio

Allevamento di alpaca e lama

Allevamento di asini

Frutteto a Km 0

Orto Km 0

Animali e piante in adozione

Allevamento ittico

Aprire un’attività di servizi o di lavoro da casa

Sono davvero numerose le attività che si possono aprire e gestire in autonomia direttamente da casa. Non trovi quindi solamente attività classiche di “telelavoro” come servizi di telesegretariato, telemarketing, battitura testi, editing, archiviazione dati e indagini di mercato, ma vere e proprie attività che si occupano di servizi ad hoc rivolti ad aziende, ma anche a famiglie e a particolari fasce d’età. Trovi dai servizi di formazione e cura rivolti a tutte le fasce d’età (nidi, assistenza anziani, corsi di formazioni, ecc) ai servizi in ambito immobiliare, tecnologico – informatico e molto altro. Anche in questo caso, le professioni coinvolte sono molteplici così come gli investimenti richiesti e i requisiti minimi necessari. Scoprirai che ci sono tantissime opportunità e troverai sicuramente quella che fa per te!

Asilo nido, micronido, nido familiare in casa

Baby parking, ludoteca, centro giochi

Aprire un’agenzia matrimoniale

Organizzazione di convegni o/e congressi

Centro coworking – incubatore – centro uffici

Servizi alla terza età

Casa famiglia

Comunità alloggio per anziani

Organizzazione centri estivi – Summer Camp

Servizi telelavorando da casa

Agenzia immobiliare

Amministratore di condomini

Agenzia investigativa

Attività di organizzazione di corsi di formazione

Impresa di pulizia

Autolavaggio self-service

Wedding Planner – Organizzazione matrimoni e cerimonie

Noleggio auto e furgoni

Gestione di distributori automatici

Commercio elettronico – Negozio on line

Organizzazione di Temporary Shop

Riciclo rifiuti informatici

FabLab 3D printing store

Droni

Vendita e posa in opera pavimenti in legno

Scuola di lingue

Scuola di cucina

Stampa personalizzata e gadget

Chef a domicilio – cuoco a casa

Attività nel settore turismo, sport e benessere

Questa sezione è dedicata soprattutto a chi desidera trasformare in un business di successo la propria passione o quello che magari, fino ad oggi, considera un hobby! Pensiamo al turismo e ai viaggi, un settore che affascina molti: in questa sezione puoi scoprire come aprire un B&B, un tipo di lavoro che puoi svolgere in comodità da casa e potenzialmente piuttosto redditizio, o un agriturismo, se possiedi e coltivi già un terreno o un allevamento. Abbiamo pensato anche a te, che sei uno sportivo e non vedi l’ora di aprire una palestra tutta tua, o tu che sei esperta del settore benessere e desideri gestire una tua attività. Queste e molte altre attività possono rappresentare una interessante opportunità di business e renderti economicamente soddisfatto.

Maneggio – centro ippico

Scuola di ballo

Palestra

Bed & breakfast affittacamere casa vacanze

Agriturismo

Ostello della gioventù

Agenzia shopping tour

Agenzia di viaggi

Minigolf

Calcetto e tennis

Scuola di calcio

Campeggio

Area sosta camper

Stabilimento balneare

Centro estetico e di abbronzatura

Salone di parrucchiere

Scuola musica e canto

SPA – Hammam Sauna Centro benessere

Centro ricostruzione unghie – Nail Saloon

Paese Albergo – Albergo Diffuso

Noleggio e vendita veicoli elettrici

Aprire un Negozio

Hai sempre pensato al commercio al dettaglio come tuo obiettivo professionale? Di seguito trovi veramente tantissime opportunità per aprire un negozio tutto tuo: dal più “classico” negozio di abbigliamento ad uno più innovativo e settoriale come può essere un negozio di articoli vintage o di prodotti per vegani. Trovi veramente numerose idee con tutte le informazioni precise su quali sono le procedure da seguire per aprire l’attività, gli spazi e gli investimenti necessari. Non dimenticare però quale è il requisito fondamentale se desideri aprire una attività di questo tipo: sarai sempre a contatto con il pubblico, ci vorrà quindi molta pazienza e capacità di gestire le relazioni con il cliente per saperlo indirizzare al meglio!

Negozio di pasta fresca – pastificio artigianale

Mercatino dell’usato

Erboristeria

Lavanderia self service

Libreria

Negozio di alimenti e servizi per animali e centro toelettatura

Negozio di abbigliamento

Outlet di abbigliamento

Negozio – laboratorio di abiti da sposa e da cerimonia

Prodotti biologici

Negozio di bigiotteria

Saponeria

Pasticceria

Cake Designer – Laboratorio di Pasticceria decorata

FruitLab

VegLab

Liquori

Negozio di fiori

Negozio di telefonia

Parafarmacia – Farmashop

Negozio di prodotti tipici

Mondo baby-articoli per l’infanzia

Negozio di articoli sportivi

Negozio di informatica

Negozio di intimo

Bottega del Territorio – Outlet prodotti locali

Negozio per il risparmio energetico

Store di distributori automatici

Compro Oro

Negozio Tutto a 1, 2, …€

Negozio vintage

Negozio di prodotti per celiaci e per intolleranze alimentari

Negozio vendita noleggio e riparazione biciclette

Negozio prodotti sfusi e alla spina

Party Shop – Negozio per feste ed eventi

Negozio di abbigliamento e accessori moto

Negozio articoli ortopedici e sanitari

Negozio eBay

Scarpe e accessori

Negozio materassi e articoli per il sonno

Make up Shop – Negozio di cosmetici

Negozio di ottica

Negozio di sigarette elettroniche

Come aprire un negozio di sigarette elettroniche (kit creaimpresa)

Cartolibreria, grafica e stampa

Frutta/verdura innovativo

Autosalone

Locali e Pubblici esercizi

Passiamo ora ad una sezione dedicata ad attività decisamente impegnative, perché richiedono investimenti e disponibilità di spazi, personale, attrezzature ma soprattutto di tempo, notevoli. Parliamo quindi di aprire un ristorante, per chi ha la passione della cucina, o di un bar o di qualsiasi altro locale o pubblico esercizio. Ma non ci fermiamo qui perché, anche in questo campo, sono nate numerose nuove attività che possono essere più settoriali e quindi permettono di concentrarsi su un particolare prodotto o clientela. Per questo, lo troverai più semplice da gestire, soprattutto se non hai molta esperienza.

Aprire una Pizzeria o una pizzeria al taglio

Gelateria artigianale

Ristorazione a domicilio

Ristorazione mobile

Pub – Birreria

Home Restaurant – Ristorante in casa

Patatineria

Sala giochi

Ristorante etnico

Circolo privato

Internet-cafè

Agenzia di banqueting e catering

Enoteca-wine bar

Bar

Ristorante

RistoBottega

Ristorante vegetariano

Ristorante km 0

Yogurteria

Creperia

Zupperia – Soup Store

Paninoteca

Frutteria – drink & food di frutta e verdura

Gastronomia e rosticceria

Piadineria

Stuzzicheria, bruschetteria e Street Food

Hamburgheria

Franchising

Su Bianco Lavoro parliamo ed approfondiamo spesso il tema Franchising. Puoi anche trovare la lista delle migliori proposte di franchising suddivise per settore.

Indicazioni generali

E tu? Hai già deciso che attività intraprendere? In ogni caso ricorda che servono grinta e convinzione! Per cui rimboccati le maniche e buona fortuna.