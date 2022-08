Perché affidarsi a un tutor per capire l’economia aziendale

Le lezioni private individuali di economia sono ideali per diversi motivi. Vediamo perchè

Se per te gli argomenti come prodotto interno lordo oppure l’analisi keynesiana sono concetti difficili da apprendere, la miglior soluzione è quella di affidarsi ad un insegnante competente e prendere lezioni private di economia aziendale.

In quali percorsi si studia questa materia?

L’economia aziendale è una materia di studio in alcuni percorsi di scuola superiore (scuola secondaria di secondo grado):

istituti tecnici economici (Amministrazione Finanza e Marketing, in cui piani di studio questa materia è oggetto della seconda prova di maturità),

istituti professionali (alcuni indirizzi).

Al livello universitario questa materia è presente, tramite un esame dedicato, in tutte le Facoltà di Economia.

Perché gli studenti hanno difficoltà con l’economia aziendale

La complessità di studio è molto maggiore negli studi universitari rispetto a quelli della scuola superiore. Gli argomenti sono gli stessi, cambia il grado di approfondimento della materia che viene richiesto. In una scuola superiore, a indirizzo tecnico o professionale, le materie di studio sono tante, uno studente non riesce a concentrarsi adeguatamente sullo studio di tutte le discipline, tendendo a lasciare da parte quelle più complesse, come appunto l’economia aziendale.

Negli esami universitari, la materia dell’economia aziendale viene affrontata nel dettaglio ed è una disciplina abbastanza complessa. Essa comprende sia una parte legata al diritto e sia alcuni importanti prerequisiti relativi alla matematica. La materia si divide in due parti: la prima riguarda gli aspetti contabili dell’azienda mentre l’altra parte del programma comprende lo studio delle varie forme di società e gli aspetti strategici della gestione aziendale.

Nei corsi di laurea in Economia, l’esame di economia aziendale è propedeutico ad altri e quindi i professori pretendono una preparazione ottimale della materia.

Quando richiedere ripetizioni: i momenti strategici

Le lezioni private individuali di economia sono ideali per diversi motivi e ci sono periodi molto indicati in cui è utile affidarsi ad un percorso formativo. Per gli studenti delle scuole superiori, è consigliato valutare un percorso di sostegno didattico qualche settimana prima del compito in classe o dell’interrogazione. Se le lacune sono molte, può essere utile seguire, durante l’anno e in modo costante, ripetizioni in questa disciplina.

Per gli studenti universitari, un corso privato di economia aziendale è utile sia per rivedere l’intero programma insieme ad un docente, sia per ripetere gli argomenti e colmare eventuali lacune prima di sostenere l’esame universitario. Molti studenti, per apprendere bene la materia, avere un ottimo voto all’interrogazione oppure superare brillantemente l’esame universitario, decidono di cercare un bravo (o una brava) docente e prendere lezioni di economia aziendale.

Come scegliere il prof giusto per le lezioni di economia

Il miglior modo, per un docente di lezioni di economia aziendale, è fare una ricerca sul web. Infatti, online, trovi diversi portali dedicati a corsi e ripetizioni che mettono in contatto docenti e studenti tra loro.

Nei portali che si occupano di formazione, è possibile verificare, per ogni docente, il grado di preparazione e il prezzo delle sue ripetizioni. È possibile scegliere, a seconda delle esigenze personali, sia docenti che fanno percorsi formativi in presenza, sia chi preferisce proporre corsi in remoto.

Cosa si deve valutare nella scelta del docente di ripetizioni di economia aziendale? Innanzitutto, quanto tempo hai a disposizione: in questo caso, se hai disponibilità oraria ridotta, la miglior scelta è la formazione online, che può essere svolta in qualunque ora del giorno e non comporta sprechi di tempo nei viaggi. Basta accordarsi con il docente, e con pochi clic, la lezione sarà erogata.

Altro aspetto fondamentale da valutare è l’approccio didattico del docente. Il professore, ovviamente, è a tua disposizione, in esclusiva, e impartisce le lezioni tenendo conto della tua preparazione e delle tue lacune. Ovviamente, ogni docente ha il suo metodo di insegnamento. Quindi, prima di decidere, è utile svolgere sempre una lezione di prova (alcuni docenti la offrono gratuitamente). Un’altra ottima idea è leggere le recensioni, e affidarsi alle testimonianze di chi ha già avuto modo di sperimentare le lezioni con quel tutor.

Lezioni di economia aziendale: perché sono importanti

Le ripetizioni di economia aziendale sono molto importanti per un apprendimento strategico della materia e per superare eventuali carenze presenti. Le esigenze delle lezioni private di economia aziendale sono tante e diverse tra loro, ma possono essere tutte superate con l’aiuto di un tutor privato.

Essendo, negli atenei che insegnano Economia, un esame propedeutico, bisogna conoscere molto bene questa materia, per continuare in maniera serena e ottimale il percorso di studi. Infatti, diversi argomenti legati a questa materia si ritroveranno in molti esami successivi, sempre inerenti all’economia, ma anche al diritto. Si tratta quindi un esame chiave, per uno studente di Economia, visto che in questa materia si affrontano elementi di contabilità, di diritto commerciale e aspetti generici riguardanti le politiche aziendali: tutte materie essenziali per un economista.

Per i ragazzi delle scuole superiori è altrettanto importante valutare un percorso di supporto tramite un tutor, per non rischiare di restare indietro, poiché potrebbe pregiudicare la propria media e magari anche il voto dell’Esame di Stato.

