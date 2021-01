Agos lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Agos lavora con noi, come candidarsi nella società leader nel mercato del credito ai consumatori in Italia

Cercate un lavoro in ambito finanziario? Agos, società leader nel mercato del credito ai consumatori in Italia, ricerca periodicamente personale da inserire nelle proprie sedi su tutto il territorio nazionale. Le offerte sono rivolte a personale diplomato o laureato, con profili sia junior che senior.

Agos profilo aziendale

Agos è una società finanziaria leader nel settore del credito alle famiglie. La società è controllata per il 61% dal gruppo internazionale Crédit Agricole tramite Crédit Agricole Consumer Finance, importante società di credito ai consumatori francese; il restante 39% del capitale sociale appartiene a Banco BPM. Agos eroga credito attraverso differenti linee di prodotto: Finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni e servizi, Prestiti personali, Carte di credito e Leasing. E’ presente nel mercato italiano dal 1987 con sede centrale a Milano, ma ha una presenza capillare su tutto il territorio nazionale attraverso una rete di 230 filiali e migliaia di punti vendita convenzionati, in tutti i settori merceologici.

Lavorare in Agos

Lavorare in Agos significa entrare in un ambiente stimolante, dinamico e promotore di modelli di business all’avanguardia nel mercato di riferimento. Agos sostiene inoltre il progetto di mobilità internazionale volto a favorire gli scambi di esperienze tra le persone appartenenti alla rete delle consociate estere: un’interessante opportunità di crescita lavorativa e personale, attraverso il confronto con una cultura diversa.

Agos lavora con noi, posizioni aperte

Visto il momento attuale purtroppo non ci sono posizioni aperte, ma provvederemo ad aggiornare questa sezione non appena la situazione tornerà alla normalità e si apriranno delle nuove ricerche a riguardo. In ogni caso le figure professionali solitamente ricercate sono le seguenti.

Addetto Front Office

Questa figura si occuperà di gestire, all’interno della filiale, le relazioni commerciali e le pratiche di finanziamento dei clienti di prestiti personali. In particolare, dopo la formazione relativa al merito creditizio e alle tecniche negoziali, gestirà in prima persona trattative con clienti in filiale e la prima fase di istruttoria della pratica. Requisiti: diplomati e giovani laureati con cultura universitaria preferibilmente in materie economiche o umanistiche. Gradita ma non necessaria esperienza nel ruolo / settore.

Altre offerte di lavoro Agos

Addetto Controlli Interni

Incaricato Sicurezza Fisica M/F

Addetto Amministrazione CQS

Business Analyst

Specialista IT Governance & Processes

Specialista Data Demand

Information Security Specialist

Specialista IT Innovation Factory

Specialista Data Governance

Offerte di stage Agos

Gli stage in Agos hanno generalmente durata di 6 mesi e prevedono rimborso spese e buoni pasto. Ecco le posizioni di stage che vengono solitamente aperte:

Stage Back Office Clienti: offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea in materie economiche o organizzative

Stage Processi Operativi Operations: offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea in Ingegneria informatica o Informatica

Stage HR Recruiting: offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea in materie HR o psicologiche (costituisce titolo preferenziale aver frequentato un master o un percorso universitario orientato ai temi HR)

Stage Operational Development Management: offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea in discipline economiche, scienze politiche, matematica, statistica, giurisprudenza o ingegneria

Stage Coordinamento Operations: offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea in discipline economiche, scienze politiche o ingegneria gestionale

Stage Data Scientist: offerta rivolta a candidati in possesso di Laurea in materie scientifiche (matematica, fisica, statistica, ecc..) o informatiche

Stage Data Science: offerta rivolta a candidati con un corso di studi in materie scientifiche (Matematica, Fisica, Statistica) o informatiche

Agos lavora con noi, come candidarsi

Per consultare tutte le offerte di lavoro Agos vi rimandiamo alla pagina aziendale “Lavora con noi” dell’azienda. Previa registrazione, è possibile inviare la propria candidatura.