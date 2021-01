Barilla lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Le offerte di lavoro nell’azienda italiana leader nel settore alimentare. Tutte le ricerche in corso e come candidarsi

Vi piacerebbe lavorare in Barilla? L’azienda italiana leader nel settore alimentare ricerca personale per la sede di Parma ma non solo. Le ricerche sono rivolte a figure sia junior che senior che trovano numerose opportunità di lavoro nel Gruppo Barilla. Di seguito, alcune informazioni sull’azienda, le posizioni aperte e come candidarsi.

Barilla profilo aziendale

Barilla è un’azienda alimentare italiana di famiglia, fondata nel lontano 1877 da Pietro Barilla, discendente di una famiglia di panettieri. Oggi rappresenta un Gruppo internazionale presente in oltre 100 paesi, leader mondiale per pasta e sughi in Europa continentale, per i prodotti da forno in Italia e per i pani croccanti in Scandinavia. Opera in tutto il mondo con i seguenti marchi: Academia Barilla, Casa Barilla, Filiz, First, Harry’s, Misko, Mulino Bianco, Pavesi, Vesta, Yemina, Voiello, Wasa e Gran Cereale.

Lavorare in Barilla

Le opportunità di inserimento in azienda coinvolgono sia figure senior, con esperienza e competenze in vari settori che possano contribuire ai processi di crescita e innovazione attuati da Barilla, ma anche brillanti neo laureati provenienti da tutte le facoltà e specializzazioni. Tra i requisiti necessari per essere assunti troviamo l’ottima conoscenza della lingua inglese, orientamento al risultato, doti di problem solving e disponibilità agli spostamenti. Ecco allora le diverse aree professionali per le quali è possibile candidarsi, sia per un tirocinio formativo che per una posizione lavorativa:

Internal Audit

Comunicazione e Relazioni Esterne

Finanza e Amministrazione

Strategy and Business Portfolio

Risorse Umane

Digital and Business Technology

Legal and Corporate Affairs

Marketing

Research, Development and Quality

Trade and Sales

Supply Chain

Ristoranti

Ambiente lavorativo e possibilità di carriera

Lavorare in Barilla significa entrare in un ambiente di lavoro collaborativo che applica una politica a porte aperte ed accessibilità della sfera dirigenziale. L’avanzamento di carriera dipende dal merito e dalle potenzialità, ma anche la formazione gioca un ruolo importante. I futuri leader possono seguire specifici programmi formativi on the job, che assicurano loro opportunità di carriera in linea con il background, la specializzazione e le aspirazioni di carriera. Non solo percorsi verso carriere strutturate all’interno delle diverse famiglie professionali principali, ma anche spostamenti trasversali da una funzione all’altra.

Per concludere il quadro aziendale, segnaliamo l’ampia gamma di benefit resi disponibili ai dipendente nelle varie sedi: mensa aziendale, sconti nei trasporti, negozi aziendali con i vostri prodotti preferiti a prezzo ridotto e attività sociali. E’ stato inoltre attivato anche un programma di Smart Working in modo da accrescere il contributo al business dei dipendenti del Gruppo attraverso un miglioramento del loro benessere rendendo sempre più sostenibile l’equilibrio tra vita lavorativa e vita personale.

Barilla lavora con noi, posizioni aperte

Di seguito vi indichiamo tutte le offerte di lavoro che ci sono al momento in Barilla.

Offerte di lavoro in Barilla

KPI’S Analysis & Reporting Specialist – Parma

Maintenance Planner – Novara Plant – Novara

Trasfertista Elettrico – Parma

Service Measurement & Workplace Professional – Parma

HR Manager Supply Chain – Parma

Mechanical Project Engineer – Parma

Shift Leader (Capo Reparto) – Plant Ascoli Piceno

IT Security Professional

Barilla lavora con noi, come candidarsi e processo di selezione

Per candidarsi ad una delle offerte di lavoro Barilla è necessario registrarsi al portale Barilla Lavora con Noi. qui trovate tutte le posizioni aperte in Barilla suddivise per area geografica, location, o famiglia professionale. Sappiate che per effettuare la candidatura online sono necessari circa 15-20 minuti per compilare l’interno form. Vediamo cosa succede dopo, ovvero l’iter del processo di selezione in Barilla. In seguito all’invio della domanda, il recruiting manager eseguirà un esame preliminare di tutte le candidature. Il primo step del processo di selezione consiste in un colloquio telefonico, prosegue poi con un colloquio personale prima con il reclutatore, poi con il/i manager dell’area interessata. Ai candidati finali verrà richiesto di compilare un’autovalutazione online precedentemente al colloquio finale con i titolari dell’incarico.