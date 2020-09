Come scegliere il registratore di cassa perfetto per il tuo franchising

E' stato lanciato sul mercato EasyCassa, una soluzione innovativa per la gestione delle attività di vendita di un franchising. Vediamo cos'è e come funziona

A partire dal 2019 è stato introdotto l’obbligo per i negozianti di acquistare registratori di cassa per inviare automaticamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, tramite il Sistema di Interscambio, o SdI. SisalPay | 5 ha lanciato sul mercato EasyCassa, una soluzione innovativa per la gestione delle attività di vendita, ideale per i punti in franchising del settore Food.

Le novità di EasyCassa per i punti vendita

EasyCassa rende più comodo e semplice gestire le attività dei franchising, perché oltre ad essere un sistema di cassa All-in-One in abbonamento, comprende un portale Cloud che permette di visualizzare sia le performance dei singoli punti vendita che l’aggregato di più punti vendita. EasyCassa aiuta i negozianti a gestire processi come la fatturazione, sia attiva che passiva, ma anche attività di vendita come la creazione di listino e di categorie per raggruppare i prodotti, la registrazione rapida dei dati clienti con il lettore OCR in dotazione, utile per la fatturazione elettronica e in vista della lotteria degli scontrini in arrivo il 1° gennaio 2021. Inoltre EasyCassa gestisce facilmente conti separati e diverse modalità di pagamento, ed è in grado di semplificare l’organizzazione dei tavoli in sala e delle relative comande, permettendo la gestione di oltre 300 tavoli grazie all’app inclusa nell’abbonamento All-In-One.

I vantaggi di EasyCassa nelle procedure burocratiche

Oltre all’invio automatico dei corrispettivi telematici all’Agenzia delle Entrate, il sistema EasyCassa include la gestione dei processi di fatturazione elettronica attiva e passiva: le fatture vengono infatti emesse come se fossero dei semplici scontrini e vengono archiviate in automatico sul portale Cloud EasyCassa, in ordine di emissione. Il servizio in abbonamento semplifica dunque i processi burocratici introdotti dalle nuove normative contro l’evasione fiscale, lasciando agli esercenti la possibilità e il tempo di dedicarsi all’ottimizzazione delle altre attività relative alla vendita.

Cosa comprende l’abbonamento All-In-One di EasyCassa

EasyCassa è l’unico tra i registratori di cassa ad essere fornito con un abbonamento, ed è comodo perché aiuta l’esercente a sbrigare le pratiche mensili di pagamento e i processi burocratici legati all’attività. L’abbonamento include l’installazione del registratore di cassa e dei dispositivi, sempre coperti da garanzia, la formazione iniziale necessaria per apprendere tutte le potenzialità del sistema e tutti i successivi aggiornamenti software. Sono inclusi nel prezzo dell’abbonamento anche l’intervento del tecnico in caso di necessità e l’assistenza software e hardware.