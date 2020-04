Aprire un negozio di telefonia in franchising, come fare e lista dei migliori franchisor

Ecco ciò che devi sapere per aprire un negozio di telefonia in franchising, con consigli sulla scelta del negozio e la lista delle migliori proposte presenti sul mercato

Probabilmente stai leggendo questa guida da uno smartphone o forse da un tablet. Se sei al PC o davanti ad un notebook, forse avrai uno smartphone vicino a te. Questa considerazione è per farti pensare a quanto smartphone e dispositivi mobili siano ormai sempre presente nelle nostre vite. Ho pensato quindi di parlarti di come aprire un negozio di telefonia in franchising, considerando diversi aspetti, prodotti e servizi accomunati da questa definizione. Pronto a scoprirli? Ne saprai di più nei paragrafi che seguono.

Aprire un negozio di telefonia in franchising: di cosa stiamo parlando?

Parlare di un negozio di telefonia in franchising è un’etichetta piuttosto generica. Sotto questa definizione rientrano infatti i negozi che vendono telefoni e smartphone, spesso con un insegna dei più noti gestori telefonici. Tuttavia il mondo dei servizi dedicati a telefoni e dispositivi mobili non si ferma qui. Tra le proposte di apertura di negozi in franchising infatti, ho trovato anche altre due interessanti tipologie di negozi e cioè i negozi di cover e accessori e quelli di riparazione e assistenza.

In realtà le due diverse offerte a volte si uniscono, così come è possibile anche trovare negozi che offrono non solo uno di questi servizi ma anche altri ad esso più o meno correlati. Come vedrai nei paragrafi dedicati alle migliori proposte per l’apertura di un negozio in franchising, le offerte si differenziano infatti l’una dall’altra per la tipologia di servizi offerti. Alcuni negozi di riparazione infatti, offrono assistenza anche per dispositivi tecnologici di tipo diverso, come PC e stampanti, e la vendita di accessori o di servizi, come ad esempio quelli relativi alla grafica o alla stampa.

Ti consiglio di valutare quale tipo di negozio fa al caso tuo in base alle tue preferenze e inclinazioni. Se hai già esperienza nella riparazione di telefoni o di altri tipi di strumenti elettronici, potresti considerare l’apertura di un negozio di riparazione o di servizi. Se invece non hai alcuna esperienza e non credi che questa idea faccia al caso tuo, potresti comunque lavorare nell’ambito della telefonia dedicandoti alla vendita di cover e prodotti personalizzati. Qualunque sia la tua scelta, voglio dedicare qualche riga ad un aspetto fondamentale per questo tipo di attività: la scelta del punto vendita.

Dove aprire un negozio di telefonia: la scelta del negozio

Come vedrai tra qualche riga, i franchisor di solito richiedono delle caratteristiche minime per il negozio in franchising. In realtà la tipologia di attività consente l’apertura praticamente in ogni spazio, a partire da metrature davvero irrisorie (anche soli 15 mq, l‘equivalente di una stanza di casa). Se vuoi aprire un negozio da zero, considera per prima cosa che il negozio da acquistare o da affittare dovrà essere collocato in una zona di forte passaggio, meglio se in una via pedonale. Non sottovalutare anche i locali disponibili nei centri commerciali, che ben si prestano a questo tipo di attività.

La tipologia di merce trattata di permette di optare anche per negozi in aree centrali e senza parcheggi. Tuttavia prima di scegliere il negozio valutane sempre la raggiungibilità, sia pedonale sia con i mezzi pubblici. Evita le strade meno trafficate o difficili da raggiungere e prediligi invece le aree frequentate da diversi clienti potenziali. Tieni infatti presente che la clientela interessata a questo tipo di negozi è del tutto trasversale e non coinvolge quindi solo le fasce più giovani della popolazione, come invece si potrebbe essere indotti a pensare.

Alcuni franchisor offrono inoltre la possibilità di aprire un corner dedicato alla vendita o all’assistenza di telefonia in franchising anche all’interno di attività già avviate, purché compatibili con il marchio. Potrebbe essere un’opportunità per chi desidera ampliare la gamma di prodotti o di servizi offerti alla propria clientela.

Quanto costa aprire un negozio di telefonia?

Se stai pensando di aprire un negozio di telefonia in franchising, dovrai fare i conti con alcune spese fisse per tutte le attività commerciali e inoltre con l’investimento richiesto dal franchisor. Non posso darti una cifra media, ma tieni comunque presente che potresti avviare la tua attività a partire da poco più di 10.000 euro. Determinante da questo punto di vista è la cifra richiesta per l’acquisto o l’affitto del locale, che dipende molto dalla posizione e dal luogo scelto per la tua nuova attività. Ecco un elenco delle spese che dovrai necessariamente sostenere:

Negozio: acquisto o affitto

Attivazione/allacciamento utenze

Fee di ingresso richiesta dal franchisor (più l’eventuale prima fornitura di prodotti se non inclusa)

Costi per le pratiche burocratiche

Le migliori proposte per aprire un negozio di telefonia in franchising

Ora che sai quali sono gli aspetti importanti da conoscere per aprire la tua nuova attività, voglio condividere con te le migliori proposte di telefonia in franchising che ho trovato sul mercato. Troverai una descrizione del franchisor, l’investimento necessario, alcune indicazioni sui locali e i vantaggi più rilevanti per ogni proposta.

