Al TECH JOBS Fair di Genova sarà presente il Gruppo FOS. Opportunità di carriera e come candidarsi

Presentiamo il Gruppo FOS, l’industria tecnologica sostenibile e innovativa, che parteciperà al TECH JOBS fair Genova 2022. Scopriamo di cosa si occupa, le risorse ricercate e come candidarsi.

Il Gruppo FOS è una realtà che opera da oltre 20 anni nel settore dell’Information and Communication Technology negli ambiti di Automazione, delle Telecomunicazioni e dell’Ingegneria. Conosciamo l’azienda più da vicino anche per le interessanti opportunità di lavoro e carriera che offre.

Il Gruppo FOS

Il Gruppo FOS è un’industria tecnologica presente da oltre 20 anni nel setto ICT che promuove la cultura politecnica italiana con forte radicamento sul territorio e con ampia prospettiva internazionale. Nel tempo il Gruppo ha integrato le proprie competenze negli ambiti dell’Automazione, delle Telecomunicazioni e dell’Ingegneria.

La costante ricerca dell’eccellenza in ambito tecnologigico alimenta la sfida continua dell’innovazione attraverso una rete di laboratori congiunti di ricerca e sviluppo dedicati al trasferimento tecnologico al mercato per realizzare un futuro digitale sempre più in equilibrio con la natura e con il benessere delle persone.

Lavorare in FOS: le opportunità di lavoro

Per il potenziamento dell’organico il Gruppo FOS è al momento alla ricerca dei seguenti profili:

Java Developer – Genova

C# Developer – Genova

Python Angular Developer – Genova

Per candidarsi è sufficiente recarsi alla pagina del Gruppo FOS su Euspert e seguire la procedura di candidatura.

Assisti alla presentazione di FOS

Nell’area presentazioni alle ore 12:40, Paola Careglio del Gruppo FOS presenterà la sua azienda.

Chi assiste potrà fare domande ed entrare in contatto con il personale del Gruppo FOS presente.

Come partecipare al TECH JOBS fair di Genova

Sabato 29 ottobre anche a Genova arriva in presenza il TECH JOBS fair, la fiera delle professioni tech dove informatici e ingegneri si incontrano con le aziende tecnologiche dell’area ligure per sviluppare opportunità di lavoro. Quest’anno le presentazioni e gli incontri tra aziende e candidati si terranno nel nuovissimo campus del Talent Garden Genova, ai giardini Baltimora nel centro cittadino, a due passi dalla casa di Cristoforo Colombo.

Per tutta la giornata ci saranno brevi presentazioni delle aziende in un’area dedicata e sarà possibile incontrare le aziende ai vari desk presenti.

L’agenda dettagliata della giornata è in aggiornamento e potrà essere consultata alla pagina dedicata all’evento di Euspert dove è già possibile registrarsi gratuitamente per partecipare.

Oltre al Gruppo FOS, le aziende che hanno già confermato la loro presenza a questa edizione sono: Banca Passadore & C., BGS, CT Solution SRL, Gruppo Danieli, Dedalus, EOS Solutions Group, Esaote, Gruppo Axpo, Randstad Technologies Italia, RINA, sedApta Group, Synergie Italia.

L’edizione 2022 del TECH JOBS fair di Genova è in collaborazione con Euspert Bianco Lavoro – Talent Garden Genova – Aulab – ZenItUp – Università degli Studi di Genova – Liguria Digitale – Camera di Commercio Genova – Confcommercio Genova – Orientamenti – Università Telematica Pegaso

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro