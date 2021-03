Aprire un outlet di abbigliamento: ecco come fare

Conciliare abbigliamento e portafoglio? Esiste un mondo in grado di accontentare un po’ tutti, che va incontro alle esigenze sia delle persone che hanno bisogno di risparmiare che degli acquirenti che amano gli abiti firmati e di buona qualità. Si tratta del mondo degli outlet. Ecco quindi i consigli per aprire un outlet di abbigliamento e lanciarsi nel business.

Che cos’è un Outlet

L’outlet rappresenta una forma di commercio molto particolare in grado di vendere vestiti, borse, scarpe e accessori di vario genere e di varie marche, anche di alta qualità, a prezzi scontatissimi per il cliente. Questo tipo di commercio si basa sul fatto che i prodotti messi in vendita sono ormai “fuori moda”, appartengono cioè a vecchie collezioni, oppure provengono da negozi in fallimento e per questo non hanno più il loro valore commerciale iniziale.

Gli outlet attraverso la loro politica di vendita innovativa riescono ad accontentare tutti coloro che non sono interessati ad accalappiarsi l’abito all’ultima moda, ma che preferiscono risparmiare acquistando comunque merce di ottima qualità. Questo tipo di negozi, infatti, sta acquisendo sempre più potere sul mercato e rappresenta, dunque, un’ottima opportunità di investimento per chi ha voglia di mettersi in gioco con un’attività innovativa e dalle buone prospettive di guadagno.

Come aprire un outlet di abbigliamento

Il primo passo da fare per aprire un negozio outlet di abbigliamento è quello di scegliere un locale posizionato in un luogo strategico che sia un centro commerciale oppure una via di passeggio e shopping in centro città. L’investimento iniziale può variare a seconda della tipologia di locale e dell’arredamento che si decide di scegliere. Si possono ottimizzare molto i costi iniziali preferendo una buona posizione ad un locale di grandi dimensioni e risparmiando sull’arredamento interno, optando per uno stile trendy e accattivante che possa catturare l’attenzione dei clienti ma che, allo stesso tempo, risulti minimalista e punti all’essenziale.

I requisiti fondamentali per aprire un’attività di successo sono certamente una grande propensione alla vendita e, soprattutto, un’ ottima attitudine al rapporto con i clienti. Ci vogliono savoir-faire, pazienza, gentilezza e cortesia per conquistarne simpatia e fiducia e ampliare così sempre di più la propria clientela. Si può decidere anche che genere di abbigliamento si vuole prediligere, se quello specifico per donna, uomo o bambino, oppure si può scegliere di trattare le diverse tipologie di abbigliamento avendo così a disposizione una vasta gamma di possibilità. Inoltre si può decidere di rivolgere il proprio servizio ad un target ben preciso di clienti, ad esempio abbigliamento per ragazze o donne, quindi favorire una tipologia di abiti più sportivi e giovanili oppure più eleganti e da “signora”. La cosa importante per avere successo, in ogni caso, è quella di proporre al cliente un assortimento di prodotti sempre abbastanza ampio e variegato.

Burocrazia per aprire un outlet

L’apertura di un outlet di abbigliamento richiede lo stesso iter burocratico necessario all’apertura di un negozio tradizionale. Quindi bisogna aprire una partita IVA e iscriversi alla Camera di Commercio. Inoltre è fondamentale che il locale sia provvisto di impianti a norma di legge e che rispetti tutte le norme di sicurezza previste.

Aprire un outlet di abbigliamento in franchising

Un’idea molto interessante può essere quella di aprire un outlet di abbigliamento in franchising. Questo tipo di attività si sta pian piano espandendo in tutta Italia, conquistando una buona fascia di mercato ed ottenendo grandi successi. Aprire un outlet in franchising significa investire in un’attività già avviata sul mercato e già conosciuta al pubblico. Inoltre, in questo caso, sarà lo stesso franchisor a seguire passo passo tutti gli iter burocratici necessari all’avvio del nuovo negozio outlet.

