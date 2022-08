Il 16-17 settembre arriva l’edizione dedicata al lavoro da remoto del TECH JOBS fair

Dopo lo stop dovuto alla pandemia riprendono alla grande gli eventi targati TECH JOBS fair, le giornate di aggiornamento che dal 2018 fanno incontrare in Italia neolaureati, professionisti e aziende tech. Si inizia a metà settembre con l’evento speciale nel ‘quasi metaverso’ Coderblock dedicato alle posizioni tech di remote working (full o parziale).

Condividi questo bel contenuto





Sarà tutta dentro l’ambiente virtuale 3D di Coderblock la prima edizione 2022 del TECH JOBS fair. Un’edizione di ben due giorni dedicata esplicitamente a far incontrare professionisti e neolaureati del settore tech con le aziende che offrono opportunità lavorative da remoto.

Dopo il periodo della pandemia lavorare da remoto, specialmente per sviluppatori, sistemisti & co. è diventato ancora di più la norma e sono molte ormai le aziende che anche in Italia offrono la possibilità di lavorare dal proprio domicilio.

Abbiamo così pensato di dedicare un’intera edizione solo alle opportunità da remoto e per farlo abbiamo scelto la piattaforma di Coderblock che consentirà a chiunque di partecipare col proprio avatar in un bellissimo ambiente 3D che riproduce esattamente l’esperienza utente dei nostri eventi in presenza.

Ogni partecipante potrà iscriversi con un click nella nuova sezione speciale di Euspert dedicata agli eventi ed entrare poi direttamente, nei giorni dell’evento, a passeggiare col proprio avatar in mezzo agli stand delle aziende, fare video colloqui con i recruiter, accedere nelle aree di networking per conoscere gli altri partecipanti e assistere alle presentazioni dai palchi delle aziende o ai talk degli esperti.

Partner speciale dell’edizione remote working 2022 è Aulab, il centro di formazione per Web Developers, Coworking Tech e Sviluppo Software che avrà un’area speciale nello spazio 3D in cui farà conoscere le proprie iniziative a tutti i partecipanti.

Nelle scorse settimane hanno già confermato la loro adesione Adecco, Apparound, Hyntelo, Jobify, e le aziende del gruppo ION che faranno conoscere le loro opportunità di lavoro da remoto, altre si sono candidate a partecipare.

Se la tua azienda offre posizioni di lavoro tech da remoto candidala a partecipare al TECH JOBS fair remote working edition 2022 usufruendo degli ultimi stand rimasti ed entrando subito in contatto con noi qui.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro