I super partner del TECH JOBS fair Genova 2022

Tutti i partner della tappa genovese del TECH JOBS fair 2022, l’evento di incontro aziende e personale tech, in programma sabato 29 ottobre nel nuovissimo campus del Talent Garden Genova, ai giardini Baltimora.

L’edizione 2022 del TECH JOBS fair Genova che avrà luogo sabato 29 ottobre 2022, è realizzata in collaborazione con Talent Garden Genova, Aulab, Università di Genova, Orientamenti, ZenItUp, Confcommercio Genova, Camera di Commercio di Genova e naturalmente con Euspert Bianco Lavoro. Vediamo più nel dettaglio chi sono i partner del TECH JOBS fair Genova 2022.

Talent Garden Genova partner del TECH JOBS fair

Fondato in Italia nel 2011, Talent Garden è il più importante operatore europeo di digital education nonché la più grande community in Europa di innovatori dell’ecosistema tech. Il loro network edu-tech, che comprende 12 paesi e si focalizza su dati, marketing, design, coding, digital HR e business, è cresciuto notevolmente grazie all’acquisizione di Hyper Island, la business school svedese specializzata in digital education con un ampio ventaglio di corsi intensivi e programmi educativi accreditati, sia part time e full time.



Aulab partner del TECH JOBS fair

Aulab, una PMI presente dal 2014 nel settore della formazione e sviluppo software, crea corsi di formazione professionale per Sviluppatori Full stack. Gli allievi, grazie al Coworking Tech e alla Software House interna, hanno la possibilità sia di testare direttamente sul campo le abilità acquisite durante i corsi che di entrare in contatto con professionisti del settore digitale e trovare opportunità di business. Il team di Aulab segue ogni fase del percorso formativo accompagnando gli allievi nella realizzazione di applicativi e software.

Università di Genova partner del TECH JOBS fair





L’Università degli Studi di Genova (UniGE), fondata nel 1481, è uno dei più antichi Atenei europei e una delle maggiori risorse culturali e scientifiche del Mediterraneo e del nord ovest italiano. Con oltre 30.000 studenti e 168 corsi di studio, distribuiti tra la sede di Genova e i poli didattici di Imperia, Savona e La Spezia; L’Università, unica in Liguria, è un’istituzione riconosciuta e fortemente radicata sul territorio, promotrice del progresso della scienza e dei valori della società civile.

Orientamenti partner del TECH JOBS fair

Orientamenti è il punto di riferimento nazionale per l’orientamento scolastico ed è uno strumento importante per favorire scelte consapevoli per il futuro professionale dei giovani. È un progetto promosso dalla Regione Liguria e da un comitato promotore composto da: Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova, Università degli Studi di Genova, Ufficio Scolastico Regionale, Camere di Commercio, Enti di Formazione, ITS e in strettissima collaborazione con il MIUR ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ZenItUp partner del TECH JOBS fair

Start-up di successo, insieme ad altri attori dell’ecosistema dell’innovazione regionale, nazionale ed internazionale si raccontano in una serie di incontri dedicati a talento, innovazione e tech. L’ecosistema di start-up genovese ha ottimi esempi di successo a livello nazionale ed internazionale, che unendo le forze può dare una nuova vita alla città. Coinvolgere e ispirare ogni cittadino genovese è il loro obbiettivo.

Confcommercio Genova partner del TECH JOBS fair

L’ASCOM Confcommercio – Associazione del Commercio del Turismo, dei Servizi e della Logistica della Provincia di Genova è la più importante Organizzazione Provinciale del settore, con oltre 90 sindacati e/o Associazioni aderenti. Aderisce alla Confcommercio – Imprese per l’Italia, la più rappresentativa Organizzazione Sindacale di categoria, firmataria del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Terziario, Distribuzione, Servizi.

Camera di Commercio Genova partner del TECH JOBS fair

La Camera di Commercio di Genova è un ente autonomo di diritto pubblico che svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e i consumatori e promuove lo sviluppo dell’economia provinciale. Fondata nel 1805 da Napoleone, è una delle Camere di Commercio più antiche d’Italia, con una tradizione di forte impegno per lo sviluppo del porto e dei suoi traffici, dell’industria, delle infrastrutture ma anche della cultura e della formazione tecnica e commerciale.



Come partecipare al TECH JOBS fair Genova

Il TECH JOBS fair Genova di quest’anno si terrà sabato 29 ottobre nel nuovo campus Talent Garden Giardini Baltimora. Per tutta la giornata di sabato 29 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 18, ci saranno brevi presentazioni delle aziende in un’area dedicata e sarà possibile incontrare le aziende ai vari desk presenti.Le aziende che hanno già confermato la loro presenza sono: Axpo Italia, Banca Passadore & C., Dedalus, Esaote, Gruppo FOS, Liguria Digitale, Randstad Technologies Italia, RINA, sedApta GroupL’evento è totalmente gratuito ed è possibile partecipare iscrivendosi a questo link: TECH JOBS fair Genova 2022.