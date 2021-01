McArthurGlen lavora con noi: offerte di lavoro e come candidarsi nella catena di outlet del famoso marchio

McArthurGlen, la catena di Outlet dedicati alla vendita di prodotti dei più famosi brand del lusso e della moda a prezzi scontati, ricerca spesso personale da inserire in diversi punti vendita in Italia e nella sede milanese del Gruppo. Vediamo le posizioni solitamente aperte, i requisiti e come candidarsi alle offerte di lavoro McArthurGlen.

McArthur Glen: profilo aziendale

McArthurGlen Group è nato nel 1993 a Londra, attuale sede principale della società , e si occupa della gestione e dello sviluppo di grandi centri commerciali Outlet che sono presenti ora in tutta Europa con 24 centri in 9 Paesi che ospitano oltre 3000 negozi. In Italia sono presenti 5 Designer Outlet McArthurGlen nelle seguenti regioni:

Toscana: Barberino Designer Outlet

Lazio: Castel Romano Designer Outlet

Campania: La Reggia Designer Outlet

Veneto: Noventa di Piave Designer Outlet

Piemonte: Serravalle Designer Outlet

All’interno dei negozi presenti nei vari Designer Outlet sono venduti prodotti dei più famosi brand del lusso e della moda tra cui citiamo Prada, Liu Jo, Diesel, Valentino e molti altri ancora, con sconti che vanno dal 30 al 70%.

McArthurGlen lavora con noi: posizioni aperte

Durante il corso dell’anno McArthur Glen inserisce sul suo portale web nuove opportunità di lavoro. Visto il momento attuale purtroppo non ci sono posizioni aperte, ma provvederemo ad aggiornare questa sezione non appena la situazione tornerà alla normalità e si apriranno delle nuove ricerche a riguardo. In ogni caso le figure professionali solitamente ricercate sono le seguenti.

Internship Marketing

La giovane risorsa si occupa di assistere il direttore marketing nell’esecuzione del piano di marketing annuale concordato al fine di raggiungere determinati obiettivi del centro (gestione venti e promozioni, pubbliche relazioni, TV, stampa locale / radio, CRM, sito Web e sponsorizzazioni, gestione guide shopping). E’ richiesta una laurea, esperienza in ambito gestione del cliente e sviluppo del business, conoscenza della lingua inglese e un livello avanzato di Microsoft Word, PowerPoint, Excel.

Visual Merchandiser

Questa risorsa si occupa di supportare l’ufficio vendite al dettaglio per massimizzare le prestazioni dei Brand Partner all’interno del Centro prendendo in carico l’aspetto visivo dei negozi creando e mantenendo un eccellente standard di presentazione nelle vetrine dei negozi, sul piano vendite e nelle aree del Centro.

Le mansioni principali richieste a questa risorsa sono:

Creare e mantenere una presentazione convincente della merce

Garantire il controllo giornaliero dei materiali visivi del negozio, la coerenza dei materiali del centro e del marchio (listini prezzi, marchi, ecc.)

Fornire formazione sul posto di lavoro

Analizzare e monitorare il volume delle vendite del Dipartimento Retail e i KIP del negozio principale

Responsabilità sulle ispezioni quotidiane dei negozi

Assistere i membri del Team Retail nello sviluppo e nell’aggiornamento di un piano di riconversione annuale

Supportare attivamente la squadra di vendita al dettaglio durante la valutazione dei progetti di refit

I principali requisiti richiesti:

Diploma di scuola superiore o equivalente

Competenza in ambito Visual Merchandising

Competenze informatiche: Microsoft Office (in particolare: Word, Excel, Outlook e PowerPoint)

Retail Manager

La risorsa sarà responsabile della massimizzazione delle prestazioni al dettaglio dei negozi all’interno del centro per aumentare il fatturato, il servizio e la redditività, attraverso lo sviluppo di stretti legami con i partner del marchio. Per candidarsi è richiesta esperienza nella gestione della vendita al dettaglio, idealmente a livello di Area Manager – multi-sito /multi – marca, esperienza nella moda, capacità di visual merchandising e analitiche, disponibilità alla mobilità geografica.

Guest Service Advisor

Questa figura ha il compito di fornire un servizio proattivo, professionale, tempestivo, efficiente e a tutti i clienti esterni e interni del centro, garantendo che vengano fornite le informazioni pertinenti e che tutte le domande siano seguite, fino alla soddisfazione dell’ospite per migliorare l’esperienza di acquisto.

Le mansioni principali richieste a questa risorsa sono:

accogliere gli ospiti interni ed esterni presso l’Ufficio Informazioni e / o la reception, risolvendo le domande / reclami in modo professionale e e offrendo loro informazioni

fornire informazioni turistiche

vendita e gestione di carte regalo del Centro (compresa la compilazione di un database excel)

gestire e aggiornare il database delle carte vip e delle schede di uscita

mantenere e aggiornare quotidianamente i dati in condivisione.

tenere aggiornato il calendario di Trade Center per essere al corrente di tutte le attività del Centro, delle nuove promozioni e degli sviluppi e comunicarli in modo efficace sia con il personale interno che con i clienti

garantire che il banco degli ospiti sia sempre pulito, ordinato, ben organizzato e ben fornito di informazioni pertinenti per garantire che la McArthurGlen sia promossa positivamente in ogni momento

elaborare e assegnare la priorità ai corrieri, alle consegne e alla posta in entrata e in uscita in modo tempestivo

I principali requisiti richiesti:

diploma o laurea

esperienza nel ruolo / settore

competenze informatiche: Word, Excel e PowerPoint

McArthur Glen lavora con noi: come candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro McArthurGlen si può visitare la pagina del portale dedicata alle carriere nella sezione Lavora con Noi all’interno del quale sarà possibile filtrare le ricerche in base a diversi fattori, cliccare sulla posizione di proprio interesse e candidarsi registrando il proprio curriculum vitae nell’apposito form. E’ anche possibile, e lo consigliamo vivamente, aggiungere una lettera di presentazione mirata.