Tabella riassuntiva migliori franchisor

Marchi Investimento Vantaggi e Caratteristiche i-ReStore 4.900 euro assistenza completa dalla pre-apertura Coverway 6.900 euro possibilità di rateazione dell’investimento MagiCover da 7.500 euro semplicità di gestione e di produzione del prodotto AnyCase da 12.000 euro corsi di formazione RiparoExpress da 10.900 euro pacchetto chiavi in mano con prima fornitura inclusa

i-ReStore

i-ReStore è una catena di negozi in franchising dedicata alla riparazione di smartphone e tablet di tutte le marche più note e diffuse. A scelta del franchisee è possibile offrire anche il servizio di riparazione di computer e stampanti, oltre ad una serie di servizi opzionali che vanno dalla vendita di accessori ai servizi di fax, fotocopie e grafica. Offre la possibilità di scelta tra due diverse formule di affiliazione, corner o store, con diverse tariffe e pacchetti di servizi differenziati. La formula store è riferita ai negozi di nuova apertura, mentre quella corner è riservata alle attività già esistenti.

Investimento iniziale: 4.900 euro (formula corner)

Caratteristiche punto vendita: a partire da circa 30 mq

Vantaggi: assistenza completa dalla pre-apertura, con possibilità di aiuto anche nel disbrigo delle pratiche burocratiche. La formula corner, riservata alle attività già sul mercato, consente di ampliare l’offerta per la propria clientela.

Negozio Coverway in franchising

Il marchio Coverway è tra i più noti in merito alla personalizzazione di cover per telefoni e tablet. Offre la possibilità di acquistare cover prodotte in Italia e personalizzate sul momento, disponibili per tutte le marche di smartphone. Offre inoltre molti altri prodotti personalizzabili, con un catalogo in costante aggiornamento. Le formule in franchising sono diversificate in base ai servizi offerti, con diverse opzioni di scelta. Coverway offre la possibilità di aprire un nuovo negozio o di implementare i servizi già offerti alla propria clientela (solo per negozi compatibili), grazie alla formula corner.

Investimento iniziale: 6.900 euro (3.350 euro formula corner)

Caratteristiche punto vendita: a partire da 25 mq (a seconda del tipo di affiliazione)

Vantaggi: diverse formule di affiliazione, fornitura iniziale, zona in esclusiva, possibilità di rateazione dell’investimento iniziale.

Franchising MagiCover

Il marchio MagiCover offre la possibilità di aprire in franchising un negozio di telefonia specializzato nella produzione di cover personalizzate. La formula innovativa permette al cliente di ricevere la propria cover personalizzata in dieci minuti. Ogni prodotto è infatti stampato al momento. Oltre alle cover è possibile personalizzare altri prodotti ed accessori per la telefonia. La formula in franchising prevede la necessità di un magazzino molto ridotto, grazie alle riforniture frequenti. Le grafiche vengono inoltre aggiornate in maniera costante, in modo da poter offrire prodotti sempre nuovi. La formula in franchising prevede l’assistenza completa ed un corso di formazione, oltre a un pacchetto di prodotti per poter iniziare da subito l’attività.

Investimento iniziale: da 7.500 euro

Caratteristiche punto vendita: spazio minimo, come un corner in un negozio già esistente

Vantaggi: semplicità di gestione e di produzione del prodotto, magazzino ridotto, corsi di formazione.

Aprire negozio AnyCase in franchising

AnyCase è un negozio di telefonia in franchising specializzato nella riparazione di smartphone e tablet. Grazie al laboratorio interno, consente al cliente di ricevere assistenza in tempi ridotti, senza la necessità di invio del dispositivo ad altri laboratori o centri di assistenza. La riparazione è offerta per i dispositivi di tutte le marche più note. La formula si rivolge anche a chi non è esperto di riparazioni, grazie ad un corso di assistenza e riparazione della durata di una settimana. Oltre alla riparazione è possibile affiancare la vendita di cover in diversi materiali, disponibili per tutte le più note marche di telefonia.

Investimento iniziale: da 12.000 euro

Caratteristiche punto vendita: a partire da 15 mq

Vantaggi: corso di formazione, assistenza continua, corsi di aggiornamento.

RiparoExpress in franchising

RiparoExpress è un marchio di negozi in franchising che unisce la riparazione di smartphone e tablet a quella degli elettrodomestici. Il marchio ha inoltre deciso di ampliare la gamma di servizi offerti aggiungendo diversi servizi, come l’attivazione di utenze, la vendita di accessori, la produzione di prodotti grafici personalizzati, le ricariche telefoniche o il trasferimento di denaro. In questo senso si pone quindi come un centro servizi, a cui il cliente privato o professionale può rivolgersi per una serie di esigenze anche molto diverse tra loro. La formula in franchising offre un pacchetto completo, che consente di iniziare subito con tutti i servizi disponibili.

Investimento iniziale: da 10.900 euro

Caratteristiche punto vendita: superficie di almeno 30 mq più 10 mq di magazzino

Vantaggi: offre una gamma di prodotti articolata. Pacchetto chiavi in mano con prima fornitura inclusa.

Queste sono le migliori proposte che ho trovato al momento per aprire un negozio di telefonia in franchising. Se vuoi scoprire altre idee, continua a seguirmi e leggi anche le altre guide che trovi sul sito, con molte idee per nuove attività imprenditoriali, per tutte le tasche.

Kit supporto

Se desideri un supporto per aprire un negozio di telefonia ed avere info e consigli per avere finanziamenti, contributi a fondo perduto e agevolazioni pubbliche ti segnaliamo il Kit Creaimpresa: Aprire un negozio di telefonia (da noi valutato e ritenuto veramente valido).